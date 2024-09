"Вухледар - опасное место для украинцев, которые могут попасть в тюрьму"

ntv.de: Господин Рейснер, сообщения из Донбасса свидетельствуют о том, что российский импульс ослаб. Одновременно Украина сообщила о 23 попытках наступления на Покровск в эти выходные, город, который в настоящее время переживает одно из самых интенсивных боев в Донбассе. Насколько близки русские к Покровску в настоящее время?

Маркус Рейснер: Российские силы находятся примерно в 5-6 километрах от города. Непосредственный штурм Покровска временно ослаб, и русские прибегают к тактике подхода с флангов вместо прямого штурма. Интенсивные бои продолжаются северо-восточнее Покровска в районе Тореза, в то время как потенциальные окружения развиваются в двух местах к югу от города.

Не является ли замедление результатом истощения русских?

Бои остаются интенсивными. Каждый российский продвижение можно разделить на несколько фаз. На начальном этапе используются тяжелая артиллерия и ракетные запуски, чтобы ослабить украинские позиции. Российские атаки дополнительно поддерживаются развертыванием управляемых бомб, почти полностью уничтожающих украинские опорные пункты. На следующем этапе вводятся легкие силы. Российские войска отправляют небольшие подразделения, пешком или на мотоциклах, чтобы продвинуться вперед, делая их трудными для обнаружения дронами. Если дроны используются как для разведки, так и для атак, передвигающиеся vehicles будут легко обнаружены из-за создаваемой ими пыли. Чтобы избежать этого, они используют легкие силы, и любой значительный продвижение позволяет развертывание более тяжелых боевых элементов.

Улучшает ли это их шансы на прорыв?

Одновременное развертывание более тяжелых боевых элементов обычно происходит, охватывая несколько километров. Цель состоит в том, чтобы вынудить украинских защитников развернуть свои силы неравномерно для противодействия различным атакам, растягивая свои ресурсы. Это приводит к многочисленным атакам, как вы упомянули ранее, превышающим 23 за один уик-энд. Бронемашины затем могут воспользоваться этими небольшими продвижениями, позволяя российским силам сделать постепенный прогресс.

Не движутся ли они прямо на Покровск?

Более широкий анализ их восточного продвижения показывает, что вместо того, чтобы продвигаться на запад к Покровску, русские сосредоточены на расширении занятой территории на флангах.

Ведутся ли усилия по вводу дополнительных войск на флангах, в частности, на севере и юге?

Интенсивные бои происходят севернее Тореза, примерно в 30 километрах от Покровска, в то время как южнее города образовался карман в 20 километров, видно на картах текущей ситуации. Еще южнее, около Вугледар, российские силы успешно захватили две угольные шахты, и украинские войска находятся под угрозой окружения.

Насколько важны эти захваты шахт?

Очень важны. Рельеф местности в этом районе в основном плоский, с ограниченными способами незаметного подхода к врагу, кроме естественных ветрозащитных полос или небольших водоемов. Местность нарушается небольшими деревнями, связанными с производственными объектами по добыче угля или подобными. Эти шахты предлагают стратегические преимущества из-за своих выработок, создающих искусственные холмы, и заметно расположенных шахтных вышек, которые могут использоваться в качестве наблюдательных пунктов.

Потеряли ли украинцы это преимущество в Вугледаре?

Русские еще не полностью лишили эти наблюдательные пункты полезности. Российские силы поделились видео накануне, показывающее уничтожение шахтной вышки северо-восточнее Вугледара управляемыми бомбами, ликвидируя возможности наблюдения с вышки.Russians are gradually progressing from one mine to the next, making an eventual capture of Vuhledar inevitable despite resistance. Vuhledar is a mining town with numerous workers living nearby. Videos from the front show both sides destroying individual vehicles and soldiers, with these events being referenceable. The Russian advance, including attacks, is moving further westward.

Что происходит в Курской области, где украинцы удерживают российскую территорию уже некоторое время?

В этой области ведется игра в кошки-мышки, роли в которой поменялись по сравнению с Донбассом. В этом случае украинцы продвинулись на российскую территорию, а русские пытаются ударить по их флангам и оттеснить их. Украинцы отвечают контрнаступлениями. Эта колебательная динамика продолжается.

Влияет ли объявление Зеленского о том, что только четыре из 14 бригад достаточно оснащены, на все линии фронта?

Да, это влияние ощущается и на линии фронта в Курске, и в Донбассе, и даже в Харьковской области. Готовые к удару подразделения необходимы для оборонительных мероприятий Украины, а также для ее стратегического планирования. Цель состоит в том, чтобы переорганизовать и расширить свою боевую мощь, что позволит провести будущее наступление в 2024 году. Это можно сделать только путем восстановления механизированных сил, таких как танки и бронетранспортеры, а также необходимой артиллерийской поддержки. Однако значительное количество материала было израсходовано и уничтожено во время летней кампании 2023 года. Кроме того, многие из 31 танка Abrams, предоставленных США, были потеряны, и танки Leopard II были повреждены в ходе последующих боев.

Приблизительно 100 танков Leopard 1 должны прибыть в ближайшее время. Насколько это поможет Украине?

В сравнении с Leopard 2, Leopard 1 считается менее мощным. Его технология сопоставима с российским и украинским оборудованием 1970-х и 80-х годов с периодическими обновлениями. Для того, чтобы Украина удерживала свою нынешнюю территорию, ей требуется как минимум 300 танков. Для того, чтобы вернуть территории к 2025 году, ей нужно как минимум 3000 танков. Президент Украины часто повторяет: "Это недостаточно". Это не только относится к текущей обороне против российских атак, но и к ожидаемому наступлению в следующем году.

Между тем, Зеленский добивается западного согласия на использование дальнобойного оружия. Это включает в себя удары по вражеским командным центрам, авиабазам и ключевой инфраструктуре на территории России. Стоит ли весь этот спор? Окажет ли это существенное влияние на ситуацию?

Согласно американским источникам, российские боевые самолеты были передислоцированы в районы, недоступные для ATACMS, дальнобойных американских ракет. У них было достаточно времени на подготовку из-за продолжительности этого спора. Сейчас технически возможны нападения на центры управления, логистические объекты и склады боеприпасов. Однако этот спор раскрывает разногласия внутри Запада, которые Россия использует себе на пользу. Кремль делает ядерные угрозы, эскалирует tensions и эффективно доминирует в информационном пространстве. В то же время, Россия обрушила на Украину более 4000 управляемых бомб, 300 крылатых ракет и множество дронов за последний месяц. Это привело к заявлению Зеленского о том, что 80% критической инфраструктуры либо повреждено, либо разрушено.

Учитывая российскую сосредоточенность на расширении своей территории на флангах, какова ситуация вокруг Курска?

