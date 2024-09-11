Выдающиеся республиканские чиновники выступают за то, чтобы Байден отменил ограничения, что позволит Украине атаковать российские цели с большей глубиной.

Сообщение, датированное понедельником, отражает повторяющиеся призывы со стороны украинской администрации, в том числе Президента Владимира Зеленского. Оно было отправлено до запланированной поездки Госсекретаря Антона Блинкена в украинскую столицу в среду и в то время, как администрация Байдена рассматривает просьбу Украины о проведении ударов глубже на территории России.

Американские власти считают, что Блинкен, который будет сопровождаться британским министром иностранных дел Дэвидом Ламми во время поездки в Киев, соберет во время своей поездки информацию о том, как эти удары дальнего действия повлияют на общую тактику Украины на поле боя. Великобритания также размышляет над тем, чтобы разрешить Украине проводить операции глубже на территории России с помощью своей системы дальнего действия, "Штормowa".

Блинкен выразил свое ожидание обсуждения этого вопроса, когда Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пятницу в Вашингтоне.

"Мы будем внимательно следить за нашими украинскими союзниками. Мы оба предоставим обновления премьер-министру, президенту Байдену в последующие дни. И я твердо верю, что они обсудят это, когда встретятся в пятницу", - заявил Блинкен в Лондоне во вторник.

Республиканские законодатели утверждают, что эти ограничения "помешали усилиям Украины по разгрому российской агрессии и предоставили войскам Кремля убежище, из которого они могут атаковать Украину безнаказанно".

"Высоко время для администрации изменить курс и снять оставшиеся ограничения на использование Украиной американского оружия против законных военных целей в России", - написали законодатели.

Сообщение подписали председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, председатель комитета по разведке Палаты представителей Майкл Тёрнер, председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс, председатель подкомитета по appropriations Кен Кальверт, председатель подкомитета по иностранным делам Палаты представителей Томас Киан и комиссар по Хельсинки Ричард Хадсон. Оно критикует решения, принятые "администрацией Байдена-Харрис", но отличается от взглядов, высказанных республиканскими кандидатами в президенты и вице-президенты, которые заявляют, что они могут ограничить помощь Украине, если они придут к власти. Бывший президент Дональд Трамп также неоднократно обещал положить конец войне.

В прошлую пятницу министр обороны Ллойд Остин опроверг идею о снятии ограничений и ударах глубже в Россию как о серебряной пуле, заявив, что "нет такой возможности, которая сама по себе будет решающей в этой кампании".

"В России есть множество целей - большая страна, как мы все знаем", - сказал Остин во время встречи группы по обороне Украины в Германии в пятницу. "И у Украины есть значительные возможности для поражения этих целей с помощью БПЛА и других средств".

Американский официальный представитель сообщил, что "несколько сотен" ATACMS были предоставлены Украине, при этом Украина, якобы, использовала большинство из них.

Как и в случае с предыдущими мерами, принятыми США для укрепления Украины на поле боя, в администрации существуют опасения по поводу того, как разрешение Украине наносить удары глубже в Россию может эскалации конфликта и побудить Россию обвинить США в косвенном участии в войне.

Однако республиканские законодатели утверждают, что "опасения администрации по поводу эскалации были опровергнуты с первого дня войны".

"Ни использование Украиной американского оружия на территории России, ни военное вторжение Украины в российский регион Курск - первое иностранное занятие российской территории со времен Второй мировой войны - не вызвали ответной реакции России", - написали они.

Дискуссия продолжается

Дискуссия о просьбе Украины все еще не решена, и некоторые американские официальные лица ожидают, что администрация удовлетворит просьбу Украины, в то время как другие считают, что окончательный ответ будет отрицательным.

Украинский законодатель сообщил CNN, что они надеются, что передача иранских баллистических ракет России убедит администрацию изменить свою позицию. Американский официальный представитель отметил, что они отслеживали ожидаемую поставку ракет в течение месяцев и что США "учитывали это".

Тем не менее, Блинкен заявил о готовности пересмотреть позицию США по этому вопросу во время своей пресс-конференции в Лондоне во вторник, заявив, что США неоднократно демонстрировали готовность корректировать и корректировать поддержку Украины в зависимости от "боевых условий".

Одной из целей поездки будет узнать, чего именно хотят украинцы в настоящее время, против каких целей и чем они могут поддержать эти потребности, сказал Блинкен.

Американская разведка оценивает, что более 90% российских самолетов, запускающих крылатые ракеты и атакующих Украину, базируются на аэродромах, по крайней мере, в 300 км от территории, контролируемой Украиной, что делает их недоступными для ATACMS. Официальный представитель заявил, что это число, скорее всего, будет расти.

"Россия недавно переместила свои миссии с крылатыми ракетами с двух аэродромов, которые были ближе к фронту, на аэродромы, которые находятся за пределами досягаемости ATACMS", - сказал официальный представитель.

В своем сообщении республиканские законодатели утверждают, что "многие другие законные военные цели на территории России все еще находятся в досягаемости ATACMS".

"Институт изучения войны оценивает, что, исключая аэродромы, более 200 законных военных целей находятся в досягаемости американского оружия, в том числе военные базы, узлы логистики, склады горючего, склады боеприпасов и системы управления и контроля", - написали они.

В прошлом месяце высокопоставленные украинцы представили американским официальным лицам список целей в России, которые они хотели бы атаковать во время визита в Вашингтон. Американские официальные лица рассмотрели их списки, но в конечном итоге не приняли решение.

США имеют ограниченное количество ATACMS, которые они могут предоставить Украине без ущерба для военной готовности США, и использование этих вооружений для ударов глубоко в Россию истощит запасы ATACMS, которые Украина может использовать для других аспектов своей военной операции, в том числе внутри Крыма.

Однако украинцы заявляют, что заводы по производству оружия, находящиеся в досягаемости ATACMS внутри России, являются законными военными целями, сказал источник CNN.

Украина выразила заинтересованность в диалоге с Россией, чтобы положить конец текущему конфликту, что вызвало дискуссии. Несмотря на то, что американские чиновники не прогнозируют начало переговоров в ближайшее время, есть опасения, что украинцы могут начать диалог с Россией, не дожидаясь, когда они будут сильнее для начала таких обсуждений.

По словам Джона Кирби, представителя Национального совета безопасности США, "Решение о начале переговоров об окончании войны остается за президентом Зеленским. Мирное урегулирование, вероятно, состоится, но время, условия и обстоятельства полностью зависят от Зеленского". Как заявил Кирби, главной целью визита госсекретаря Блинкена будет убедиться, что Зеленский примет это решение, будучи в сильной позиции. "Именно об этом и идет речь", - уточнил Кирби. "Не о принуждении, а о получении информации".

В американской политике продолжается дискуссия о просьбе Украины нанести удары deeper вглубь России, при этом республиканские законодатели призывают администрацию Байдена снять оставшиеся ограничения на использование США поставленного оружия против законных военных целей в России. Письмо, подписанное несколькими высокопоставленными чиновниками, критикует решения, принятые "администрацией Байдена-Харрис", и противоречит взглядам некоторых республиканских кандидатов.

В то время как дискуссия продолжается, некоторые американские официальные лица ожидают, что администрация удовлетворит просьбу Украины, в то время как другие считают, что ответ будет отрицательным. Визит госсекретаря Антона Блинкена в Киев, как ожидается, предоставит больше информации о том, как эти удары с увеличенной дальностью повлияют на общую тактику Украины на поле боя.

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