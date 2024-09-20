Выдающееся выступление Бонифаса превосходит замечательное возвращение Байера в форму

В впечатляющем выступлении таланта "Байер Леверкузен" возрождает свою доминирующую силу на футбольной сцене. В первые 45 минут матча против "Фейеноорда" команда играет безупречно. Флориан Виртц забивает два гола, а Виктор Бонифас производит захватывающее представление для зрителей.

Виртц, волшебник поля, очаровывает самую большую футбольную сцену Европы в дебюте "Байера" в Лиге чемпионов. Проdigy ведет двухкратных чемпионов, приводя их к захватывающей победе со счетом 4:0 (4:0) над голландскими чемпионами Лиги чемпионов "Фейеноордом".

В шумной атмосфере легендарного стадиона "Де Кёйп", Виртц остается невозмутимым - его любовь к игре сияет. С захватывающим входом он забивает два гола в дебюте, вписав свое имя в историю как первый немецкий профессионал, добившийся этого в Лиге чемпионов.

Алехандро Гримальдо (30) и автогол Тимо Велленреутера (45), бывшего голкипера "Шальке", несколько смягчили историческую победу "Байера" над "Шахтером Донецк" в 2013 году. В своем первом международном матче после поражения в финале Лиги Европы против "Аталанты Бергамо", "Байер" легко справляется с "Фейеноордом", особенно в первом тайме. Их следующий соперник - "АК Милан" (1 октября).

Игра Виртца

Для Виртца этот матч был особенным. Его предыдущий сезон Лиги чемпионов был прерван травмой крестообразной связки с "Байером" в 2022/23 году. Теперь, как член национальной команды, он отмечает свой захватывающий дебют важными голами. Как он и обещал ранее, "Я хотел показать, на что я способен, и посмотреть, чего я могу добиться в Лиге чемпионов".

Энергичный молодой звезда не потратил и пяти минут на свой первый удар. После ошибки Нидерландов Виртц воспользовался шансом и уверенно отправил мяч в сетку. "Фейеноорд", под руководством нового тренера "Ливерпуля" Арне Слота, быстро ответил, но Рамиз Зерруки (9) был удален из-за офсайда в предполагаемом голевом моменте.

Команда, под руководством бывшего чемпиона "Ливерпуля" и "Реала" Хави Алонсо, начинает доминировать. С умелым Робертом Андрихом в середине поля, зрители замирают, оставляя голландских болельщиков в восхищении. Защита "Байера", возглавляемая Лукасом Хradecky, справляется с редкими шансами, которые удается создать "Фейеноорду".

Автогол Велленреутера

Атака "Байера" выполняет свои движения с точностью. Гримальдо забивает быструю атаку, начатую Бонифасом, который делает невероятный, хитрый и гениальный пас. Бонифас обводит двух соперников "стеночкой", затем делает обманный выстрел одной ногой, обманывая оборону "Фейеноорда" невероятным телодвижением, что приводит к голу Гримальдо. Виртц вновь участвует в третьем голу, пробивая по воротам после навеса. Четвертый гол, к сожалению, стал автоголом Тимо Велленреутера, который головой отправил мяч из-за головой Эдомонда Тапсоба в свои ворота.

Виртц использует ранний шанс во втором тайме опасным ударом (51), но команда успокаивается после этого. Хradecky должен перехватить удар на уровне воды Квентина Тимера (55), и Бонифас пытается ударить почти с середины поля, но неудачно.

Алонсо снимает Виртца с поля примерно на 70-й минуте. В последние минуты "Байер" едва избегает нескольких опасных ситуаций, даже когда последний минутный гол голландцев отменяется из-за офсайда (73) Аясе Уэды.

Первым, кто празднует после исторического дубля Виртца в первом тайме, является никто иной, как Хави Алонсо, который доволен впечатляющей игрой команды. После этого блистательного выступления многих волнует, сможет ли Виртц и Алонсо привести "Байер Леверкузен" к большим высотам в предстоящих матчах Лиги чемпионов.

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