- Выражает разочарование в отношении Деджера Дэна за отсутствие поддержки евреев

Репер Дэнджер Дэн, член немецкого хип-хоп коллектива Антилопы Геральд, выразил разочарование вследствие теракта ХАМАС в отношении Израиля. В интервью журналу "Шпигель" 41-летний Даниэль Понграц с сожалением заметил: "Было грустно видеть недостаточную поддержку евреев в Германии и Европе". Он также прокомментировал: "Взрыв антисемитизма по всему миру был поистине тревожным".

Антилопы Геральд выпустили трек под названием "Октябрь в Европе" через шесть месяцев после террористического инцидента 7 октября 2023 года. В этой песне группа выразила свои взгляды на леворадикальный антисемитизм, который возник после этого события.

Член группы Колях (Колья Подковік) в интервью журналу "Шпигель" высказал безразличное отношение к поддержке, заявив: "Можно сказать, что когда-то существовала левая, известная своей солидарностью с Израилем и критикой антисемитизма. Но на самом деле это было не так. Ее больше знали за постколониализм, который раскрывал свои самые неприглядные стороны".

Несмотря на скандал, Дэнджер Дэн продолжил обращаться к социальным проблемам в своей музыке, часто фокусируясь на темах дискриминации и неравенства. В стихотворении "Опасные мысли" он проникновенно сказал: "Я Дэнджер Дэн, голос невидимого, бросающий вызов статус-кво и освещающий невысказанное".

Оставаясь значимой фигурой в хип-хоп-сцене, музыка Дэнджер Дэна продолжала находить отклик у его поклонников, вдохновляя многих задавать вопросы и бросать вызов общественным нормам, которые он так страстно освещал.

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