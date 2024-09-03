Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиФормат разговора

Введение второй серии и измененная структура диалога

Серии документальных фильмов "Каждая жизнь имеет значение" с доктором Каролой Хольцнер объявляет о начале второй фазы на канале VOX, который возобновит свою работу в октябре 2.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Медицинский специалист д-р Карола Хольцнер, известная в сфере СМИ как 'Док Каро', получила...
Медицинский специалист д-р Карола Хольцнер, известная в сфере СМИ как 'Док Каро', получила признание благодаря своей работе в документальных фильмах, подкастах и литературных публикациях.

Свежие выпуски с 'Доктором Каро' - Введение второй серии и измененная структура диалога

Доктор Карола Хольцнер, известная как Док Каро, возвращается с новым сезоном своего документального сериала "Док Каро - Каждая жизнь имеет значение" и новым форматом ток-шоу под названием "Док Каро - Гостиничный номер". Как объявил RTL Group 3 сентября, зрители смогут снова погрузиться в захватывающую повседневную жизнь знаменитого немецкого врача-реаниматолога (выход по средам, начиная с 20:15, на VOX) с 2 октября. Первая серия будет доступна для просмотра на RTL+ с 18 сентября, а последующие серии станут доступны на неделю раньше, чем их телевизионная премьера.

Эмоциональные испытания

Новый сезон состоит из восьми эпизодов, полных трогательных и экстремальных чрезвычайных ситуаций. Один из эпизодов расскажет о спасательной операции в Шверине, где водитель, игнорируя ограничение скорости 30 км/ч, мчался со скоростью 140 км/ч и столкнулся с более маленьким автомобилем. К сожалению, водитель маленького автомобиля скончался на месте несмотря на попытки реанимации. Этот инцидент оставил неизгладимый след в душе доктора Каролы Хольцнер, как она выразилась в пресс-релизе: "Съемки этого сезона были периодом интенсивных испытаний для меня - не только медицинских, но и особенно эмоциональных. Я наблюдала за людьми в невероятных ситуациях, разделяла их чувства и иногда это выходило за мои пределы". После трансляции второго сезона 2 октября состоится премьера нового формата "Док Каро - Гостиничный номер", в котором зрители смогут задать свои вопросы о заболеваниях сердца и сосудов Доку Каро начиная с 22:15. Зрители могут отправить свои вопросы заранее через Instagram или электронную почту, как объявил холдинг.

Карьера на телевидении возросла во время кризиса COVID-19

Доктор Карола Хольцнер, эксперт в анестезиологии с акцентом на экстренную и интенсивную терапию, стала популярной благодаря своим YouTube и Instagram каналам, где она делится своими медицинскими знаниями. Во время кризиса COVID-19 она часто была гостем различных ток-шоу. В 2022 году ее сериал "Док Каро - Миссия сердце" вышел на Sat.1, но, к сожалению, был прекращен после одного сезона. В январе 2023 года RTL Group объявил, что теледоктор нашла "новый эксклюзивный дом" на VOX.

В новом формате ток-шоу "Док Каро - Гостиничный номер" зрители смогут общаться с доктором Каролой Хольцнер, задавая свои вопросы о заболеваниях сердца и сосудов, которые будут рассмотрены в шоу начиная с 2 октября, в 22:15. Отмечая эмоциональные испытания, пережитые во время съемок нового сезона, доктор Карола Хольцнер упомянула в пресс-релизе, что этот период был наполнен интенсивными испытаниями, tanto не только медицинскими, но и эмоциональными, так как она наблюдала за людьми в экстремальных ситуациях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Шесть новых эпизодов загадочного телешоу.
Культура

Шесть новых эпизодов загадочного телешоу.

Развязка сериала 'Убийство со Смотровой' - Шесть новых эпизодов загадочного телешоу. Вперед и вверх! Вторая половина пятого сезона популярного криминального комедийного сериала "Убийство в окне" стартует сегодня, 3 сентября, вторник. Оставшиеся шесть эпизодов, за исключением одного, будут выходить каждую неделю по вторникам в прайм-тайм, начиная с

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Визуальное представление Бетти Буп было предназначено для продажи на 'Бары для редкостей', но эта...
Культура

Страстные профессиональные чувства, вызванные популярной звездой, но в итоге она отступает от ситуации.

Картина Бетти Буп была выставлена на аукцион в программе 'Бares für Rares'. Интрига вокруг её оценки была заманчивой, но в итоге продавец решил отказаться от продажи.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Королевское родство теперь включает в себя четырехродные линии.
Культура

Королевское родство теперь включает в себя четырехродные линии.

- Королевское родство теперь включает в себя четырехродные линии. 2 сентября из шведского дворца пришло неожиданное объявление: принц Карл Филипп (45) и его жена София (39) ждут своего четвертого ребенка, который должен родиться в феврале 2025 года. У пары уже есть трое сыновей: princes Александр (8), Габриэль (7) и Юлиан

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Неразрешенные исторические загадки: инновационный подход к прошлому XY
Культура

Неразрешенные исторические загадки: инновационный подход к прошлому XY

Куски номеров файлов, куски творения Вавилон-Берлин: Разработчики самого динамичного криминального сериала Германии готовят следующую работу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Д 기술을тання года индивидуум находится под расследованием за постоянное жестокое обращение с его...
Федеральные земли Германии

Человек признает длительные случаи сексуальной эксплуатации собственной дочери.

Данный человек имеет судимости в прошлом. В настоящее время он предстает перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Признание может привести к быстрому судебному решению.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Два потенциальных кандидата, воспринятые как потенциальные канцлеры: культивирующий проводить время...
Политика

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности.

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности. Коалиция светофора поставила Союз в сложное положение из-за своего рекордного непопулярности. Сейчас ХДС и ХСС просто нужно забить гол. Вопрос в том, кто станет канцлером Союза, чтобы сделать этот удар? Председатель ХДС Фридрих Мерц является явным фаворитом, но

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.
Политика

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных. Из-за самой сильной за десятилетия засухи Намибия в настоящее время проводит отстрел более 700 диких животных, в том числе бегемотов и слонов. На данный момент уже отстреляно около 160 животных, как подтвердило Министерство окружающей среды и туризма. Целью отстрела является облегчение водных

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Во многих организациях, расположенных в MV, вакансии для тренировочных позиций остаются...
Федеральные земли Германии

Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

Многие компании в MV испытывают трудности с заполнением вакансий на обучение, как показывает исследование, проведенное Палатой торговли и промышленности страны. В этом контексте прослеживается обеспокоивающая тенденция.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно