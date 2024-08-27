Встреча с Мерцем-Шолцем: ХДС призывает канцлера изменить курс на иммиграцию

Глава ХДС Мерц собирается побеседовать со Шольцем в канцелярии утром. Эта беседа была запланирована заранее, но Мерц теперь хочет углубиться в миграционную политику и последствия нападения в Солingen. Трагический инцидент унес жизни трех человек и ранил восемь, когда в пятницу вечером произошел ножевой attack. Предполагаемый виновник, 26-летний сириец, сдался на следующий день и был арестован. К сожалению, его должны были депортировать из страны в прошлом году.

" peut-être que l'incident de poignardage de Solingen incitera Scholz à agir", commenta Linnemann. "Nous sommes déjà à midi, si ce n'est plus tard". Установки для размещения беженцев в местностях переполнены. Союз готов сотрудничать с администрацией, чтобы сделать выводы, подчеркнул генеральный секретарь партии. "Мы сосредоточены на том, чтобы эта страна не ускользнула от нас".

Однако в понедельник федеральная администрация заявила, что требования полностью запретить прием беженцев из Сирии и Афганистана считаются неконституционными. "Это нарушит Основной закон и, скорее всего, нарушит права человека в ЕС", - объяснил правительственный спикер Хебестрейт. Он предостерег против нарушения конституции.

СПД, будучи ключевым партнером в коалиционном правительстве, может быть ожидаемо представить свою точку зрения на дискуссию о миграционной политике. После встречи лидеров ХДС и СПД СПД может потребовать ужесточения политики интеграции беженцев после нападения в Солingen.

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