Вы не заметили стратегию президента Зеленского?

Американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд комментирует "план мира" Зеленского Американская сторона, как сообщает "Европейская правда", наблюдает за новой стратегией мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. На конференции ООН Томас-Гринфилд заявила: "Мы видели план мира президента Зеленского. Он кажется реалистичным. Нам нужно понять, как мы можем внести вклад в это усилие". Томас-Гринфилд выражает оптимизм в отношении потенциальных достижений, не вдаваясь в подробности. Возможно, она имеет в виду "план победы", объявленный украинской стороной, который Зеленский представил в прошлом месяце.

Ложная тревога в Латвии: стая птиц приняли за неизвестный летающий объект Возможное проникновение неизвестного летающего объекта в воздушное пространство Латвии оказалось безобидным инцидентом, причиной которого стала стая птиц. Как сообщает латвийское информационное агентство LETA, объект приблизился к границе со стороны соседней Белоруссии и пересек ее в восточной части Краславы. Ранее Министерство обороны в Риге сообщило о подозрительном объекте и направило натовские перехватчики на базу в Льеляварде для мониторинга воздушного пространства. Однако никакие подозрительные объекты не были выявлены.

Молдова и Германия: укрепление кибербезопасности против гибридной войны Путина Германия и Молдова стремятся усилить свои совместные усилия против тактик гибридной войны России с помощью соглашения о кибербезопасности. Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock, выступая в Кишиневе, осудила продолжение Путиным использования гибридной войны против Европы и конкретно Молдовы как средства дестабилизации. "Мы усиливаем собственные усилия по противодействию этому", - заявила Баerbock, объяснив, что это сотрудничество будет включать поставку оборудования, обмен информацией и обучение в Молдове, направленные на предотвращение кибератак и разоблачение дезинформации.

Мужчину в Москве приговорили к пяти годам лагерей за критику российского вторжения Мужчина из Москвы был приговорен к пяти годам в исправительно-трудовом лагере за выражение критики российского вторжения в Украину во время уличного опроса. Официальное российское информационное агентство TASS сообщило, что мужчина признался в "оскорблении армии" в конце апреля и был изначально приговорен к пяти годам исправительных работ. Однако прокуратура обжаловала приговор и потребовала более сурового наказания. Московский суд затем приговорил Юрия Кочовеца к пяти годам в исправительно-трудовом лагере и сразу же взял его под стражу после вынесения приговора.

Италия предоставит Украине вторую систему ПВО SAMP/T в сентябре Италия поставит Украине вторую систему ПВО SAMP/T в сентябре, как заявил министр обороны Гуидо Крочетто в Риме. Система способна одновременно отслеживать несколько целей и перехватывать до десяти. Это единственная европейская система, способная перехватывать баллистические ракеты.

Россия направляет более 38 000 военнослужащих для контрнаступления в регионе Курск Согласно сообщению "Финансового времени", со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника разведки, Россия направляет около 38 000 военнослужащих для контрнаступления в регионе Курск. Контратаки пока не достигли значительных масштабов, и для достижения больших успехов потребуется больше боевых бригад, как сообщается.

Украинская армия испытывает трудности с набором персонала, так как мужчины покидают страну Из-за продолжающейся войны украинской армии срочно нужны новые рекруты, но многие мужчины пытаются уклониться от военной службы и ищут убежище в соседних странах, таких как Молдова. Их перехватывают на границе возле реки Днестр.

Разгадана загадка использования шин на некоторых российских военных самолетах Высокопоставленный американский военный чиновник, возможно, раскрыл причину загадочного использования шин на некоторых российских военных самолетах в конце 2023 года. Шейлер Мур, технический директор в Центральном командовании США, заявил, что цель этой практики - вводить в заблуждение современные системы целевого наведения ракет. "Если вы установите шины на крылья, многие модели компьютерного зрения испытывают трудности с распознаванием их как самолета", - объяснил Мур на круглом столе в Центре стратегических и международных исследований (ЦСИС). Ранее считалось, что шины служат дополнительной защитой от дронов-камикадзе.

Российские войска бомбят украинский угольный рудник в Вугледар Российские войска продвигаются к украинскому шахтерскому городу Вугледар и взрывают один из крупнейших украинских угольных разрезов. Видео показывает, как взрыв приводит к обрушению башни над главным шаком шахты, в которой, как считается, все еще остается более 150 миллионов тонн угля.

16:19 Писториус считает бюджет обороны "задачей" Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус, представляющий СДПГ, считает, что для финансового будущего бундесвера после специального фонда в 100 миллиардов евро необходимы дальнейшие действия. Он заявил: "Специальный фонд будет полностью израсходован к концу года". THEN вопрос в том, откуда взять дополнительное финансирование? Писториус ссылается на финансовый план федерального правительства на 2028 год, который выделяет около 80 миллиардов евро. Он добавляет: "Я считаю эту сумму базовой, так как нам нужно продолжать искать финансирование для закупок и инфраструктуры". Он заключает: "Это остается значительной центральной проблемой".

15:51 Украина наносит удары по жилому району Белгорода Украина продолжает наносить удары по российским городам, сосредоточившись на Белгороде возле общей границы. Несколько автомобилей и жилой дом сгорели дотла, а другие получили повреждения. Многие люди получили ранения в результате.

15:14: Китайские корабли участвуют в совместном военно-морском учение в ВладивостокеВ соответствии с объявленным военно-морским учением, два китайских корабля прибыли во Владивосток, российский Дальневосточный регион, как сообщают российские источники. По запросу российской пограничной службы эти два китайских патрульных корабля останутся во Владивостоке до пятницы, как объявило Министерство иностранных дел России. Цель состоит в том, чтобы "укрепить стратегическое сотрудничество между китайскими и российскими военными", согласно Пекину. В результате военно-морские и воздушные силы обеих стран примут участие в учении "Северное-совместное 2024" в Японском и Охотском морях у российского побережья. Кроме того, Китай также примет участие в стратегическом российском учении "Океан-2024".

14:39: Баerbock: Помощь Украине способствует стабилизации МолдовыМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок считает, что поддержка Украины косвенно благоприятствует соседней Молдове. "Все, что мы делаем для поддержки Украины, способствует стабилизации в Молдове", - заявила Баerbок во время встречи на платформе "Молдавское партнерство" в столице, Кишиневе. "Видно, что основной страх людей здесь в том, что если Украина потерпит неудачу, то за ней последует Молдова".

13:56: Потери Украины: более 90 спасателей убиты со времени российского вторженияПолномасштабное вторжение России в Украину привело к гибели 97 сотрудников государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, как сообщает новостной сайт Ukrinform. Всего 395 спасателей получили ранения во время своих миссий. Сегодня отмечается "День спасителя" в Украине.

13:44: Wall Street Journal: более миллиона солдат убито или ранено в конфликте на УкраинеРасследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал" свидетельствуют о том, что сотни тысяч солдат были убиты и ранены на обеих сторонах в результате российского нападения на Украину. Как сообщает газета, украинские войска якобы потеряли около 80 000 жизней и получили 400 000 ранений, ссылаясь на конфиденциальную оценку Украины. Россия, в свою очередь, якобы понесла оцененные западными разведывательными агентствами потери в 600 000 человек - 200 000 убитых и 400 000 раненых, согласно данным газеты. Ни Киев, ни Москва не раскрывали свои потери публично.

13:21: Мунц: Россия набирает дополнительных солдат для расширения армииРоссия планирует увеличить свою военную силу до 1,5 миллиона солдат путем издания правительственного декрета. Это решение, по словам корреспондента ntv Райнера Мунца, свидетельствует о стратегической цели, выходящей за рамки конфликта на Украине, и он обсуждает, где Россия может найти необходимых солдат.

12:55: Кремль оправдывает расширение армии в свете угроз на границахКремль связывает свои планы по расширению военной силы до второй по величине армии мира с растущими угрозами на своих границах. "Это реакция на многочисленные угрозы на периферии наших границ", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на пресс-брифинге. "Это из-за высокоагрессивной обстановки на наших западных границах и нестабильности на восточных границах. Это требует соответствующих действий". Президент Владимир Путин распорядился в понедельник увеличить численность регулярных войск российской армии на 180 000 солдат до 1,5 миллиона активных солдат. Это ставит Россию на второе место в мире по военной силе после Китая.

12:30: Большинство немцев против поставок дальнобойного оружия УкраинеПерсонал в Киеве стремится нанести удары по российской военной логистике - военным аэродромам, командным центрам и инфраструктуре. В новом опросе RTL/ntv Trendbarometer 64 процента опрошенных выступают против поставки такого оружия, которое позволило бы Украине атаковать цели глубоко внутри России. В поддержку таких поставок выступают 28 процентов опрошенных. Поддержку этому действию чаще всего выражают сторонники "Зеленых" (53 процента) и "Свободных демократов" (58 процентов). Менее половины сторонников СДПГ (34 процента) и Союза (31 процент) поддерживают эту инициативу, при этом ни один сторонник БСВ и только 4 процента сторонников АФД не поддерживают ее. Против поставок такого оружия выступает значительно больше людей на востоке (83 процента) по сравнению с западом (61 процент).

11:49: Подозреваемый Рутт, якобы, упоминал в 2022 году о своем намерении устранить ПутинаРайана Весли Рутта, подозреваемого в покушении на Трампа, якобы несколько лет назад упоминал цель устранить Владимира Путина и Ким Чен Ына, как сообщает "Уолл-стрит джорнал", ссылаясь на медсестру Челезу Уолш. Она работала в Украине в 2022 году и неоднократно встречалась с Руттом. Уолш описала его как самого опасного американца из тех, с кем она сталкивалась в Киеве. Якобы он пытался присоединиться к добровольческим батальонам и встать плечом к плечу с украинскими силами.

11:18: Скандальный документальный фильм "Русские в войне" будет показан на фестивале в ТоронтоСкандальный документальный фильм "Русские в войне" теперь будет показан на Международном кинофестивале в Торонто, Канада. Изначально организаторы выразили опасения по поводу "значительных угроз" из-за фильма и объявили, что "Русские в войне" не будет показан на фестивале. Российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова провела несколько месяцев с российскими войсками на передовой в Украине для этого фильма. Посол Украины в Канаде критикует это решение, заявляя, что фестиваль служит платформой для российской пропаганды.

10:51: Российский посол скептически относится к переговорам о миреПосол России в Берлине Сергей Нечаев выразил сомнения в отношении возможных мирных переговоров в конфликте с Украиной. Сначала нужен мирный план, заявил он в Deutschlandfunk. Только потом Россия сможет оценить, насколько этот план совпадает с собственными идеями. Нечаев ссылался на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который неделю назад в интервью ZDF призвал к усилению усилий по достижению мира. "Будет еще одна мирная конференция", - сказал Шольц. Он согласен с президентом Украины Зеленским, что в ней должна участвовать и Россия.

10:31: Программа развития ООН поможет Украине пережить зимуУкраинская энергетическая компания Naftogaz усиливает сотрудничество с программой развития ООН UNDP в области энергетической безопасности. Из-за многочисленных российских воздушных атак на жизненно важную инфраструктуру эксперты опасаются, что украинцы могут столкнуться с суровой зимой с многочисленными отключениями электроэнергии, тепла и питьевой воды. UNDP помогает Украине, в частности, с помощью газовых генераторов, чтобы минимизировать перебои в поставках для населения.

09:55: После атаки на Сумскую область без электричества остались 280 000 человекВ украинской области Сумщина, attacked российскими Shahed-дронами ранним утром, 280 000 человек остались без электричества. Украинские ВВС заявили, что сбили 16 дронов, но проникшие через них причинили ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28: Украина: русские казнили пленных с помощью мечаУполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщил, что российские военные казнили украинского пленного мечом. "Русские казнили безоружного украинского пленного, руки которого были связаны скотчем, мечом", - заявил он. Размах жестокости и кровожадности русских непостижим, заключил украинский эксперт. Сегодня на социальных сетях опубликовали фото убитого солдата. На мече, использованном для казни, была гравировка "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova опубликовали фотографии украинских солдат, выживших после российского плена.

09:02: Командир чеченцев комментирует наступление в КурскеКогда Киев неожиданно вторгся в пограничный регион Курск в начале августа, российское военное командование хранило молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов разжигал оптимизм на своем Telegram-канале: "Оставайтесь спокойными, ешьте попкорн и наслаждайтесь, как наши ребята уничтожают врага", - написал он в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления в Курске, а российские СМИ распространяют его заявления. Такая медийная активность возможна только с одобрения тех, кто находится на вершине, считают эксперты, опрошенные новостным агентством AFP. Как и чеченский лидер Рамзан Кадыров, Алаудинов, похоже, наслаждается необычной свободой слова. Некоторые даже считают его потенциальным преемником якобы больного Кадырова.

08:42: Германия предоставит Украине 100 миллионов евро на зимнюю помощьГермания предоставит Украине дополнительные 100 миллионов евро на зимнюю помощь. Об этом объявила федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock во время визита в Республику Молдову в Кишиневе. "Ясно, что осень приближается, и зима не за горами", - сказала она перед встречей платформы сотрудничества с Молдовой в столице бывшей советской республики. Россия планирует еще одну "зимнюю войну", чтобы сделать жизнь украинцев как можно более трудной.

08:01: Украина: русские атакуют энергетические объекты в Сумской области с воздухаУкраина сообщает о новой значительной атаке дронов со стороны России. Ночью украинская ПВО сбила 34 из 51 российских дронов. Они были активны в пяти регионах. По словам местных властей, в северо-восточной области Сумщина также были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Там было сбито 16 российских дронов, критически важные объекты инфраструктуры, в том числе системы водоснабжения и больницы, были подключены к резервным источникам питания. Команда экстренной помощи в настоящее время проводит ремонтные работы.

07:37: Украина: Россия потерпела 1020 потерь за последние суткиПо данным украинского генерального штаба, за последние сутки Россия понесла потери в 1020 человек, погибших или раненых. Это приводит к общему числу потерь на российской стороне с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года до 635 880. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем и два танка. Кроме того, были потеряны шесть бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Украина наносит удар по российскому военному аэродромуНочью российскому военному аэродрому в Энгельсе, расположенному в Саратовской области, было нанесено нападение с помощью беспилотных летательных аппаратов, как сообщает украинский новостной сайт "Киевский пост". Были опубликованы видеоролики с взрывами, и утверждается, что на этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики с возможностями поражения ракет и используемые для атак на украинские города.

06:35 Глава НАТО приветствует дискуссию о дальнобойном оружииИсходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает текущий международный дискуссию о том, следует ли разрешать Украине запускать дальнобойное оружие на территорию России. Говоря о том, что каждый союзник принимает окончательное решение, Столтенберг подчеркнул важность сотрудничества между союзниками, как они делали это в прошлом. Лидеры Украины просили разрешения на это в течение нескольких недель, чтобы атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Что касается опасений по поводу эскалации конфликта, Столтенберг believed, "Однако я все еще считаю, что наибольший риск для нас заключается в том, что Путин преуспеет в Украине".

06:13 Мета запрещает RT, российскую пропаганду Компания Мета, стоящая за Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, приняла решение ограничить распространение российской государственной пропаганды через СМИ, такие как телеканал RT. RT, ранее известный как Russia Today, и связанные организации теперь запрещены во всем мире на платформах компании из-за кампаний дезинформации, связанных с российским вторжением на Украину. В Европейском союзе RT уже был заблокирован с поздней весны 2022 года из-за кампаний дезинформации.

05:33 Авторитарный президент Белоруссии помиловал 37 заключенных Лидер Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных, обвиненных в "экстремизме". Этот термин часто используется белорусскими властями для обозначения критиков правительства. Среди помилованных есть несколько женщин и люди с проблемами со здоровьем. Подробности об identities помилованных лиц не раскрывались. За последние два месяца в Белоруссии были помилованы различные группы заключенных, в основном за протесты против правительства.

03:11 Отчет ООН: права человека в России ухудшаются Отчет ООН сообщает об ухудшении нарушений прав человека в России. Болгарский специальный докладчик ООН по России, Мариана Катзарова, заявляет, что существует структурированная система нарушений прав человека, направленная на подавление гражданского общества и политической оппозиции. Критиков российского конфликта против Украины и инакомыслящих все чаще преследуют. Катзарова оценивает, что около 1372 политических заключенных содержатся под стражей на необоснованных основаниях и подвергаются пыткам. Политические заключенные часто изолируются, а иногда принудительно помещаются в психиатрические клиники.

23:24 Швеция может возглавить планируемое присутствие НАТО в Финляндии НАТО рассматривает возможность создания военного присутствия в северной Финляндии, при этом Швеция может занять лидирующую роль. В рамках этого плана планируется внедрить уникальную модель многонациональных сил НАТО Forward Land Forces (FLF), подобную той, что есть в других соседних странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Об этом сообщили министр обороны Швеции Паль Йонссон и его финский коллега Антти Хакканен на пресс-конференции в Стокгольме. Йонссон почувствовал честь, что к нему обратились с просьбой стать "рамочной нацией" для этого присутствия. Это присутствие должно укрепить общую безопасность НАТО.

Европейский союз может сыграть роль в поддержке мирного плана Зеленского, предложив ресурсы или помощь для его реализации, учитывая положительную оценку со стороны посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

Европейский союз может внимательно следить за ситуацией на Украине, учитывая его тесные связи с несколькими соседствующими странами, такими как Молдова, которые могут быть косвенно затронуты любыми политическими сдвигами или конфликтами.

Читайте также: