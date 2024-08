Выборы в Курске действительно проходят, но задержки неизбежны в семи конкретных местах.

15:07 Украинские силы признались в ударе по российским мостам западным оружиемУкраина заявляет, что ударила по заменяющим мостам через реку Сейм в России с помощью американских ракет HIMARS. По словам украинских спецподразделений, сообщенных через Telegram, "Куда направляются понтонные мосты в Курской области? Силы развертывания систематически уничтожают их". Это первый случай, когда Украина призналась в использовании этого западного оружия в своей наступательной операции на российской территории. Страны, такие как США и Германия, не возражают против этого. Однако Россия критикует это как эскалацию конфликта. Военные аналитики уже подозревали, что ракеты HIMARS сыграли роль в разрушении как минимум трех оригинальных мостов через Сейм. Разрушение осложняет для российской армии транспортировку поставок в регион и запуск контрнаступления.

14:52 Сообщается о сбитых десяти украинских беспилотниках возле МосквыУкраинские беспилотники вновь приближаются к российской столице. Различные видеоролики показывают попытки перехвата и massive взрывы в небе, а российская армия заявляет, что уничтожила как минимум десять воздушных судов. Пока не ясно, какой ущерб или жертвы были причинены.

14:25 МИД: "Россия не заинтересована в мирных переговорах"По словам представителя МИД Германии в Берлине, Россия не заинтересована в мирных переговорах для прекращения конфликта. "Россия не заинтересована в переговорах", - сказал представитель МИД. Вместо того чтобы участвовать в дискуссиях с Украиной о справедливом мире, российское правительство требует аннексии территорий, которые даже не находятся под их контролем. Более того, Россия имеет возможность прекратить войну в любой момент. Чтобы защититься против незаконной атаки, Украине необходимы соответствующие оружия, отметил представитель, ссылаясь на призывы в избирательных кампаниях в Тюрингии и Саксонии прекратить поставки и найти решение через более сильную дипломатию.

13:53 Нет безусловной альянса: "Кadyrov сохраняет верность Путину в Чечне"Президент Владимир Путин впервые за 13 лет посещает российский республику Чечня. Его встречает могущественный лидер Рамзан Кадыров. Оба автократа подтверждают свою взаимную поддержку, с Кадыровым, дающим Путину подарок. Однако их лояльность не безусловна, объясняет репортер ntv Рейнер Мунц.

13:30 Российская армия сообщает о захвате села на востоке УкраиныРоссийская армия заявляет, что захватила еще одно село в восточной украинской области Донецк. Российские войска якобы "освободили" село Шеланне, как сообщает Министерство обороны России в ежедневном брифинге. Село находится северо-восточнее Донецка, контролируемого Россией. Примерно в 20 километрах от Шеланне находится город Прохоровка, считающийся важным логистическим центром. Однако Институт изучения войны сообщает, что местоположение уже было занято 18 августа.

12:57 Украина получает полноправное членство в Международном уголовном судеУкраинский парламент ратифицировал Римский статут, сделав Украину членом Международного уголовного суда. Полноправное членство является важным шагом на пути Украины к интеграции в ЕС. Суд выдал международные ордера на арест российского президента Владимира Путина и других.

12:45 Россия атакует Украину несколькими беспилотникамиУкраинские Воздушные силы сообщают о сбитии 50 российских ударных беспилотников за ночь. Еще 16 aircraft, скорее всего, были сбиты электронными помехами, согласно военным. Один беспилотник вернулся в Россию. В целом, Украина была атакована 69 беспилотниками, один из которых происходил из Белоруссии. Россия использовала две баллистические ракеты и одну крылатую ракету во время атаки, но только крылатая ракета была перехвачена. На данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах. Москва еще не комментировала.

12:22 Россия: украинская оборона колеблется в ПокровскеУкраинские войска продолжают испытывать сильное давление от российских атак на востоке страны, как сообщает военное командование в Киеве. Генеральный штаб в Киеве сообщает о 66 российских атаках на фронте Покровск во вторник, все из которых были отражены. Бой продолжается вокруг различных сел по пути к Покровску, примерно в 10 километрах. Командующий украинской армии Оlekandr Syrskyi признает сложную ситуацию. Сообщения с российской стороны намекают на колебание украинской обороны в Покровске. Российские военные блогеры сообщают о продвижении своих войск.

11:50 Медведев: "Не будет переговоров, пока враг не будет полностью и окончательно уничтожен"Если вы рассчитываете на переговоры с Россией, Украина, скорее всего, не заинтересована, считает российский бывший президент Дмитрий Медведев, который в последнее время стал все более радикальным. Медведев, ныне вице-председатель Совета безопасности России, написал в своем Telegram-канале, что после продвижения Украины в Курске нет возможности для переговоров между двумя сторонами. Медведев заявил, что "не будет никаких дискуссий между Москвой и Киевом, пока Украина не будет окончательно побеждена на поле боя". "Бесполезная болтовня так называемых посредников о благородной теме мира закончилась. Даже если они не могут сказать это открыто, все признают реальность ситуации", - сказал Медведев. "Не будет переговоров, пока враг не будет полностью и окончательно уничтожен".

11:22 Насилие наемников Вагнера в Африке растет

Русские наёмники продолжают оказывать существенное влияние в Африке, спустя год после крушения самолёта, унёсшего жизнь основателя группы Вагнер Евгения Пригожина. Несмотря на кончину Пригожина и последующую ребрендинг в Африканский корпус, аналитики организации Conflict Data ACLED предсказывают дальнейшее расширение присутствия Вагнера на континенте. Количество инцидентов политического насилия, связанных с русскими наёмниками в Африке, превысило число, зарегистрированное при жизни Пригожина в первой половине 2024 года. С 2014 года businessman фактически создал частную армию с наёмниками Вагнера, сражавшимися не только на Украине, но и в Сирии, а позже в основном в Африке, служа интересам Москвы. В июне 2023 года Вагнер начал вооружённое восстание против Кремля, и 23 августа 2023 года самолёт Пригожина потерпел крушение, унеся жизни его и ближайших соратников.

В видео, транслируемом в Telegram, мужчина в военной форме отчитывал мужчин, покидающих регион. В отличие от общего мнения, этот человек не был военным офицером, а 39-летним Кириллом Суворовым, директором похоронного бюро из Санкт-Петербурга, согласно российскому оппозиционному новостному агентству Agentstvo. В своём видео он укорял мужчин региона, спрашивая: "Что вы делаете? Куда вы идёте, мои дорогие?" Он сомневался в их решимости защищать родину, предлагая атаковать врага или копать траншеи лопатами, чтобы помочь солдатам. Суворов также призвал местных жителей жертвовать свои автомобили военным. Когда его попросили прокомментировать своё отношение к участию в конфликте, он промолчал.

Согласно Министерству обороны США, России трудно противодействовать украинскому наступлению в Курской области. Спикер Пат Райдер указывает на признаки переброски небольшого числа российских подразделений в регион, но в целом Москва испытывает трудности в эффективном реагировании. Райдер подчёркивает, что Украина успешно поставила своего противника в сложное положение. Украинские силы последовательно продвигаются в регион с момента начала контрнаступления около двух недель назад, что стало первым случаем, когда война проникла на российскую территорию. Райдер заверил, что украинское контрнаступление в Курске не меняет поддержку США Киева.

Украинская армия заявляет, что нанесла удар по системе противовоздушной обороны в российской области Ростов. Согласно Генеральному штабу Украины, это была система противовоздушной обороны С-300, которую Россия использовала в нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины. Украинский удар был направлен на систему ракет возле посёлка Новoshakhtinsk, и точность попадания ещё расследуется. Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские ВВС уничтожили ракету, запущенную с Украины над регионом, хотя Министерство обороны России не упомянуло об этом в своём ежедневном отчёте о ситуации.

В Москве из-за атаки дронов утром произошли нарушения в работе трёх аэропортов. На аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево были наложены операционные ограничения на четыре часа, при этом главный аэропорт Шереметьево не пострадал. Российские силы уничтожили 11 дронов, направленных на Москву, согласно данным авиационных властей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту атаку дронов одной из крупнейших против города на данный момент.

Председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот призвал к сильной международной поддержке Украины, особенно в её текущей "трудной фазе". Он подчеркнул, что единственный способ оказать давление на Путина, чтобы заставить его договариваться, - это показать, что он не может преодолеть Украину. Рот выразил удовлетворение военными успехами, достигнутыми на российской территории, которые дали украинцам новую надежду после значительного времени.

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке выразил обеспокоенность по поводу пособия для украинских беженцев. Он отметил, что первоначальное решение предоставить эту помощь было необходимо в кризисной ситуации, но учитывая, что гораздо больше украинцев работают в других странах ЕС, чем в Германии, важно пересмотреть текущую структуру поддержки. По мнению Вайдке, это изменение не только будет способствовать экономике, увеличивая доступность рабочей силы, но и облегчит интеграцию беженцев. В сентябре в Бранденбурге будет избран новый ландтаг.

С начала конфликта Россия запустила более 9600 ракет и примерно 14 000 ударных дронов в направлении Украины, согласно данным "Киевского независимого" и украинского военного лидера Александра Сырского. Из ракет, которые были перехвачены, 5197 были направлены на гражданские цели. Большинство атак были проведены с использованием ракет С-300/С-400, которые попали в цель 3008 раз. Вторым наиболее часто используемым оружием были крылатые ракеты, такие как Kh-555/Kh-101, с 1846 зарегистрированными атаками.

07:08 Усиление мер безопасности на военных базах по всей Германии

Немецкая армия усиливает меры безопасности на всех казармах. Как сообщает "Der Spiegel", персоналу поручено тщательно проверять периметральные ограждения всех объектов на наличие уязвимостей и увеличивать ночное наблюдение. Кроме того, солдат призывают быть бдительными к присутствию неавторизованных лиц в чувствительных зонах и сообщать о любых подозрениях без промедления. Это следует за сообщениями о проникновениях в безопасные места. Согласно "Der Spiegel", высокопоставленный офицер признаёт, что безопасность немецких казарм всё ещё работает в "мирном режиме". Контроль въезда и выезда часто осуществляется внешними службами, как и патрулирование по периметру лагеря.

06:40 Приверженность Хабека поддержке Украины, независимо от помощи G7

(No translation needed as the text is already in Russian)

18:08 Германия обещает постоянную поддержку Украине, независимо от помощи G7

Министр экономики Германии Роберт Габек обещает постоянную помощь Украине, независимо от того, будет ли оказана ожидаемая многомиллиардная помощь от стран G7. "G7 приняла все необходимые меры: в будущем Украина будет получать средства для приобретения срочно необходимых систем вооружения", - сказал Габек группе Funke Media. "Это правильно и, как я понимаю, будет реализовано к концу года". Украина получит 50 миллиардов долларов, плюс дополнительные 4 миллиарда из федерального бюджета в 2025 году. В случае если этого не произойдет, "мы должны пересмотреть" свою позицию, настаивает Габек. Приверженность Украине "остается незыблемой". Тогда поддержку "нужно оказать иначе". Габек согласен, что переход к planned G7 model может вызвать трудности "если новые заказы не могут быть размещены из-за исчерпания существующих бюджетных ассигнований". Он, therefore, предлагает практическое решение. "Было бы критически важно обеспечить, чтобы системы вооружения были приобретены сейчас и оплачены позже за счет средств G7". Любое несчастье для Украины может угрожать свободе Европы.

14:08 Россия обвиняет западные спецслужбы в поддержке incursions в Курск

Как сообщает "Известия", Россия обвиняет западные спецслужбы в поддержке недавней украинской incursions в российский регион Курск. Московская служба внешней разведки SVR заявляет, что украинские войска подготовили свою операцию с помощью американских, британских и польских спецслужб. Отряды, которые, как считается, координировали свои операции в тренировочных центрах в Великобритании и Германии, якобы сыграли свою роль. Военные советники из стран НАТО также якобы помогли украинским войскам продвигаться на российскую территорию, а также в управлении западным оружием и военной техникой, используемой украинцами. Страны НАТО якобы поставляют украинской армии спутниковую разведывательную информацию о развертывании российских войск в зоне операций.

13:39 Российские утверждения о повреждении или разрушении мостов через реку Сейм

Российские источники заявляют, что украинские войска причинили повреждения или разрушили все три моста через реку Сейм в западной части России. Украинские атаки на мосты через Сейм в Курске, похоже, затрудняют российский ответ на Курскую offensive, которую Украина начала 6 августа.

12:30 Россия сообщает о широкомасштабной украинской атаке беспилотниками

Россия сообщает о широкомасштабной украинской атаке беспилотниками на различные регионы. Власти сообщают об перехватe трех беспилотников примерно в 38 километрах к югу от Кремля, а также 15 других в пограничном регионе Брянск. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что три беспилотника, направлявшиеся в Москву, были перехвачены над Подольском. О жертвах или повреждениях не сообщается в Брянске и Подольске. Сообщения о перехваченных атаках также поступают из регионов Тула и Ростов, без признаков повреждений или жертв. Точное число запущенных беспилотников и ракет остается неясным. Украина обычно воздерживается от комментариев по таким инцидентам.

11:50 Путин и Кадыров проверяют войска в Чечне

Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает республику Северный Кавказ Чечня. Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он проверяет войска и волонтеров, готовящихся к отправке в Украину. "Пока у нас есть такие, как вы, мы абсолютно непобедимы", - говорит Путин войскам в Российском университете специальных сил в Гудермесе, согласно сайту Кремля. Незапланированный визит происходит на фоне недавних украинских продвижений в российский регион Курск. Кадыров сообщает Путину, что Чечня направила более 47 000 бойцов в Украину с начала конфликта, в том числе около 19 000 волонтеров. Кадыров часто описывает себя как "пехоту" Путина.

Россия сообщает о перехвате удара беспилотником по своей столице, Москве. По сообщению мэра Сергея Собянина в Telegram, три беспилотника, предположительно запущенные из Украины, были перехвачены силами ПВО. Пока нет сообщений о повреждениях или жертвах от обломков.

09:50: Подтверждение возможного предательства: ФСБ объявляет об аресте исследователя

ФСБ России объявляет об аресте исследователя по подозрению в государственной измене. Неidentified individual якобы признался в организации кибератак на критически важную инфраструктуру по просьбе Украины, переводе средств украинской армии и сбору информации о российской армии. ФСБ не уточняет точную дату ареста подозреваемого. Российские СМИ распространяют видео, якобы показывающее арест, с заснеженным фоном. По данным Telegram-канала Ostoroschno Nowosti, арестованный якобы является физиком, а его арест, как сообщается, произошел в декабре 2023 года, согласно более ранним сообщениям СМИ.

00:59: Зеленский празднует запрет пророссийской православной церкви в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует парламент за решение запретить пророссийскую фракцию православной церкви. "Хочу поблагодарить Верховную Раду за принятие этого закона о нашей духовной независимости", - комментирует Зеленский в своем ежедневном видеообновлении. Парламент принял законопроект о запрете украинской православной церкви, которая находилась под контролем Москвы десятилетиями. Церковь, лояльная Москве в Украине, обвиняется в оправдании или даже сотрудничестве с противником, преступлениях, совершенных Россией против своего собственного населения. Церковь официально дистанцировалась от Москвы, но остается лояльной Московскому патриархату. Московский патриархат поддерживает вторжение России в Украину и является союзником лидера Кремля Владимира Путина.

23:07: Пентагон: России трудно противодействовать украинскому контрнаступлению в Курске По оценке Пентагона, России сложно реагировать на контрнаступление Украины в Курской области. Спикер Пентагона Пат Райдер объявил в Вашингтоне, что есть признаки того, что Москва перебрасывает ограниченное число подразделений в этот район. Райдер заявил: "В целом, можно сказать, что России действительно трудно реагировать". Он подчеркнул, что Украина поставила своего противника в невыгодное положение, сказав: "Ясно, что Украина поставила своего противника в трудное положение". На вопрос о публичной поддержке Вашингтона наступления Украины Райдер не дал прямого ответа, но сослался на заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании буферной зоны. Он уточнил, что они ведут переговоры с Киевом, чтобы лучше понять конкретные цели.

22:10: Зеленский: Важность баланса между мобилизацией и экономикой Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность баланса между мобилизацией и поддержанием экономики, пострадавшей от войны. Во время визита на промышленное предприятие в Кропивницком, центральная Украина, Зеленский ответил на вопрос работника, признав, что занятые рабочие места важны для soldiers' salaries and Ukraine's defense efforts.

21:44: Украина сообщает о дальнейшем территориальном прогрессе в Курске Украина сообщает о продвижении на 28-35 километров в Курской области России. Командующий армией Александр Сирский заявил в телеобращении, что российские силы усиливают свои позиции в этом районе за счет troop deployments from other areas. Кроме того, сообщается, что Россия перебрасывает подразделения в Покровск на востоке Украины, где в последнее время были наиболее интенсивные бои. Россия пока не комментировала.

21:25: Путин возвращается в Чечню после 13-летнего отсутствия Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает Чеченскую Республику, чтобы встретиться с местным лидером Рамзаном Кадыровым. Изображения, опубликованные информационным агентством РИА Новости, показывают, как Путин пожимает руку Кадырову в Грозном. Затем Путин обнимает Кадырова за плечо и приветствует его теплым объятием, прежде чем они оба уезжают на роскошном автомобиле. Кадыров сообщает в Telegram о насыщенном расписании мероприятий. Несмотря на напряженный день, Путин демонстрирует неиссякаемую энергию и энтузиазм, исследуя несколько мест в Чечне.

21:02: Шольц: Украина получает "значительные суммы денег, действительно значительные" Канцлер Германии Олаф Шольц опровергает утверждения о том, что его страна не оказывает достаточной поддержки Украине. Он подтверждает, что Украина получит более семи миллиардов евро в этом году, что делает Германию самым щедрым европейским донором. В следующем году Украина получит четыре миллиарда евро из федерального бюджета – снова существенный вклад от европейской страны. Шольц также упоминает о 50 миллиардах долларов, которые страны G7 направляют через конфискованные российские активы. "Это существенная финансовая поддержка, действительно значительная", - подчеркивает он. Однако неясно, когда эти 50 миллиардов станут доступны для Украины.

19:43: Московская православная церковь называет план запрета церкви в Украине "незаконным" Российская православная церковь осуждает предложенный запрет на Россию-ориентированную Украинскую православную церковь, принятый украинским парламентом. Она считает этот шаг "незаконным действием" и "серьезным нарушением основных принципов религиозной свободы и прав человека", заявил Владимир Легойда, спикер Российской православной церкви, через Telegram. Он предупредил, что реализация этого закона может привести к "широкомасштабному насилию против тысяч верующих". Патриарх Кирилл, глава Российской православной церкви, также выразил обеспокоенность, сказав во время визита в Соловецкий монастырь на севере России, что "мы живем в трудные времена, когда многие противятся нам не из-за наших ошибок, а просто потому, что мы разные". Кирилл ранее активно поддерживал конфликт против Украины. Ранее законодатели в Киеве приняли законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Москвой.

Европейский Союз не вмешивается в использование Украиной западного оружия против российских целей, несмотря на международную критику украинского наступления на российской территории.

В свете продолжающегося конфликта между Украиной и Россией немецкий политик Михаэль Рот подчеркнул необходимость сильной международной поддержки Украины, выразив удовлетворение ее военными успехами на российской территории, которые подняли мораль украинских жителей.

