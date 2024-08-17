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Встреча партии AfD в Магдебурге опыт контрпротестов

Значительное количество членов АФД собрались в столице земли Саксония-Анхальт, что вызвало оживленные демонстрации при их прибытии.

 and  Ksenia Johnson
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Участники демонстрации вновь выразили свой протест, собравшись на периферии собрания АфриД
Участники демонстрации вновь выразили свой протест, собравшись на периферии собрания АфриД

- Встреча партии AfD в Магдебурге опыт контрпротестов

В субботу на съезде партии AfD в Магдебурге, по данным полиции, более ста человек протестовали против правых популистов. На их плакатах были надписи вроде "Нет сотрудничества с радикальными правыми".

Съезд собрал в столице земли множество членов партии, некоторые из которых опоздали из-за протестов. AfD стремится избрать новый земельный исполнительный совет. Депутат бундестага Мартин Райхардт баллотируется на переизбрание в качестве председателя земельной организации. Другие кандидаты на эту должность - Оливер Кирхнер, Ханс-Томас Тилшнайдер и Ян Венцель Шмидт, занимающий пост генерального секретаря, все они также баллотируются на переизбрание.

Атмосфера на съезде была оживленной, но ненадолго прервалась из-за протестующих снаружи, которые выражали свое несогласие с идеологией партии на партийном мероприятии. Несмотря на протесты, многие члены партии все же с энтузиазмом посетили партийное собрание.

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