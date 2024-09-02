- Выборы в Саксонский ландтаг: баланс между беспорядком и прагматизмом

После выборов партии "Зелёные" и "Левые" заняты исцелением своих ран, а АФД озадачена тем, почему они не стали доминирующей силой в очередной раз на выборах в земле. В то же время ХДС, "Бündnis Sahra Wagenknecht" (БСВ) и СДПГ пристально следят друг за другом, так как ожидается, что они сформируют будущее правительство в Свободной земле. Некоторые партии удручены, другие озадачены. Однако БСВ излучает оптимизм.

Генеральный секретарь АФД по Саксонии Ян Цверг, известный своей жесткой позицией и резкой критикой, неожиданно поздравляет Министра-президента Михаэля Креtschmer (ХДС) с победой наутро после выборов. "Я спортсмен", - говорит он, "такова этика".

В этот день Цверг подробно говорит о "патриотическом фронте". Он утверждает, что он больше, чем кажется. Некоторые избиратели также голосовали за более мелкие "патриотические партии", говорит он. Это резервы, которые они хотели бы использовать в будущем.

АФД стремится быть более ориентированной на решения в оппозиции

В конце концов, им придется убедить избирателей, что поддержка небольшой партии неразумна, особенно в тесном состязании между ХДС и АФД. Все дело в цифрах, подчеркивает Цверг. В то же время он обещает, что его партия будет более ориентированной на решения в интересах земли из оппозиции.

Политический scientist Том Тиме считает, что правые партии показали бы лучшие результаты, если бы не конкурировали друг с другом. АФД получила 30,6% голосов в воскресенье, а "Свободные саксонцы" - 2,2%. "Если сложить оба результата, это ровно 32,8% - та же доля, что и в Тюрингии, где не было такой конкуренции от крайне правых", - объясняет Тиме.

Тиме, из Университета полиции Саксонии, ясно дает понять: АФД не достигла двух целей на выборах. Они не стали самой сильной силой и не смогли заблокировать решения с блокирующим большинством - более чем третью мест в парламенте. В соответствии с новым расчетом распределения мест АФД получает всего 40 мест в земельном парламенте.

Спектр консервативных партий фрагментирован

Партии, такие как "Werteunion", "Бündnis Deutschland" и "Свободные избиратели", также участвовали в гонке, все они нацелены на аналогичную базу избирателей. Фрагментация в этой области, несомненно, помогла ХДС сохранить статус самой сильной силы в Свободной земле - хотя и с небольшим отрывом. Союз рассматривает результат выборов как мандат на управление.

И Креtschmer, и генеральный секретарь ХДС Александр Диркс категорически исключили сотрудничество с АФД, несмотря на предложения Цверга. ХДС ранее приняла решение на федеральном уровне не работать с такими экстремальными партиями, будь то правые или левые. Левую партию разделяет та же позиция, но не БСВ.

Лидер ХДС Фридрих Мерц уже выразил свою оппозицию потенциальной коалиции с БСВ этим летом. Когда его спросили о сотрудничестве с БСВ для предотвращения министров АФД на Востоке, он сказал: "Это ясно, мы всегда так говорили. Мы не работаем с такими крайне правыми и левыми партиями".

В восточной штаб-квартире БСВ это не понравилось. Даже с учетом опросов было ясно, что БСВ может понадобиться для формирования правительства.

Креtschмер соглашается на длительные переговоры по Саксонии

Именно это произошло в Саксонии. Результат выборов в земле дает ХДС возможность стабильного правительства, говорит Креtschмер. "Я благодарен за это". Это не будет легко и не произойдет быстро. "Речь идет о том, чтобы спокойно и ответственно обсудить, какие вопросы сейчас необходимы".

"Если когда-либо будет сотрудничество, это не значит отказаться от своих позиций. Это будет партнерство ответственности", - говорит Креtschmer. "Определяются вещи, которые считаются правильными и на которые можно договориться, и придерживаются других пунктов, по которым есть расхождения".

СДПГ сначала колебалась. Председатель земли Геннинг Хоманн сказал, что смотрит на возможную коалицию, вовлекающую БСВ, "очень skeptisch". Курс БСВ неясен, и есть большие пробелы в его избирательной программе. Однако СДПГ готова взять на себя ответственность и готова к переговорам.

Политический scientist из Лейпцига Хендрик Тагер предсказывает сложное партнерство между ХДС, БСВ и СДПГ. "Создание такой неоднородной коалиции и повседневная работа по управлению таким альянсом будет серьезным вызовом для всех участников". Он присваивает БСВ ключевую роль в управлении в течение следующих пяти лет, называя альянс "маленькой партией с внезапным statewide significance".

ХДС и СДПГ рассматривают потенциальные партнерства для формирования будущего правительства в Свободной земле, так как фрагментация в спектре консервативных партий помогла ХДС сохранить статус самой сильной силы. Несмотря на предыдущие оппозиции, лидер ХДС Фридрих Мерц указал, что сотрудничество с БСВ может оказаться необходимым для предотвращения министров АФД на Востоке.

В свете цели АФД быть более ориентированной на решения в оппозиции, им придется убедить избирателей, что поддержка небольшой партии в тесном состязании неразумна, так как все дело в цифрах, по словам Цверга из АФД.

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