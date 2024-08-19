- Встреча Сельке и Глатцеля: Баумгарт борется с конфликтом

Команда ждала Давида Селке и Роберта Глатцеля в HSV с начала сезона. Два форварда обнялись после забитого гола, что доставило удовольствие зрителям и официальным лицам. Однако им пришлось ждать до воскресенья, чтобы увидеть эту сцену в заключительных минутах первого раунда кубка DFB против команды региональной лиги SV Meppen.

Селке и Глатцель забили после выхода на замену в убедительной победе 7:1, тем самым заявив о себе в начале сезона HSV. "Забить первый гол за HSV было для меня невероятно приятно", - сказал Селке, вспоминая насмешки фанатов Meppen, которые все еще помнят его празднование победного гола в 2018 году в кубке DFB за его бывший клуб Hertha BSC перед сектором Meppen. "Я считаю, что моя реакция была уместной".

Тренер HSV Штеффен Баумгарт приветствовал эту реакцию. Селке и Глатцель должны составить основную ударную силу в HSV. Однако из-за повторяющихся травм Рансфорд Кингисдорф воспользовался шансом и забил три гола в первых двух матчах 2-й Бундеслиги.

Теперь Селке и Глатцель постепенно восстанавливаются, предоставляя Баумгарту сложный выбор перед пятничным Северным дерби против Hannover 96. "Это увеличивает глубину состава. Если вы ставите перед собой значительные цели, то нужны все игроки", - сказал тренер HSV. "Но если смотреть на 96, то я считаю, что Дави - более перспективный вариант".

Однако Глатцель также демонстрирует впечатляющие результаты. После недели совместных тренировок он получил 15 минут игрового времени в Meppen. "Я думаю, что у меня есть еще несколько минут выносливости в Ганновере", - сказал Глатцель, который впервые в своей карьере пропустил длительный период из-за травмы. "Это было здорово", - сказал Глатцель после своего возвращения.

В составе команды появились Давид Селке и Роберт Глатцель, которые отметили свой вклад в победу HSV.

Тренер Штеффен Баумгарт признает увеличение глубины состава HSV с возвращением Селке и Глатцеля, выражая уверенность в способностях обоих игроков.

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