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Второй по стоимости продукт для ухода за кожей считается "недостаточным" в сравнении с ним.

 and  Mark Rodriguez
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Различные кремы для кожи могут содержать спорные компоненты.
Различные кремы для кожи могут содержать спорные компоненты.

Второй по стоимости продукт для ухода за кожей считается "недостаточным" в сравнении с ним.

Многоцелевой уход за кожей для разных возрастов и типов кожи, подходящий для тела и лица - продукт, который подходит для любых случаев и всей семьи? Звучит удобно, правда? Во многих домах можно найти универсальный лосьон в ванной комнате. Некоторые бренды сохранили свою популярность десятилетиями, другие эволюционировали со временем, а некоторые недавно появились на рынке. Несмотря на обещания потрясающих результатов, эти лосьоны в целом делят базовую формулу и минималистичную упаковку. Кажется, с ними трудно ошибиться, верно?

Немецкая группа потребительского надзора Öko-Test решила проверить, насколько эти универсальные лосьоны оправдывают свою репутацию, и протестировала 22 таких продукта, в том числе шесть сертифицированных натуральных косметических средств. Тестеры заплатили от 0,92 до 26,40 евро за 200 мл бутылку этих продуктов.

Почти половина кремов для кожи получила «очень хорошую» оценку

Результаты теста показали, что около половины кремов для кожи получили «очень хорошую» оценку. В эту категорию входят доступные варианты из дисконтных и аптечных магазинов. Например, «Aveo увлажняющий уход Cream Soft Care» из Müller, «Balea Soft Cream» из dm и «Bevola Light Soft Cream» из Kaufland - всего по 0,92 евро за 200 мл.

Однако не все кремы для кожи соответствуют критериям безопасности: в списке ингредиентов некоторых продуктов обнаружены минеральные масла, вредные консерванты и другие проблемы. Хотя большинство компаний в исследуемых универсальных лосьонах отказались от жиров и масел на основе нефти, парафины были обнаружены в списке ингредиентов трех продуктов. Эти продукты могут содержать ароматические углеводороды минерального масла (MOAH), которые потенциально могут содержать канцерогенные соединения. «Доверьтесь телу любви Доверьтесь увлажняющему лосьону» от Unilever было понижено до «удовлетворительной» оценки из-за высокого содержания MOAH.

Будьте осторожны при использовании у детей

Самый плохой продукт в тесте, продающийся по цене 15,84 евро, получил оценку «неудовлетворительно». «Pure Camomille Comfort Cream» от Yves Rocher был отмечен наличием PEG/PEG-дериватов, которые могут повышать проницаемость кожи для внешних веществ. Крем содержит салициловую кислоту, агент, используемый в лечении акне, консерванты или противогрибковые средства. В ЕС салициловая кислота классифицируется как потенциально токсичная для воспроизводства (категория 2), и ее возможная гормональная активность находится под наблюдением. Кроме того, салициловая кислота может вызывать повреждение глаз.

Хотя продукт соответствует установленным законом максимальным количествам, предусмотренным Регламентом о косметике, Öko-Test выразил озабоченность использованием продукта из-за присутствия салициловой кислоты. Кроме того, салициловая кислота не разрешена в косметике, предназначенной для детей в возрасте до трех лет. Косметика, содержащая салициловую кислоту, которая может быть продана детям в этом возрастном диапазоне, должна иметь предупреждающую этикетку. Продукт Yves Rocher не имел такой этикетки.

Тест на окружающую среду, проведенный Öko-Test, также оценивал экологический эффект этих кремов для кожи, учитывая такие факторы, как отходы от упаковки и источники ингредиентов.

В тесте на окружающую среду несколько кремов для кожи получили более низкие баллы из-за избыточной упаковки или использования неэкологически чистых ресурсов в производстве. Например, «Pure Camomille Comfort Cream» от Yves Rocher, который получил оценку «неудовлетворительно» в основном тесте, также плохо справился с тестом на окружающую среду.

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