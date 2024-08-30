- Выдача разрешения на строительство нового соединения с промышленным парком под названием "Индустриальный комплекс "Черный насос"

В промышленном парке Шварце Помпе в Шпремберге, входящем в состав района Шпре-Найсе, открыта новая транспортная артерия. Этот новый маршрут напрямую соединяет участки южного промышленного парка и существенно облегчает доступ к федеральной дороге 97, как сообщает пресс-релиз Потсдамской государственной канцелярии. Это упрощает доступ к промышленному парку и снимает нагрузку с местного сообщества в районе Шварце Помпе в Шпремберге.

Как объявил министр-президент Бранденбурга Дитер Вольке (СДПГ), в этот проект было инвестировано 4,85 миллиона евро из проекта структурной поддержки Лаузиц. Расширение этого промышленного парка создает возможности для новых промышленных предприятий и, следовательно, для новых рабочих мест.

Промышленный парк Шварце Помпе, который ранее вращался вокруг производства электроэнергии из угля, теперь служит центром для примерно 120 различных компаний. Их будущие энергетические потребности будут удовлетворены возобновляемой электроэнергией.

Промышленный парк Шварце Помпе, расположенный в районе Шпре-Найсе, получил значительное финансирование в размере 4,85 миллиона евро на его расширение. Это расширение в районе Шпре-Найсе Шварце Помпе обещает создать новые рабочие места для местного сообщества.

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