- Введение: Цифровая карта, на которой показаны стада перемещающихся животных

Организация Объединенных Наций представила свежие цифровые карты, отображающие миграционные паттерны различных травоядных животных по всему миру, с целью защиты этих видов. Это дебют интерактивной карты, демонстрирующей миграционные маршруты животных, таких как зебры, гну и антилопы, которые преодолевают значительные расстояния в разное время года, согласно данным Секретариата CMS в Бонне, секретариата Соглашения ООН о биологическом разнообразии.

Группа более чем из 80 ученых проанализировала данные для создания "Всемирного атласа миграции травоядных животных". Этот атлас будет доступен бесплатно для правительств, организаций по сохранению и общественности.

Как заявила Эми Фрэнкел, исполнительный секретарь CMS, "Для разработки эффективных стратегий сохранения и управления необходимо понимать маршруты, по которым следуют эти животные во время миграций". Атлас поможет тщательно планировать меры по сохранению, учитывая потребности местных сообществ.

Многие мигрирующие виды животных находятся под угрозой

От оленей в Северной Америке до альпийского горного козла, монгольских диких ослов и аргентинских гуанако, принадлежащих к семейству верблюдов, травоядные животные по всему миру преодолевают значительные расстояния в поисках пищи, спасаясь от суровых погодных условий или выращивая свое потомство. Секретариат CMS подчеркнул, что "обеспечение их способности мигрировать является жизненно важным для их выживания".

Недавнее исследование, опубликованное Организацией Объединенных Наций в феврале, показало, что многие мигрирующие виды животных находятся в кризисе. Почти 44% этих видов сокращаются, а 22% находятся под угрозой исчезновения, в основном из-за Activities humans, including habitat alterations caused by fences, roads, and railways, disproportionate exploitation due to poaching, and climate change.

Мэтт Кауфман, биолог-исследователь из Геологической службы США (USGS), сказал: "Этот атлас представляет собой важную веху в глобальном сохранении, и мы надеемся, что эти карты миграции станут эффективным и конкретным инструментом для борьбы с глобальным истощением миграций травоядных животных".

Дальнейшее расширение карт

Текущие интерактивные карты иллюстрируют миграции 20 видов животных, в том числе серенгети-гну, африканского слона и центральноазиатского сайгака. В будущем в атлас будут добавлены карты миграционных коридоров и другие виды, которые еще не представлены.

Грант Хопкрафт, эколог-консерватор из Университета Глазго, объяснил: "Мы достигли поворотного момента в экологии, когда получение точных данных для точного направления усилий по сохранению, которые дают максимальный эффект на мигрирующую дикую природу, никогда не было так важно".

Например, центральная Азия является домом для крупнейших нетронутых и связанных между собой лугов в мире. Атлас показывает, как развитие железных дорог препятствует движению сайгака и изолирует его от жизненно важных зимних мест обитания.

По словам исследователей, правительства и заинтересованные стороны могут внедрить сооружения для пересечения дикой природы или другие защитные меры, чтобы облегчить миграцию стад в пределах миграционного коридора, указанного на карте.

"Всемирный атлас миграции травоядных животных" был составлен международной командой более 80 ученых, стремящихся расширить наше понимание миграционных паттернов этих животных, как заявила Эми Фрэнкел. Научное сообщество признает, что понимание этих миграций является ключевым для разработки эффективных стратегий сохранения многих угрожаемых травоядных видов, таких как олени, альпийский горный козел и монгольские дикие ослы.

