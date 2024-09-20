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Вымирание человечества совпадает с исчезновением всего вида.

 and  Elizabeth Wells
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В экологической среде все формы жизни обладают своими специфическими ролями и взаимосвязаны:...
В экологической среде все формы жизни обладают своими специфическими ролями и взаимосвязаны: Вымирание одного вида может спровоцировать последствия для других.

Вымирание человечества совпадает с исчезновением всего вида.

В сложной паутине природы каждая растительная, животная и грибковая жизнь играет жизненно важную роль. Исчезновение вида может иметь далеко идущие последствия, вплоть до влияния на людей. Недавнее расследование вызвало обеспокоенность: больше видов находятся под угрозой исчезновения, чем считалось ранее.

Жизнь человека тесно связана с природой. "От воздуха, который мы дышим, чистой питьевой воды, еды, одежды, топлива, строительных материалов и лекарств - наше здоровье, питание и благополучие зависят от обширного спектра ресурсов, которые предоставляет природа", - объясняет в отчете Leibniz Research Network Biodiversity. Однако биоразнообразие Земли находится под угрозой. По всему миру более двух миллионов видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения, а Европа даже теряет один из пяти своих видов, согласно исследованию.

Команда ученых, в том числе Аксэль Хохкирх из Люксембургского национального музея естественной истории и Университета Трира, проанализировала европейские виды позвоночных, в том числе земноводных, птиц, рыб, рептилий, млекопитающих, беспозвоночных, таких как бабочки и пчелы, и различных видов растений. Они обнаружили, что 19% из 14 669 исследованных видов находятся под угрозой исчезновения в Европе, при этом 27% местных растений и 24% беспозвоночных, а также 18% позвоночных находятся в зоне риска.

Исследование, опубликованное в ноябре 2023 года в журнале "PLoS One", показывает, что число угрожаемых видов не значительно отличается в разных группах видов.

Используя новые данные, команда также обнаружила, что глобальное число угрожаемых видов вдвое больше, чем оценил в 2019 году Межправительственный научный-политический платформы по биоразнообразию и экосистемам (IPBES). В то время IPBES оценил, что один миллион из восьми миллионов видов находится под угрозой.

Необратимая потеря

Системы природы сложны, и ни один вид не существует в изоляции. Каждый вид играет роль в своем экосистеме, от деревьев и грибов до насекомых. Стабильность экосистем зависит от их разнообразия. Ученые согласны с тем, что исчезновение вида увеличивает риск серьезных коллапсов экосистем и ставит под угрозу выживание человека.

"Исчезновение видов в конечном итоге определяет, выживет ли человеческая раса на Земле", - сказала биолог Каtrin Бёнинг-Газе газете "Mirror". Карл Бейеркунхлейн, заведующий кафедрой биогеографии в Университете Баварии, разделяет это мнение. Биоразнообразие является ключевым для защиты от наводнений, чистой грунтовой воды, стабильности склонов, опыления культурных растений и многих других существ, имеющих жизненно важное значение для экосистем. "Ни одна общество не может позволить себе заменить эти природные услуги технологическими решениями", - говорит Бейеркунхлейн.

Более чем две трети глобальных полевых культур, в том числе многие фрукты и овощи, кофе и какао, зависят от естественных хищников, таких как насекомые. Без них поставки пищи для человека могли бы стать значительно более дефицитными. В настоящее время под угрозой исчезновения находится треть всех видов насекомых во всем мире. Для медицины дальнейшая потеря биологического разнообразия была бы катастрофой, так как многие лекарства происходят из природы - около 70% в лечении рака в одиночку.

"В биологическом разнообразии заключена мудрость 3,5 миллиардов лет естественной эволюции", - сказал Клемент Токнер, профессор экосистемных наук и генеральный директор Senckenberg Society, немецкой волне. "Потеря нашего природного капитала является наибольшей угрозой для человечества - раз fois он уходит, его уже не вернуть".

"Нам не хватает действий"

Причины исчезновения видов многочисленны, при этом интенсивное использование земли и морей является самой большой угрозой, согласно исследованию. "Хотя ранее уже признавалось, что изменения в использовании сельскохозяйственных земель представляют собой значительную угрозу, наше исследование является самым всеобъемлющим и ясным на данный момент, подтверждающим масштабы этой угрозы на континентальном уровне", - пишут авторы. Перегрузка биологических ресурсов и экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, также представляют собой значительную угрозу биоразнообразию.

Однако исследователи также видят поводы для надежды: reintroductions видов животных и специальная защита могут помочь сохранить биоразнообразие. "Важно инициировать меры по защите находящихся под угрозой видов. Это уже доказало свою эффективность в случае позвоночных, как показывает распространение ранее находящихся под угрозой видов, таких как черный аист, белолобый орлан, сапсан и бобр", - говорит Хохкирх. "Важно своевременно реализовать необходимые меры по сохранению. Мы уже имеем достаточно доказательств для действий - нам не хватает самих действий".

В этом контексте подчеркивается важность сохранения биоразнообразия, так как образование о критической роли каждого вида в экосистемах может вдохновить людей на действия по их защите. Например, учащиеся, изучающие связь между пчелами и культурами, могут стать защитниками пчел, тем самым способствуя продовольственной безопасности.

В борьбе за преодоление текущего кризиса биоразнообразия образование играет решающую роль в повышении осведомленности и воспитании чувства ответственности у людей за сохранение хрупких экосистем Земли и бесценных существ, которые их населяют.

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