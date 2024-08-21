Второе место в рейтинге официальных визитов Китая в Россию для укрепления отношений, с Украинский конфликт продолжается.

Ли, второй по рангу в Китае после лидера Си Цзиньпина, встретится с президентом России Владимиром Путиным и проведет переговоры о сотрудничестве между Китаем и Россией и стратегических связях с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, как сообщило в среду государственное информационное агентство России ТАСС.

Ли выразил благодарность за отношения между двумя странами по прибытии в московский аэропорт Внуково во вторник, где его встретили российские официальные лица и почетный караул.

"Китайско-российские отношения в современную эпоху демонстрируют возрожденную силу и энергию, с усилением политического доверия, успешным сотрудничеством в различных сферах, глубокой дружбой и тесным, эффективным международным сотрудничеством", - заявил Ли в заявлении для прессы. Он упомянул, что визит направлен на укрепление совместных усилий.

Поездка премьера - на ежегодную встречу с премьер-министром России - является первым высокопоставленным визитом Китая в Россию с того момента, как украинские силы неожиданно вторглись в российский регион Курск две недели назад.

Россия усердно работает над отражением этого вторжения, что является первым случаем, когда иностранные войска ступили на российскую территорию со времен Второй мировой войны, и происходит на фоне растущего давления на прекращение конфликта в Украине, который начался в 2022 году с полноценного вторжения России в своего соседа.

В ответ на вопросы СМИ о ситуации спикер Министерства иностранных дел Китая призвал "все стороны" избегать эскалации конфликта и расширения зоны боевых действий. Китай продолжает призывать к политическому решению кризиса.

Китай столкнулся с критикой и давлением со стороны Запада на ограничение экспорта двойного назначения, такого как авиационная, промышленная и технологическая техника, в Россию, что западные лидеры и Киев считают поддержкой российской войны.

Китайские официальные лица пытаются позиционировать свою страну как нейтрального миротворца в конфликте, хотя их взаимодействие с Киевом было ограничено, в то время как отношения с Москвой углубляются в различных сферах.

Китай впервые с начала российского вторжения почти три года назад принял высокопоставленного украинского чиновника в этом месяце.

Встреча между Ли и Мишустиным в среду является частью ежегодных дискуссий, которые проводятся с 1996 года с целью стимулировать практическое сотрудничество в соответствии с видением Си и Путина. Два официальных лица планируют обсудить свой "комплексный партнерство и стратегическое взаимодействие", сосредоточившись на торговле и экономике, как сообщает ТАСС.

Торговля между Китаем и Россией в 2022 году достигла рекордных высот, превысив цель в $240 миллиардов раньше запланированного срока. Россия стала сильно зависимой от рынка, товаров и инвестиций Китая после того, как страна была подвергнута всеобъемлющим международным санкциям после украинского вторжения.

Торговля между двумя странами увеличилась более чем на четверть в 2023 году по сравнению с 2022 годом, но выросла всего на 1,6% между январем и июлем 2023 года, согласно данным китайской таможни.

Поездка Ли завершится в Белоруссии, где он встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко для всестороннего обсуждения двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах, как объявило Министерство иностранных дел Китая в понедельник.

Стратегические дискуссии между Ли и Путиным подчеркивают значительное сотрудничество Китая и России, которое является важным в более широком контексте мировой арены.

В свете текущих глобальных динамик отношения Китая с крупными мировыми державами, в том числе Россия, продолжают формировать международную повестку дня.

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