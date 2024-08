- Выбор автокресла в салоне караванов: выбор идеального автокресла

Границы дома никогда не были популярнее, чем сейчас, с постоянно растущим числом зарегистрированных автодомов и прицепов. Если вы ищете новый автомобиль, выбор велик.

Это разнообразие очевидно на Автосалоне в Дюссельдорфе (до 8 сентября), крупнейшей в мире выставке отрасли, как заявляют организаторы. Вот обзор:

Легкий мини-прицеп для электромобилей

Любители электромобилей оценят самый легкий вес на буксире. Встречая этот спрос, производитель Adria разработал мини-прицеп весом всего 750 килограммов. Он предлагает блок кухни, ванную и группу сидений, которые можно превратить в двуспальную кровать. Еще один человек может спать на чем-то вроде гамака над кроватью. Базовая модель "Adria Aviva Lite 300 LH" стоит около 14 000 евро.

Дизайн-проект с детской спальной пещерой

Автопроизводитель Bürstner представил дизайн-проект прицепа под названием "Talis", который отличается уникальными особенностями: скамейку можно снять и повесить на внешнюю сторону vehicles. То же самое относится к двум конфоркам, что позволяет готовить на открытом воздухе. Внутри двуспальная кровать образуется за счет надувного расширения сзади. Под спальными местами для взрослых находится детская спальная пещера с двумя матрасами и светящейся змеей на стене.

"Talis" progettato per essere facilmente trainato da veicoli elettrici grazie alla sua forma aerodinamica e alla sua struttura leggera. Tuttavia, non è chiaro quando il prototipo entrerà in produzione di massa e quanto costerà.

Автомобиль с полным приводом для любителей приключений

Для любителей приключений, которые предпочитают внедорожные приключения, также доступны автодома. На выставке представлена новая модель "Eura Mobil Xtura", основанная на Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом. Кузов особенно прочный, позволяющий комфортно путешествовать троим. Но полноприводное удовольствие стоит дорого: базовая модель стоит 145 000 евро.

Фургон для путешествий с яхт-клубом

Malibu показывает на выставке в Дюссельдорфе фургон для путешествий "Genius 641 LE", также основанный на Mercedes Sprinter. С задним расширением он достигает длины 6,41 метра и предлагает достаточно места для двухметровых кроватей. Базовая цена составляет около 93 000 евро. Внедорожная версия стоит около 150 000 евро.

Производитель Hobby хочет около 70 000 евро за свой новый "Prestige Van". Дизайн стильный и напоминает интерьер яхт. План пола классический: группа сидений в зоне водителя, компактная ванная с душем, односпальные кровати сзади и кухня.

Прицеп для большой семьи

Tabbert продвигает модель "Senara 620 DMK" как подходящую для больших семей. При длине 6,38 метра он предлагает отдельную зону с спальней, ванной и гардеробной. Цены начинаются от 32 100 евро.

Роферный тент для любителей кемпинга

Даже поклонники кемпинга на крыше автомобиля не останутся разочарованными на выставке. Например, компания Fiamma представляет обновление своего "Moonlight" роферного тента, в котором могут спать до трех человек. Он может быть установлен на фургонах, внедорожниках и любом автомобиле с рельсом на крыше. Трехместная модель стоит около 2500 евро.

В сумме 778 экспонентов покажут свои продукты в 16 залах и на открытой площадке. Помимо автодомов и прицепов, будут представлены аксессуары, запчасти, палатки и мобильные дома. Также будут представлены направления, кемпинги и стоянки для автодомов. В 2023 году выставку посетило около 254 000 человек.

Тренд в прицепах: легкие и компактные

"Покупатели могут ожидать стабильных и даже occasionally decreased ценовых уровней на новые прицепы и автодома", - сказал представитель выставки. Тренд в прицепах - легкие и компактные прицепы, подходящие для электромобилей.

В автодомах есть новое поколение базовых автомобилей с большим количеством систем помощи и более экономичными двигателями. "Четырехколесный привод также набирает популярность", - добавил представитель.

По данным Ассоциации индустрии автодомов (CIVD), по состоянию на начало 2024 года в Германии было зарегистрировано почти 908 000 автодомов и более 770 000 прицепов.

