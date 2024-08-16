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Вспышка вируса Mpox: Китай ужесточил контроль въезда

Вирус оспы обезьян все большеSpreads.Теперь, Китай принимает меры для предотвращения вспышки вируса.

 and  Anthony Ross
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Саре Багени подозревают в заражении оспой обезьян в лагере беженцев Буленго в Конго
Саре Багени подозревают в заражении оспой обезьян в лагере беженцев Буленго в Конго

- Вспышка вируса Mpox: Китай ужесточил контроль въезда

Китай ужесточает контроль на границах из-за распространения вируса оспы

Китай усиливает контроль на границах аэропортов на ближайшие шесть месяцев из-за растущего распространения вируса оспы в некоторых странах. Путешественники, прибывающие из страны, где недавно был зафиксирован случай заболевания, имевшие контакт с инфицированными или имеющие симптомы, такие как кожная сыпь, должны "активно заявить об этом таможне по прибытии", - объявило управление китайской таможни в пятницу.

Таможенные офицеры затем "примут медицинские меры и проведут отбор проб и тестирование в соответствии с процедурами", - говорится в заявлении. Кроме того, транспортные средства, контейнеры и грузы из регионов с вспышками оспы будут дезинфицироваться.

В четверг в Европе был зафиксирован первый случай заражения вирусом оспы 1b, который циркулирует в Африке. Согласно шведскому управлению здравоохранения, в Стокгольме был диагностирован случай заражения вирусом оспы 1b. По данным управления, заболевание было получено во время поездки в пострадавший регион Африки.

Распространение оспы в Африке

Региональное бюро ВОЗ в Копенгагене заявило, что в ближайшие дни и недели можно ожидать "импортированных случаев" варианта оспы в Европе. В среду ВОЗ объявила о самой высокой степени тревоги, "международную озабоченность по вопросам общественного здравоохранения", из-за распространения нового варианта оспы, подобно коронавирусу SARS-CoV-2. Накануне Африканский союз объявил "континентальную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения".

Эксперты особенно обеспокоены вариантом вируса 1b, который циркулирует в Демократической Республике Конго и некоторых других странах Африки. В Конго правительство зарегистрировало 548 смертей и 15 664 подозрительных случаев с начала года, как объявил министр здравоохранения Самуэль-Роже Камба в четверг.

Оспа вызывает кожные высыпания

Заболевание, известное как оспа обезьян уже несколько десятилетий, может передаваться от животных, но также и от человека к человеку, например, во время секса. Типичные симптомы инфекции вариантом 1b включают кожные высыпания по всему телу. В более легких случаях сыпь может быть ограничена определенными частями тела, такими как рот, лицо или гениталии. Кроме пустул, лихорадка также является типичным симптомом заболевания.

Китай внимательно следит за ситуацией с оспой в Африке, учитывая, что вариант вируса 1b вызывает серьезные опасения в странах, таких как Демократическая Республика Конго. Чтобы гарантировать безопасность своих граждан, Китай принял решение усилить контроль на границах аэропортов как минимум на шесть месяцев, особенно для путешественников из регионов, пострадавших от вспышки оспы.

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