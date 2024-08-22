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Выбор Нагельсмана: какой вратарь забирает место на чемпионате мира?

Национальная сборная участвует без Мануэля Нойера, Илькая Гюндогана, Тони Крооса и Томаса Муillera. Юлиан Нагельсманн faces сложные решения. Основная цель остается неизменной.

 and  Mark Rodriguez
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- Выбор Нагельсмана: какой вратарь забирает место на чемпионате мира?

Нейгесслем не имеет времени расслабиться перед международными матчами на этой неделе. В понедельник ушел лидер команды, а во вторник пришла очередь победителя чемпионата мира. Ожидается, что тренер национальной сборной посетит несколько стадионов, чтобы понаблюдать за своими немецкими игроками. С целью выиграть чемпионат мира 2026 года немецкая сборная, собравшаяся в сентябре, будет отличаться от той, что принимала участие в недавно завершившемся домашнем Евро.

Поскольку Иlkay Гюндоган (33) и Мануэль Нойер (38) завершают карьеру, Нейгесслем должен найти замену на две ключевые позиции. Он хотел бы сделать это без постоянных споров до чемпионата мира 2026 года в Канаде, Мексике и США.

Тер Штеген - главный кандидат

По крайней мере, в воротах решение кажется простым и очевидным: Марк-Андре тер Штеген (32), долгосрочная замена Мануэля Нойера, finally получает шанс продемонстрировать свой талант навсегда. Тер Штеген стабильно показывал отличную игру в FC Barcelona, одном из пяти клубов с безоговорочным мировым признанием.

"Марк-Андре тер Штеген ждал достаточно долго. Он заслуживает заменить Мануэля Нойера на основе своих выступлений", - сказал рекордсмен немецкой сборной Лотар Маттеус агентству ДПА, добавив, "Но я полностью поддерживаю Александра Нюбеля в качестве запасного". А что, если 27-летний повторит свою впечатляющую игру прошлого сезона в VfB Stuttgart?

Оливер Бауманн (34) из TSG Hoffenheim был третьим вратарем в составе Евро, у которого не было шансов сыграть. Кевин Трапп (34/Eintracht Frankfurt) и Бернд Лено (32/FC Fulham) также получали вызовы от национального тренера в прошлом. Отсутствие многообещающих молодых вратарей, претендующих на место в немецкой национальной сборной, стало предметом споров в последние месяцы.

Четкая цель на 2026 год

Однако Нейгесслем, возможно, не так сосредоточен на долгосрочном плане, так как его контракт истекает после чемпионата мира 2024 года, ориентированного на эту цель. "Наша цель - стать чемпионами мира", - одна из фраз, которая осталась после пресс-конференции Нейгесслема после вылета Евро против Испании в четвертьфинале.

Скорее всего, национальная сборная примет участие в Лиге наций в ближайшее время, начиная с матча против соперника по группе Евро Венгрии в Дюссельдорфе 6 сентября. Через три дня они встретятся с Нидерландами в напряженном матче за первое место в группе в Амстердаме. Другой соперник по группе - Босния и Герцеговина. Отборочные матчи чемпионата мира начнутся в марте.

Решения нужно принять в ближайшее время

Нейгесслем соберет национальную сборную в Херцогенаурахе 2 сентября, и тренер объявит о своих решениях по составу на следующей неделе. Скорее всего, будет объявлено, кто станет преемником Гюндогана в качестве капитана. Это мог бы бытьJoshua Киммих (29), которого новый тренерBayern Vincent Компани перевел в полузащиту? Или, возможно, лидер обороны Реал Мадрида Антонио Рюдигер (31)?

"У нас есть сильный, опытный игрок, у которого еще есть шанс побороться за место в чемпионате мира", - заявил Нейгесслем. Из своего стартового состава ему нужно заменить Нойера, Гюндогана и Тони Крооса (34). Томас Мюллер (34), который объявил о завершении карьеры, сыграл незначительную роль на домашнем Евро. Другие игроки Евро имеют несколько лет впереди, в том числе 21-летние таланты Джамал Мусиала и Флориан Вirtz, которые, как ожидается, определят будущее немецкой национальной сборной. Однако ни один из них не может помочь Нейгесслему с проблемами капитана или вратаря.

В преддверии отборочных матчей чемпионата мира Нейгесслем, возможно, найдет полезным понаблюдать за своими немецкими игроками на национальных матчах, что даст ему возможность оценить их форму и потенциальных преемников ушедших игроков, таких как Иlkay Гюндоган и Мануэль Нойер.

При отсутствии многообещающих молодых вратарей, претендующих на место в национальной сборной, важно, чтобы Нейгесслем учитывал выступления игроков, таких как Марк-Андре тер Штеген и Александр Нюбель, на национальных матчах, чтобы гарантировать надежную замену Нойеру на чемпионате мира 2026 года.

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