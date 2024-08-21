- Встреча луны и Земли на орбите космического аппарата

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что спутник "Джуич" завершил свой первый близкий пролет tanto вокруг Луны, как и Земли в течение примерно суток. Во время этого пролета "Джуич" поддерживал высоту около 6840 километров над Юго-Восточной Азией и Тихим океаном, делая снимки с помощью своих бортовых камер и собирая научные данные с помощью восьми из своих десяти инструментов. Это событие было подтверждено ЕКА в среду.

Гравитационный маневр

Основной целью этого пролета, как заявило ЕКА, было изменение траектории "Джуича" в космосе за счет использования гравитационных сил tanto Луны, как и Земли для изменения скорости и направления космического аппарата. Перед тем, как достичь Земли, "Джуич" прошел мимо Луны на высоте около 750 километров. Сейчас космический аппарат направляется в сторону внутренней части Солнечной системы с планами изучить Венеру.

Преимущества пролета

Мaneвр позволил сохранить около 100-150 килограммов топлива для миссии, что позволит приблизиться к спутнику Юпитера Ганимеду ближе, чем ожидалось. Кроме того, Плам предложил, что миссия может быть продлена в результате. "Точное время и место этого двойного пролета дают нам отличную возможность подробно изучить работу инструментов 'Джуича'", - сказал научный сотрудник по операциям Клэр Валлат.

Сложная задача

ЕКА охарактеризовало пролет "Джуича" (JUpiter ICy moons Explorer) как сложную задачу, которую не выполняла ни одна другая космическая миссия. Эксперты опасались, что даже небольшая ошибка может привести к тому, что "Джуич" отклонится от курса и миссия закончится.

В 2031 году ожидается, что "Джуич" достигнет Юпитера, где он проведет тщательное исследование спутников газового гиганта - Европы, Калисто и Ганимеда. Ученые считают, что под километровой толщей льда на этих спутниках может находиться вода и возможные условия, пригодные для жизни. ЕКА ожидает, что миссия на Юпитере продлится с 2031 по 2035 год.

В ходе этой миссии "Джуич" собрал ценные данные и изображения над Юго-Восточной Азией, способствующие более широкому научному пониманию атмосферных и географических характеристик региона. В дальнейшем ЕКА планирует использовать накопленные знания из этого пролета для улучшения своих будущих космических миссий в Юго-Восточной Азии.

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