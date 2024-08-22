- Выписана из отделения интенсивной терапии.

Актер Хайнц Хёне (72) жаждет солнечного света, жена разрешает кратковый выход из реанимации

"Увидеть солнце было желанием Хайнца, и я спросила, возможно ли это. Мне и медсестре разрешили выйти на улицу, и он, кажется, наслаждался этим опытом", - поделилась Ка́рстен-Хёне с газетой "Бильд" по поводу короткой прогулки.

Но это, похоже, только начало, так как основная цель - вернуть еще находящегося на механической вентиляции пациента домой. "На этой неделе запланирована первая попытка выписки: они хотят прекратить ночную вентиляцию. В зависимости от прогресса будут приняты дальнейшие решения. Цель - удалить трахеальную трубку перед возвращением домой", - говорит Ка́рстен-Хёне, жена артиста, родившегося 24 сентября 1951 года в Ландсберге-ам-Лехе.

Между прочим, Ка́рстен-Хёне объясняет, что основная цель - укрепить силы ослабленного пациента для предстоящей операции на аорте. "Мой муж нуждается в привычной обстановке, чтобы восстановить душевное дыхание и набраться сил", - замечает она.

Анника Ка́рстен-Хёне: "Дети скучают по папе"

Одной из причин возвращения его домой является также то, что у пары есть двое маленьких сыновей, Юлиано (3) и Джанни (1). "Они скучают по отцу", - говорит она и добавляет: "Я хочу сделать это для моей дорогой семьи и подготовиться соответствующим образом".

Хайнц Хёне и Анника Ка́рстен-Хёне женаты с 2019 года. Их сыновья родились в 2020 и 2022 годах. "Наши сыновья - это всё для нас. Они дают нам мотивацию и являются лучшей причиной для того, чтобы продолжать и не сдаваться. Они - величайшее благо, которое жизнь нам дала", - говорит она таблоиду.

Как основной ухаживающий, Ка́рстен-Хёне также уверена в своих способностях по уходу за Хёне дома. "Поскольку я ежедневно помогаю моему мужу с повседневным уходом в больнице, у меня нет опасений". В настоящее время она подает заявки на необходимые услуги в страховую компанию.

Ка́рстен-Хёне также говорит о стоимости лечения: "Я думаю, что к моменту его предполагаемой выписки мы будем смотреть на сумму около полумиллиона евро", - говорит она. На данный момент в общественной кампании по сбору средств было собрано около 180 000 евро.

Приветствие из больничной койки от Хайнца Хёне

Хайнц Хёне был госпитализирован в берлинскую больницу в начале мая в критическом состоянии, ожидая спасительную операцию на аорте.

Недавно актер поделился личным сообщением из своей больничной койки, которое было опубликовано RTL. 72-летний мужчина говорит: "Привет, фанаты, дорогие коллеги. Я хочу поблагодарить вас всех за поддержку, которую вы оказали мне. Я все еще в больнице, где все исправляют. У меня замечательная женщина, которая обо мне заботится, и я скучаю по своим двоим маленьким мальчикам. Все будет хорошо. Спасибо".

После первой попытки выписки план состоит в том, чтобы прекратить ночную вентиляцию в реанимации. Это будет зависеть от прогресса пациента, и целью является удаление трахеальной трубки перед возвращением домой. (в зависимости от прогресса пациента трахеальная трубка будет удалена перед возвращением домой из реанимации)

Несмотря на нахождение в отделении интенсивной терапии, жена Хайнца Хёне сообщает, что они планируют скоро вернуть его домой. (несмотря на нахождение в реанимации, планируется скоро вернуть Хёне домой)

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