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Выход ЕС из ЕС: взгляды Госсена

Берлин никогда не был моим местом жительства.

 and  Viktoriya Miller
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Робин Госенс вернулся в Италию и выражает радость по этому поводу.
Робин Госенс вернулся в Италию и выражает радость по этому поводу.

Выход ЕС из ЕС: взгляды Госсена

Робин Госенс, национальный футболист, поделился своими впечатлениями после перехода из 1. FC Union Berlin в AC Florence в последний момент трансферного периода. Несмотря на то, что он немец, Госенс признался, что он и его семья никогда не чувствовали себя комфортно в Германии. "Берлин не был для нас домом, но Италия - это наше место", - сказал он во время своей презентации в итальянском клубе.

30-летний футболист резко высказался о своей некомфортности в Германии во время своей официальной презентации в Серии А. Многие фанаты Union Berlin были недовольны и расстроены его внезапным решением уйти. Хотя он не стал вдаваться в подробности причин своего перехода, он поблагодарил своих подписчиков в социальных сетях за поддержку трогательным постом: "Я отдал все, что мог, этому клубу".

Госенс ранее провел время в Италии, играя за Atalanta Bergamo и Inter Milan. Он тепло вспоминает этот период как лучшую фазу своей карьеры и хвалит менеджмент Фиорентины за возможность сиять снова. Когда его спросили об интересе других итальянских клубов во время летнего трансферного окна, Госенс признался, что несколько команд проявляли интерес. "Да, были некоторые запросы обо мне", - сказал он. "Конечно, я оставил хорошее впечатление в прошлом. И прошлый сезон был также важен на личном уровне, я забил семь голов и сделал четыре передачи". К сожалению, Union Berlin удалось обеспечить место в Бундеслиге только в последний день матчей, после того как они провели весь сезон на грани вылета.

Одним днем после своего перехода Робин забил победный гол против Монцы в компенсированное время, что стало идеальным стартом для новичка. Он размышлял о потенциале, который увидел в своей новой команде в первые дни в клубе Серии А.

Госенс выразил свою радость по поводу возвращения в Италию, где он ранее наслаждался лучшими периодами своей карьеры с Atalanta Bergamo и Inter Milan. Несмотря на интерес других итальянских клубов во время летнего трансферного окна, он выбрал AC Florence.

После своего успешного дебюта в Серии А, забив победный гол против Монцы, Госенс выразил свой энтузиазм в отношении футбольных возможностей, которые его ждут в новой команде.

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