Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиАвтомобиль

Вспоминает свою любимую сестру, которую называет Чарльз Спенсер.

В честь 27-летней годовщины смерти Принцессы Дианы Чарльз Спенсерicals выразил дань уважения. Многие выразили свое горе по поводу Дамы Д в комментариях.}

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

- Вспоминает свою любимую сестру, которую называет Чарльз Спенсер.

Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы (1961-1997), отдал дань уважения своей сестре в годовщину ее смерти. Он разместил в Instagram серию фотографий из газет, запечатлевших разные этапы жизни Дианы. 31 августа 1997 года принцесса трагически погибла в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы в Париже.

В комментариях к посту пользователи выразили свои эмоции. Одна из фотографий показала молодую Диану на крещении, судя по обрезанной статье в газете. Другая фотография изображала Диану, весело катившую свою детскую коляску на колесиках. Чарльз не прокомментировал фотографии, но пользователи поделились своими чувствами. "Глубоко любима и безумно скучаем по ней, навсегда и всегда, многими людьми по всему миру", - гласил один соболезновый пост. Другой пользователь назвал Диану "настоящей королевой Англии".

Трагически, Диана погибла в автокатастрофе вместе со своим партнером, Доди Аль-Файедом (1955-1997), и телохранителем в Париже. Происшествие произошло, когда их Мерседес столкнулся с опорой туннеля на мосту Понт де л'Альма. К сожалению, водитель и его спутник погибли на месте, а Диана скончалась от полученных травм в больнице. Чудом выжил только телохранитель.

Недавно журнал "Deadline" объявил, что смерть Дианы будет пересмотрена в предстоящем документальном фильме "Кто убил Диану?"

Трибьют, размещенный Чарльзом, включал фотографию Дианы, сидящей в классическом автомобиле и сияющей улыбкой. Несмотря на грустный повод, изображение принесло радость многим зрителям. Позже в тот же день Чарльза видели за рулем машины, казалось, погруженного в мысли.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Наследуя актёрскую мать, Деакон Филлипс осваивает актёрское ремесло
Культура

Дебютный актерский проект для потомков Дикона

- Дебютный актерский проект для потомков Дикона Сын Риз Уизерспун 20-летний Дикон Филипп готовится к дебюту на большом экране в фильме "4 ребёнка заходят в банк". Как сообщает "Deadline", он получил роль в этом фильме. Легендарный актёр Лиам Нисон якобы ведёт переговоры о участии в фильме.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Монархи полагаются на свои индивидуальные взгляды.
Культура

Монархи полагаются на свои индивидуальные взгляды.

- Монархи полагаются на свои индивидуальные взгляды. Норвежская принцесса Марта Луиза (52) и Дюрек Верретт (49) женятся сегодня, 31 августа. Свадьба пройдет в отеле "Союз" в Гейрангере, местечке на западе Норвегии. По данным "Привет!", на свадьбе ожидается около 350 гостей, в том числе дочери Марты Луизы

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Несколько энтузиастов Oasis сходились во мнении утром в субботу: многочисленные десятки тысяч...
Культура

Поклонники Oasis сильно расстроены из-за того, что онлайн-билеты покупают слишком много.

Поклонники Oasis и Ticketmaster провели длительное испытание терпения, бессмысленно тратив часы на попытки получить билеты. Недовольные фанаты обратились в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.
Федеральные земли Германии

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое. Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно