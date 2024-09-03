Свежие выпуски с 'Доктором Каро' - Введение второй серии и измененная структура диалога

Доктор Карола Хольцнер, известная как Док Каро, возвращается с новым сезоном своего документального сериала "Док Каро - Каждая жизнь имеет значение" и новым форматом ток-шоу под названием "Док Каро - Гостиничный номер". Как объявил RTL Group 3 сентября, зрители смогут снова погрузиться в захватывающую повседневную жизнь знаменитого немецкого врача-реаниматолога (выход по средам, начиная с 20:15, на VOX) с 2 октября. Первая серия будет доступна для просмотра на RTL+ с 18 сентября, а последующие серии станут доступны на неделю раньше, чем их телевизионная премьера.

Эмоциональные испытания

Новый сезон состоит из восьми эпизодов, полных трогательных и экстремальных чрезвычайных ситуаций. Один из эпизодов расскажет о спасательной операции в Шверине, где водитель, игнорируя ограничение скорости 30 км/ч, мчался со скоростью 140 км/ч и столкнулся с более маленьким автомобилем. К сожалению, водитель маленького автомобиля скончался на месте несмотря на попытки реанимации. Этот инцидент оставил неизгладимый след в душе доктора Каролы Хольцнер, как она выразилась в пресс-релизе: "Съемки этого сезона были периодом интенсивных испытаний для меня - не только медицинских, но и особенно эмоциональных. Я наблюдала за людьми в невероятных ситуациях, разделяла их чувства и иногда это выходило за мои пределы". После трансляции второго сезона 2 октября состоится премьера нового формата "Док Каро - Гостиничный номер", в котором зрители смогут задать свои вопросы о заболеваниях сердца и сосудов Доку Каро начиная с 22:15. Зрители могут отправить свои вопросы заранее через Instagram или электронную почту, как объявил холдинг.

Карьера на телевидении возросла во время кризиса COVID-19

Доктор Карола Хольцнер, эксперт в анестезиологии с акцентом на экстренную и интенсивную терапию, стала популярной благодаря своим YouTube и Instagram каналам, где она делится своими медицинскими знаниями. Во время кризиса COVID-19 она часто была гостем различных ток-шоу. В 2022 году ее сериал "Док Каро - Миссия сердце" вышел на Sat.1, но, к сожалению, был прекращен после одного сезона. В январе 2023 года RTL Group объявил, что теледоктор нашла "новый эксклюзивный дом" на VOX.

В новом формате ток-шоу "Док Каро - Гостиничный номер" зрители смогут общаться с доктором Каролой Хольцнер, задавая свои вопросы о заболеваниях сердца и сосудов, которые будут рассмотрены в шоу начиная с 2 октября, в 22:15. Отмечая эмоциональные испытания, пережитые во время съемок нового сезона, доктор Карола Хольцнер упомянула в пресс-релизе, что этот период был наполнен интенсивными испытаниями, tanto не только медицинскими, но и эмоциональными, так как она наблюдала за людьми в экстремальных ситуациях.

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