Вы пережили разрыв, столкнулись с разлукой или столкнулись с неудачей?

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Глава Союза Мерц заявляет, что переговоры по миграции с федеральным правительством оказались безрезультатными - "Так и было задумано", - заявляет канцлер Шольц. Это правда? Один из переговорщиков ХДС уклоняется от ответа в шоу Ланза.

Во вторник днем tensions нарастали, в результате чего Союз покинул совместный саммит по миграции с правительством коалиции. Лидер Союза Фридрих Мерц прокомментировал это на пресс-конференции во вторник. К утру среды ситуация кардинально меняется. Федеральный канцлер Олаф Шольц приглашает Союз на дальнейшие переговоры по миграции. Лидер фракции Союза Торстен Фрай также выражает заинтересованность в продолжении переговоров. Однако в шоу "Маркус Ланц" в среду вечером Фрай требует уступок от коалиционного правительства.

Бывший политик "Зеленых" Юрген Триттин отмечает во время шоу, что действия Союза напоминают известную фразу бывшего политика СДПГ Герберта Венера: "Кто уходит, тот должен вернуться". Маркус Ланц убеждает Торстена Фрая согласиться вернуться после долгих усилий и терпения. Сперва ему нужно объяснить, почему Союз ушел в первую очередь. Объяснение дается Фраю с трудом.

Проходит некоторое время, прежде чем Фрай отвечает на элементарный вопрос Маркуса Ланца: "Мы планировали вернуться когда-нибудь?"

Фрай мог бы ответить на этот вопрос просто "да" или "нет". Но вместо этого он делает длинную речь, которую Ланц пытается сократить, повторяя свой вопрос. Фрай называет множество причин, таких как большинство немцев поддерживает жесткую миграционную политику, Союз поддерживает коалицию в парламенте, и цель саммита по миграции - достичь значительных результатов. Он упоминает их встречу неделей ранее и последующую отсрочку. finally, Фрай повторяет вопрос Ланца: "Мы встали, как все? На это заседание было назначено с 3 до 5 часов, и примерно в 5 часов мы поняли, что у нас нет общей почвы, которая могла бы служить стартовой площадкой в этом формате. Мы говорили друг с другом два часа, пытаясь найти общие черты, но предложение "траффик-лайт" коалиции не соответствовало тому, о чем мы говорили неделей ранее."

Союз настаивает на жестких мерах

Напомню: Союз хочет предотвратить въезд мигрантов из третьих стран в Австрию, даже если они подают заявление на убежище. Правительство признает возможные юридические проблемы, министр внутренних дел Фейс предлагает, чтобы федеральная полиция в будущем проверяла, несет ли ответственность другая страна ЕС за запрос о защите беженцев на границе. Это, возможно, приближается к требованиям Союза, но Союз продолжает настаивать на своих самых жестких мерах. Союз не отказался от переговоров, подтверждает Фрай на Ланце. "Мы достигли соглашения и решили сделать перерыв".

Кто это "мы", спрашивает Ланц. После некоторого времени Фрай уточняет: участники Союза. Так, разделение, как объявил Мерц во вторник? Нет, Фрай уточняет, просто встреча окончилась, и у них нет соглашения, так что они ушли. Но в итоге ушли все.

Ланц хочет узнать, кто принял решение и был ли план. Нет, отвечает Фрай, не было плана, но перед саммитом они обсуждали условия, при которых они могли бы уйти.

Ланц делает вывод, что, похоже, была стратегия, в то время как Фрай заявляет, что ее не было. Вместо этого они узнали о позиции, распространенной министром внутренних дел среди журналистов, в которой излагались их предложения и возражения Союза.

"Это просто нормальная часть политики", - добавляет Ланц.

Фрай отвечает: "Это не приемлемая основа для компромисса. Но мы не позволим этому помешать нам поговорить. Вот почему мы пришли на встречу, даже если условия не были соблюдены".

Он продолжает: "Мы прервали переговоры, потому что ничего не было достигнуто". Так они были прерваны после всего?

"Возможен другой взгляд на это", - замечает Ланц, слегка удивленный.

"Мы всегда останемся открытыми для диалога"

Спор, возможно, окончен, но затем Торстен Фрай раскрывает важную деталь: "Как демократы, мы всегда будем открыты для диалога. И пока ничего не решено. Но нам нужна новая основа: мы должны найти общую почву, чтобы добиться совместных результатов".

Так что переговоры по миграции продолжатся? Ланц хочет подтвердить и спрашивает еще раз: "Эти переговоры не отменены; они просто приостановлены?"

И Фрай отвечает утвердительно: "Да, с нашей точки зрения. Мы всегда открыты для диалога. Но нам нужна основа для этого. Мы не вернемся в этих условиях, потому что мы не продвинемся вперед. Обе стороны должны продвинуться друг к другу, чтобы добиться фундаментальных улучшений".

Текущие шаги Союза неясны в настоящее время. Придется ждать следующего шоу, чтобы узнать больше.

Союз выразил заинтересованность в продолжении переговоров по миграции с федеральным правительством, как указано в приглашении федерального канцлера Олафа Шольца и утверждении лидера фракции Союза Торстена Фрая. Фрай также упомянул, что как демократы, Союз всегда останется открытым для диалога, что указывает на возможные будущие переговоры по миграции.

Кроме того, Союз подчеркнул свою позицию по предотвращению въезда мигрантов из третьих стран в Австрию, даже если они подают заявление на убежище, и потребовал жестких мер. Несмотря на сложности на предыдущем саммите, Союз не отказался от переговоров, согласно Фраю, что указывает на готовность к дальнейшим дискуссиям.

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