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Выписка после пребывания в отделении неотложной помощи

Рэпер Томас Д был вынужден пойти в клинику после укуса насекомого. Теперь есть облегчение: он скоро вернется в строй.

 and  Alex Stellmacher
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Томасу Д потребовалось обратиться в отделение экстренной помощи после укуса пчелы.
Томасу Д потребовалось обратиться в отделение экстренной помощи после укуса пчелы.

- Выписка после пребывания в отделении неотложной помощи

Было много волнений, когда легендарный рэпер Томас Д (55) из Fantastic Four был доставлен в отделение неотложной помощи во вторник после укуса насекомого. В коротком видео он рассказал о возможном сепсисе и обещал больше информации через час. Однако его аккаунт в Instagram внезапно замолчал до среды вечером. Теперь есть официальное успокоение от его больничной койки. Все самое плохое уже позади, и теперь все в порядке, сказал усталый Томас Д через Instagram. Жар также спал. Он должен быть на ногах в течение нескольких дней.

Однако он вынужден отменить запланированное выступление с гамбургским джаз-бэндом The KBCS 15 августа в Йене. Он также поблагодарил всех за поздравления и понимает, что ему нужно проверить, поскольку многие фанаты действительно волновались за него. Многие также звонили, чтобы узнать, как он. Теперь он просто хочет поспать, сказал он уставшим, но с улыбкой.

Во вторник утром musician показал своим фанатам на Instagram большую шишку на левом предплечье в коротком видео. В то время он казался в хорошем настроении и прокомментировал свой пост: "Ниже локтя. Что-то укусило меня вчера. Насекомое должно связаться, иначе я действительно зол".

Сепсис после укуса насекомого?

Через несколько часов после этого последовало еще одно видео от рэпера, на этот раз из отделения неотложной помощи больницы, где он рассказал своим фанатам, что ждал три часа, чтобы увидеть врача. После того, как его очередь подошла, последовало еще одно видео. В клипе музыкант был показан с черной повязкой на пораженном предплечье и дал следующее обновление: "Черт возьми... Через час узнаю, что у меня. Но, скорее всего, сепсис и животное, которое укусило сумку, поэтому теперь нужно обездвижить руку. Ух..."

После трудной ночи в больнице Томас Д поделился обновлением в Instagram, сказав: "Самое плохое уже позади, и теперь все в порядке". Из-за отмененного выступления с The KBCS он попросил о частной жизни, сказав: "Теперь я просто хочу поспать, я устал, но с улыбкой".

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