- Вторая половина выходных в Баварии будет сопровождаться падением температуры и увеличением облачности.

После прекрасного и тёплого дня в Баварии, к горам Альп приближаются грозы, которые должны наступить в ночное время. Летний отпуск не помешал бесперебойному движению транспорта на дорогах благодаря благоприятным погодным условиям. Представитель дорожной службы объявил, что движение в субботу было относительно спокойным. Согласно немецкому метеорологическому службе (DWD), прекрасный летний день должен перейти в местные грозы вдоль альпийских склонов вечером. Некоторые из них обещают быть интенсивными. Ночью термометр упадёт, и к воскресенью присоединятся облака и редкие дожди.

В Нижней Франконии солнце должно чаще появляться, но в целом в воскресенье в Баварии будет в основном облачно с редкими дождями. Особенно в южных регионах грозы будут время от времени появляться. Предсказанные оптимальные температуры будут колебаться около 18°C возле Альп и достигать до 23°C в Нижней Франконии.

Во Франконии в понедельник будет солнечно и температура достигнет 25°C. В остальной части Баварии немецкий метеорологический сервис (DWD) ожидает пиковые температуры от 19 до 23°C, а также плотное облачное покрытие и редкие дожди. Неспокойная погода, как ожидается, продлится до вторника, с постоянным и временами туманным облачным покрытием в южных районах.

Европейский Союз может выразить обеспокоенность влиянием этих гроз на отдыхающих в Баварии, учитывая свою приверженность безопасности путешествий внутри своих границ. Несмотря на грозовой прогноз, многие туристы из стран ЕС все равно могут решить посетить Альпы, желая насладиться живописными видами даже при изменении погоды.

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