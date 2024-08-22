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Преодоление страха пустой страницы: ориентирование в процессе составления документа о предварительном медицинском обслуживании - прямое столкновение со своим смертным часом - советы по упрощению процесса.

Если в будущем я не смогу руководить собственными решениями о медицинском обслуживании: меня следует механически интубировать? Меня следует механически кормить? Где я хочу провести свои последние дни: дома, в больнице или в хосписе?

Все эти вопросы можно адресовать и урегулировать в документе о предварительном медицинском обслуживании. Это критически важно, чтобы врачи знали о ваших предпочтительных или нежелательных методах лечения в случае экстренной ситуации. Однако составление такого документа может быть пугающим, так как мало кому нравится размышлять о конце своей жизни. С чего начать? Где найти помощь? На что еще обратить внимание? Ниже приведены несколько советов:

Совет 1: Используйте шаблоны и предварительно написанные разделы

Один из способов преодолеть страх перед пустой страницей - использовать шаблоны или предварительно написанные разделы. Вы можете персонализировать свой документ о предварительном медицинском обслуживании в соответствии со своими личными предпочтениями с их помощью. Важно отметить, что, согласно "Финанцтест" (выпуск 9/2024), эти шаблоны повышают юридическую ясность, так как языковая формулировка может быть неясной для непрофессионалов.

Различные ресурсы доступны для составления документа о предварительном медицинском обслуживании, в том числе на [веб-сайте]. Многие общие врачи также предлагают соответствующие шаблоны и предварительно написанные разделы.

Интересно знать: дата и подпись - все, что нужно, чтобы сделать документ о предварительном медицинском обслуживании юридически обязательным, согласно "Финанцтест". Нотариус не требуется в этом случае.

Совет 2: Консультируйтесь со своим терапевтом

Если вы хотите глубже понять определенные медицинские процедуры, вы можете обсудить свой документ о предварительном медицинском обслуживании со своим терапевтом.

Однако имейте в виду: согласно "Финанцтест", такая консультация классифицируется как индивидуальная медицинская услуга (IGeL), что означает, что расходы не покрываются обязательным медицинским страхованием. Стоимость консультации может варьироваться от 60 до 325 евро в зависимости от объема беседы.

Совет 3: Регулярный пересмотр

После составления вашего документа о предварительном медицинском обслуживании, что дальше? Немецкий центр потребительских советов рекомендует носить с собой записку в кошельке, указывающую на местонахождение вашего документа, например, дома или у вашего врача.

Но это еще не все. Поскольку наши взгляды и состояние здоровья могут меняться, разумно регулярно пересматривать свой документ о предварительном медицинском обслуживании, чтобы убедиться, что он остается актуальным. Эксперты из "Финанцтест" советуют делать это каждые три-пять лет и вносить необходимые изменения. Юридически обязательные документы о предварительном медицинском обслуживании, которые десятилетиями не пересматривались, остаются действительными.

При составлении документа о предварительном медицинском обслуживании использование шаблонов и предварительно написанных разделов может помочь разрешить любые юридические вопросы, связанные с неоднозначностью, как указано в "Финанцтест" (выпуск 9/2024). Также важно регулярно пересматривать и обновлять свой документ, чтобы он отражал ваши текущие предпочтения и медицинские потребности, как рекомендуют эксперты из "Финанцтест".

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