Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство"

По меньшей мере, 34 человека погибли, когда огромная гора мусора в столице Уганды, Кампале, обрушилась, погребая под собой множество домов. Жители, живущие на окраине свалки, давно ждали этой трагедии. Теперь правительство сталкивается с общественным недовольством.

Бульдозеры медленно расчищают слой за слоем этой вонючей массы. С каждым толчком запах усиливается, исходя от колоссальной горы отходов. Вокруг роятся стаи мух - ржаво-красная, загрязненная вода капает с лопат. Некоторые операторы бульдозеров вооружены до трех масок, чтобы выдержать смрад.

Несмотря на то, что прошло почти неделю с тех пор, как гора отходов в Кампале обрушилась, как лавина, погребая под собой дома, продолжаются спасательные операции. Только 14 человек смогли выбраться из своих домов, некоторым потребовалась госпитализация. За последние дни были найдены тела 34 человек. Однако поиски пропавших продолжаются. Красный Крест, руководящий спасательной миссией, заявляет, что шансы найти больше выживших после почти недели минимальны.

В целях безопасности всех жителей вблизи огромной свалки призывают покинуть свои дома. Причина: приближается сезон дождей, что представляет риск обрушения других куч мусора. В результате городские власти распорядились эвакуировать все оставшиеся дома вблизи.

Гора мусора медленно приближалась к домам

Дом Просковии Набафу - один из тех, на которых нарисован красный крест на стене, а желтая лента предупреждения развевается на воротах. 44-летняя мать четверых детей упаковывает тарелки в коробку в гостиной. "Всех, кто живет в зоне ограничения, призывают покинуть свои дома, потому что это рискованно", - говорит она, выглядя обеспокоенной. "Мы раньше удаляли мусор, а теперь нас призывают уйти". Она отправила своих детей к родственникам, чтобы спокойно упаковать свои вещи. Она указывает на кур во дворе и на банановые деревья, полные фруктов. Она не знает, что делать дальше. "Премьер-министр посетил и пообещал компенсацию, но я не знаю, куда идти теперь".

Когда она двенадцать лет назад купила участок и построила дом на свои сбережения, в районе не было мусорных куч. "Яма, куда сбрасывали мусор, была за теми холмами, мы почти не замечали ее", - объясняет она. Но в последние годы одна из мусорных куч медленно приблизилась к ее дому. Это привело к многочисленным проблемам, говорит она: "Тошнотворный запах, мухи - это было так невыносимо, что я больше не могла позволять своим детям играть на улице, они все время были больны и кашляли", - говорит Набафу. Ее взгляд устремляется вверх, за ее дом, где другая куча мусора возвышается, как песчаный бархан: "Мы всегда боялись, что это произойдет когда-нибудь".

Свалка в районе Китези на окраине города уже давно является головной болью для городских властей Кампалы. Когда она была создана в 1996 году, это была яма между тремя холмами. Грузовики могли подъехать к одному из холмов и просто сбросить все: несортированные отходы автоматически скатывались по склону. Но с 2008 года яма заполнилась. Даже тогда городские власти объявили, что срочно нужно построить новую свалку. В течение многих лет искали подходящие места в пригородах столицы. В 2016 году был приобретен участок земли за городом. Но местные жители и депутаты восстали. Чтобы построить настоящую свалку, где отходы сортируются, утилизируются и хранятся должным образом, по-прежнему не хватает денег. Поэтому мусор продолжает накапливаться в Китези.

Неудачи в управлении отходами

Примерно 2500 тонн отходов производятся ежедневно в Кампале, где проживает около двух миллионов человек. Примерно 1200 тонн из них собираются грузовиками, остальное сжигается или нелегально сбрасывается в канавы по краям дорог. В Уганде нет разделения отходов: от банановых шкурок до электронных отходов все несортированно накапливается в куче.

В то время как соседние страны, такие как Руанда и Кения, уже внедрили разделение отходов, переработку пластика и производство биогаза на компостных площадках, правительство Уганды еще не присоединилось к этому движению. Лишь в 2022 году был объявлен национальный план утилизации отходов, но его реализация идет медленно, так как не выделено финансирование.

Во дворе начальной школы Китези Красный Крест установил большие белые палатки. Внутри, на простых тентах, сидят и лежат около 120 человек, в основном дети. За ними семь портативных туалетов. Матрасы, туалетная бумага, мыло - все в дефиците. Тем не менее, каждые несколько часов приходят новые люди, подобные Набафу, которым больше не разрешается спать в своих домах. "Министерство по делам гражданской обороны предоставило еду и поручило нам заботиться об этих людях в течение нескольких недель", - говорит Джон Клив Вамала из Красного Креста в Уганде. "Мы призываем общественность и церкви жертвовать матрасы, подгузники для детей и средства гигиены для женщин, так как они очень нужны".

Рядом с ним стоит Мувада Нкунинги в отглаженной рубашке, брюки костюма заправлены в резиновые сапоги. Депутат от оппозиции партии НУП (Национальная единая платформа) района, в котором находится Китези, критически настроен по отношению к правительству. "В течение многих лет я неоднократно предупреждал в парламенте, что эта свалка опасна", - возмущается он. Теперь правительство отказывается брать на себя ответственность, утверждает он, и ясно дает понять: "Даже число пропавших без вести значительно занижено, вероятно, под завалами погребено гораздо больше людей".

В разгар суеты небольшой человек в рабочей одежде, на спине которого был надет ярко-желтый жилет с надписью "КЦА Свалка", кивнул. Он признался: "Да, я понимаю, здесь спрятано много людей". Он представился как Кен Кизито. "Особенно по субботам, здесь полно детей и подростков, которые рыщут в поисках пластика и электронных отходов", - уточнил он. В это время года, особенно с окончанием школы и приближением расходов на экзамены, учащиеся наводняют свалку в поисках продаваемых сокровищ.

По мере эскалации работ по уборке, здесь больше нельзя оставлять мусор. Больше нет грузовиков, перевозящих мусор. В начале недели по всему городу возвышались горы мусора высотой до 3 метров. В ответ власти оперативно отреагировали и потребовали, чтобы грузовики с мусором перевозились на свалку в соседнем Энтеббе, примерно в 30 километрах отсюда. К сожалению, эта свалка находится очень близко к берегу озера Виктория. Озабоченные экологи предупреждают о грядущей экологической катастрофе.

После обрушения огромной кучи мусора в Кампале, в результате чего погибли люди и были погребены дома, правительство находится под пристальным общественным вниманием. В частности, Комиссия, ответственная за управление отходами в городе, подверглась критике за неэффективное решение проблемы.

В ответ на инцидент Комиссия пересматривает свои стратегии и политику управления отходами, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Она тесно сотрудничает с местными властями и лидерами общины, чтобы обеспечить правильное dispose of waste and address the root causes of the problem in Kampala.

