Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Второй раунд полуфинала WNBA: Сабрина Ионеску побеждает Либерти против действующих чемпионов Асов, Солнце побеждает

В стартовом матче финальной серии плей-офф WNBA психическая declaração Sabrina Ionescu забросила 21 очка, ставappend motivating силыдля Нью-Йорк Либерти, одержавшейпорцию 87-77 над Лас-Вегас Эйсес. Фанат баскетбола Спайк Ли насладился победой.

 and  Melissa Williams
Время чтения 3 минут
В игре между Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсес, нападение Сабрины Айонску нейтрализуется защитой...
В игре между Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсес, нападение Сабрины Айонску нейтрализуется защитой Джеки Янг

Второй раунд полуфинала WNBA: Сабрина Ионеску побеждает Либерти против действующих чемпионов Асов, Солнце побеждает

Известный кинорежиссер часто можно увидеть на трибунах Barclays Center, поддерживая своих любимых Нью-Йоркских Knicks. Но его приверженность сменилась в один воскресный день, когда он стал активным болельщиком трехкратного участника матча всех звёзд WNBA.

Надев майку с именем Ионеску, Ли задорно поддерживал, когда олимпийский чемпион 2024 года успешно бросала мяч.

"Он был одним из первых, кто позвонил и поделился своей радостью по поводу того, что Нью-Йорк получил (2020) первый номер", - поделилась Ионеску после матча, вспоминая свою давнюю дружбу с тех пор, как она была выбрана из Орегона.

"Каждый раз, когда я его вижу, мы быстро поболтаем, и я всегда прошу его прийти на игру. Было очень приятно видеть его здесь, поддерживая нас громко, ругаясь на судей, общаясь с игроками", - добавила Ионеску.

За годы Ли стал известен своими знаменитыми беседами на скамейке запасных, часто общаясь с легендами NBA, такими как Коби Брайант, Леброн Джеймс, Реджи Миллер и Скотти Пиппен. На этот раз его внимание было обращено на звездную защитника Асес Келси Плам.

Паре не удалось удержаться от обмена шутками в третьем квартале, но Плам заверила журналистов, что все было в шутку.

"Я не могу раскрыть подробности, но я пошутила, что ему нужно proyect свой голос громче", - сказала Плам, согласно АП.

"Но все было очень приятно и действительно здорово, что он здесь".

Ли продолжил посещать игры Либерти, и воскресная игра стала вторым подряд матчем WNBA, который он посетил, пока Нью-Йорк претендовал на свой первый чемпионат.

Этот матч также стал реваншем прошлогоднего финала WNBA, который Асес выиграли в четырех играх. Но Либерти вырвались вперед благодаря своей страстной домашней поддержке.

Звезда Брина Стюарт, разочарованная своими выступлениями в предыдущем сезоне, была непобедима в первой половине, набрав 20 из своих 34 очков.

Асес не сдавались и держались благодаря вкладу Келси Плум и MVP А'джи Уилсон, набравших соответственно 24 и 21 очко.

Когда исход матча висел на волоске, Ионеску выступила и забила два решающих трехочковых в последней четверти, чтобы принести победу Либерти.

"Наша цель была начать с чувством срочности и защищать свою домашнюю площадку", - сказал главный тренер Либерти Санди Бронделло после матча.

Следующая игра состоится во вторник в Нью-Йорке.

Между тем, Коннектикут Сан победил Миннесоту Линкс в первом матче полуфинальной серии из пяти игр со счетом 73-70.

Марина Мейбри возглавила список бомбардиров с 20 очками, поддержанная Элиссой Томас, которой не хватило немного, чтобы сделать трипл-дабл с 17 очками, 10 подборами и 9 передачами.

После того, как она была названа защитником года WNBA и отличилась в предыдущем сезоне против Феникс Меркури, звезда Линкс Нафисса Коллиер показала себя в проигрыше, набрав 19 очков, 9 подборов, 2 перехвата и блок.

В конце концов, напористая оборона Сан оказалась решающей, и главный тренер Стефани Уайт была довольна тем, как ее команда играла в этом аспекте.

"Это просто то, что делает наша команда. Это команда и франшиза, которые всегда процветали на обороне", - сказала Уайт журналистам.

Вторая игра состоится во вторник, когда Миннесота постарается сравнять счет.

"Это длинная серия не зря. Мы полностью верим в себя, что мы повысим свой уровень игры во вторник и добьемся победы", - сказала форвард Линкс Бриджет Карлентон, набрав 17 очков в проигрыше.

В мире спорта Ли известен своими развлекательными беседами на скамейке запасных с легендами NBA. После того, как он увидел впечатляющую игру Ионеску, Ли стал частым посетителем игр Либерти.

Кинорежиссер Спайк Ли принимает участие в матче 1, в котором сыграют Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсез.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Реал Мадрида Хави Алонсо завоевал вторую победу в Лиге Чемпионов.
Спорт

Уникальное собрание Ксаби Алонсо

Уникальное собрание Ксаби Алонсо Xabi Alonso вспоминает знаковые моменты, связанные с «Миланом», которые были вызваны его триумфом в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» в начале 2000-х годов, несмотря на отставание 3:0 в перерыве. Этот инцидент, который произошел 20 лет назад, остается дорогим воспоминанием для него, будучи выдающимся достижением в его

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно