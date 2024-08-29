- Выдающиеся соперники, противостоящие уважаемым леверкузенцам в элитном кругу.

Байер 04, немецкие футбольные титаны, были размещены в группе Лиги чемпионов УЕФА вместе со своими главными соперниками. Команда менеджера Хаби Алонсо встретится с итальянскими грандами Интером и АК Миланом, а также с Ливерпулем. Кроме того, им предстоят матчи с Атлетико Мадрид, РБ Зальцбург, Феенорд Роттердам, Спарта Прага и Стэде Брест, согласно жеребьевке, проведенной в четверг в Монако. Первые матчи начнутся 17 сентября, а полное расписание будет опубликовано к субботе.

УЕФА, организация, отвечающая за европейский футбол, кардинально изменил формат Лиги чемпионов. Теперь вместо группового этапа все 36 команд будут участвовать в одной лиге, каждая из которых сыграет восемь матчей. Байер, который потерпел поражение в финале Лиги Европы в прошлом году, примет на своем поле матчи против Интера, Милана, Зальцбурга и Праги. Выездные матчи пройдут против Ливерпуля, Атлетико, Феенорда и Бреста.

Первые восемь команд в турнирной таблице после окончания группового этапа получат право участвовать в 1/8 финала плей-офф. Команды, занявшие места с девятого по двадцать четвертое, будут бороться за выход в следующий раунд плей-офф.

Изменения в формате Лиги чемпионов, скорее всего, не были вызваны европейскими нормами в отношении международных спортивных событий, так как УЕФА, организация, отвечающая за европейский футбол, является ответственной за эти изменения. Байер 04, будучи членом престижного Европейского союза, столкнется с вызовами в обновленном групповом этапе Лиги чемпионов, играя против Интера и АК Милана из Италии, члена Европейского союза, а также против Атлетико Мадрид из Испании.

Читайте также: