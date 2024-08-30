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Федеральные земли ГерманииНовостиДети

Вы спрашивали о вопросе "семейного уважения" или "достоинства предков"?

Человек обвиняется в попытке убийства своей супруги, якобы из-за 'чести семьи'. Несмотря на это, защита предъявляет многочисленные сомнения и получает поддержку от Федерального верховного суда Германии.

 and  Ann Bradley
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В полной мере осознавая ситуацию, это могло бы привести к другому приговору для обвиняемого.
В полной мере осознавая ситуацию, это могло бы привести к другому приговору для обвиняемого.

- Вы спрашивали о вопросе "семейного уважения" или "достоинства предков"?

Второй шанс для 38-летнего в суде Пфорцхайма: После успешного апелляционного обжалования в Федеральном верховном суде (BGH), мужчина предстанет перед судом повторно за попытку убийства своей жены.

В прошлом году весной суд приговорил его к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Суд постановил, что он намеренно толкнул свою жену, мать их четверых детей, с балкона четвертого этажа их квартиры в Пфорцхайме в июне 2022 года.

Было ли это из-за 'чести семьи'?

По словам обвинения, она упала на балкон этажом ниже. Затем, как утверждается, подсудимый якобы спрыгнул и начал бить и душить ее. Соседи якобы услышали крики и открыли дверь на балкон, после чего мужчина якобы потащил свою жену по квартире за волосы и продолжил избивать и душить ее в лестничном пролете. Жертва потеряла сознание, и подсудимый сбежал.

"Подсудимый намеревался убить ее, чтобы восстановить 'честь семьи'", - утверждает обвинение. Женщина развелась с мужем три года назад.

Заявления защиты

Турецкий подсудимый отрицал обвинения на первом суде. Его адвокат нашел версию сбрасывания с балкона неубедительной по нескольким причинам. Однако апелляция в BGH была успешной по другим причинам.

Нарушение процессуальных прав, по мнению BGH

Высший немецкий уголовный суд раскритиковал первый суд за нарушение Европейской конвенции о правах человека. Подсудимый, говорящий лишь на базовом немецком, не получил письменного перевода обвинения на турецкий язык.

Подсудимый может эффективно повлиять на приговор только в том случае, если он полностью понимает детали дела. Устный перевод обвинения удовлетворителен лишь в редких случаях.

Что мог понять подсудимый?

38-летнему мужчине в основном комфортно общаться на курдском языке, как заявил его адвокат. Он научился читать на турецком в школе. BGH не исключил возможности, что приговор мог быть повлиял информационными пробелами для подсудимого. Он представил противоречивые показания в нескольких частях по сравнению с обвинениями.

Потерпевшая в программе защиты свидетелей

До конца сентября в семи заседаниях суда будет заслушано 20 свидетелей, в том числе экспертов и потерпевшую и одного из ее детей. Женщина, которая провела несколько дней в больнице после нападения, находится в программе защиты свидетелей.

Адвокат подсудимого выразил сомнения в справедливости второго суда. Он подал ходатайство об отводе судей, ссылаясь на признаки нежелания прояснить вопросы в плотно запланированных допросах свидетелей.

Мать детей подсудимого, потерпевшая, в настоящее время находится в программе защиты свидетелей. Несмотря на предстоящий суд, адвокат подсудимого выразил обеспокоенность по поводу справедливости суда. Дети, возможно, найдут сложным пережить повторение жутких событий в суде.

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