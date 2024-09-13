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ПолитикаНовостиСистема гастрономии

Введение в действие уведомления в отношении McDonald's Corporation и ассоциированных компаний

 and  James Williams
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Союз NGG-адвокатов призывает работников сферы общественного питания к осторожным teilweise.
Союз NGG-адвокатов призывает работников сферы общественного питания к осторожным teilweise.

Введение в действие уведомления в отношении McDonald's Corporation и ассоциированных компаний

Профсоюз NGG объявляет предупредительные стачки в местах, подобных McDonald's, Burger King, Nordsee и других. Во второй раунд переговоров о зарплате в так называемом секторе гостеприимства, который также включает в себя сети Starbucks, Pizza Hut и L'Osteria, не было достигнуто никакого прогресса. Дальнейшие переговоры по отрасли, в которой занято 120 000 человек, теперь состоятся только в ноябре - позже, чем планировалось изначально.

Представитель профсоюза Марк Баумайстер критиковал, что работодатели "ни на йоту не уступили требованиям сотрудников" во время второго раунда. В результате, ситуация накаляется, и ожидаются протесты и предупреждения о забастовках по всей Германии на следующей неделе.

Из-за роста цен в течение лет сотрудники имеют "существенные потребности в повышении зарплаты", заявил Баумайстер. "Они хотят настоящего облегчения и значительного увеличения зарплаты - вместо этого работодатели даже не представили новое предложение во втором раунде переговоров. Это просто неуважение к сотрудникам". Профсоюз NGG добивается таких вещей, как начальная зарплата 15 евро в самой низкой категории оплаты труда и дополнительные 500 евро в месяц сверх этого.

С другой стороны, Федеральная ассоциация системной гастрономии (BdS) утверждала, что работодатели улучшили свое предложение, что приведет к "справедливому соглашению о зарплате", и ссылалась на снижение числа посетителей, экономическую неопределенность и ухудшение делового климата. "Профсоюзу NGG нужно продолжать движение и работать над сбалансированным соглашением о зарплате с конструктивными предложениями, которые были бы справедливыми tanto для сотрудников, как и для компаний в отрасли", - потребовал CEO BdS Маркус Зюхерт.

Требование профсоюза NGG о начальной зарплате 15 евро и увеличении зарплаты в самой низкой категории оплаты труда основано на том факте, что сотрудники в сфере гастрономии имеют значительные потребности в повышении зарплаты из-за роста цен в течение лет. Несмотря на эти требования, отсутствие нового предложения от работодателей во втором раунде переговоров было воспринято как неуважение и потенциально вредное для всей отрасли, в которой занято 120 000 человек.

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