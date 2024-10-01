Второй раунд полуфинала WNBA: Сабрина Ионеску побеждает Либерти против действующих чемпионов Асов, Солнце побеждает

Известный кинорежиссер часто можно увидеть на трибунах Barclays Center, поддерживая своих любимых Нью-Йоркских Knicks. Но его приверженность сменилась в один воскресный день, когда он стал активным болельщиком трехкратного участника матча всех звёзд WNBA.

Надев майку с именем Ионеску, Ли задорно поддерживал, когда олимпийский чемпион 2024 года успешно бросала мяч.

"Он был одним из первых, кто позвонил и поделился своей радостью по поводу того, что Нью-Йорк получил (2020) первый номер", - поделилась Ионеску после матча, вспоминая свою давнюю дружбу с тех пор, как она была выбрана из Орегона.

"Каждый раз, когда я его вижу, мы быстро поболтаем, и я всегда прошу его прийти на игру. Было очень приятно видеть его здесь, поддерживая нас громко, ругаясь на судей, общаясь с игроками", - добавила Ионеску.

За годы Ли стал известен своими знаменитыми беседами на скамейке запасных, часто общаясь с легендами NBA, такими как Коби Брайант, Леброн Джеймс, Реджи Миллер и Скотти Пиппен. На этот раз его внимание было обращено на звездную защитника Асес Келси Плам.

Паре не удалось удержаться от обмена шутками в третьем квартале, но Плам заверила журналистов, что все было в шутку.

"Я не могу раскрыть подробности, но я пошутила, что ему нужно proyect свой голос громче", - сказала Плам, согласно АП.

"Но все было очень приятно и действительно здорово, что он здесь".

Ли продолжил посещать игры Либерти, и воскресная игра стала вторым подряд матчем WNBA, который он посетил, пока Нью-Йорк претендовал на свой первый чемпионат.

Этот матч также стал реваншем прошлогоднего финала WNBA, который Асес выиграли в четырех играх. Но Либерти вырвались вперед благодаря своей страстной домашней поддержке.

Звезда Брина Стюарт, разочарованная своими выступлениями в предыдущем сезоне, была непобедима в первой половине, набрав 20 из своих 34 очков.

Асес не сдавались и держались благодаря вкладу Келси Плум и MVP А'джи Уилсон, набравших соответственно 24 и 21 очко.

Когда исход матча висел на волоске, Ионеску выступила и забила два решающих трехочковых в последней четверти, чтобы принести победу Либерти.

"Наша цель была начать с чувством срочности и защищать свою домашнюю площадку", - сказал главный тренер Либерти Санди Бронделло после матча.

Следующая игра состоится во вторник в Нью-Йорке.

Между тем, Коннектикут Сан победил Миннесоту Линкс в первом матче полуфинальной серии из пяти игр со счетом 73-70.

Марина Мейбри возглавила список бомбардиров с 20 очками, поддержанная Элиссой Томас, которой не хватило немного, чтобы сделать трипл-дабл с 17 очками, 10 подборами и 9 передачами.

После того, как она была названа защитником года WNBA и отличилась в предыдущем сезоне против Феникс Меркури, звезда Линкс Нафисса Коллиер показала себя в проигрыше, набрав 19 очков, 9 подборов, 2 перехвата и блок.

В конце концов, напористая оборона Сан оказалась решающей, и главный тренер Стефани Уайт была довольна тем, как ее команда играла в этом аспекте.

"Это просто то, что делает наша команда. Это команда и франшиза, которые всегда процветали на обороне", - сказала Уайт журналистам.

Вторая игра состоится во вторник, когда Миннесота постарается сравнять счет.

"Это длинная серия не зря. Мы полностью верим в себя, что мы повысим свой уровень игры во вторник и добьемся победы", - сказала форвард Линкс Бриджет Карлентон, набрав 17 очков в проигрыше.

В мире спорта Ли известен своими развлекательными беседами на скамейке запасных с легендами NBA. После того, как он увидел впечатляющую игру Ионеску, Ли стал частым посетителем игр Либерти.

Читайте также: