- Введение предупреждения о сильных приливах в районе береговой линии Северного моря и реки Эльбы

Администрация по прибрежным и гидрологическим вопросам (АПГВ) объявила предупреждение о наводнении от штормового прилива для районов Везер, Эльбы и восточного и северного побережья Фризии. Это предупреждение действует до 8:07 вечера в пятницу. Во второй половине дня или вечером на восточном побережье Фризии, Везере и Эльбе высокий прилив будет на 1-1,5 метра выше обычного. На северном побережье Фризии и в районе Эльбы в Гамбурге уровень воды поднимется на 1,5-2 метра выше обычного высокого прилива.

Ситуационный центр полиции Гамбурга через систему оповещения Katwarn предупредил о повышении уровня воды на 1,25-1,75 метра выше среднего высокого прилива на датчике Святого Павла, что может привести к затоплению Рыбного рынка в Гамбурге. Полиция порекомендовала жителям низменных районов, особенно тем, кто проживает вблизи гавани, Хафенсити и Эльбы, эвакуироваться. Также было рекомендовано переместить припаркованные автомобили из этих зон.

Предупреждение о штормовом наводнении может привести к наводнениям в некоторых районах, особенно в районе Эльбы в Гамбурге. Прогнозы высокого прилива могут привести к затоплению Рыбного рынка в Гамбурге, как было указано в системе оповещения Katwarn.

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