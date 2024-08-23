- Выдающиеся музыканты, работающие впервые в качестве трио в Дрездене.

Известные музыканты Йо-Йо Ма из США, Леонидас Кавакос из Греции и Эмануэль Акс, польско-американский пианист, выступят на сцене во время перерыва на Дрезденском музыкальном фестивале. Объединенные под названием "Трио исключительных", они выступят 2 сентября в Kulturpalast в Дрездене, как объявили организаторы фестиваля. Концерт, названный "Бетховен для троих", представит трио и симфонии великого композитора. Каждый из этих виртуозов уже выступал на фестивале в качестве солиста, но это будет их первое совместное выступление в Дрездене.

Музыканты с нетерпением ждут возможности исполнить различные трио и симфонии Бетховена, так как музыка - это их общее увлечение. Зрители Дрезденского музыкального фестиваля могут ожидать незабываемого зрелища, наблюдая за этой исключительной коллаборацией Йо-Йо Ма, Леонидаса Кавакоса и Эмануэля Акса.

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