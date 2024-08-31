- Вспоминает свою любимую сестру, которую называет Чарльз Спенсер.

Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы (1961-1997), отдал дань уважения своей сестре в годовщину ее смерти. Он разместил в Instagram серию фотографий из газет, запечатлевших разные этапы жизни Дианы. 31 августа 1997 года принцесса трагически погибла в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы в Париже.

В комментариях к посту пользователи выразили свои эмоции. Одна из фотографий показала молодую Диану на крещении, судя по обрезанной статье в газете. Другая фотография изображала Диану, весело катившую свою детскую коляску на колесиках. Чарльз не прокомментировал фотографии, но пользователи поделились своими чувствами. "Глубоко любима и безумно скучаем по ней, навсегда и всегда, многими людьми по всему миру", - гласил один соболезновый пост. Другой пользователь назвал Диану "настоящей королевой Англии".

Трагически, Диана погибла в автокатастрофе вместе со своим партнером, Доди Аль-Файедом (1955-1997), и телохранителем в Париже. Происшествие произошло, когда их Мерседес столкнулся с опорой туннеля на мосту Понт де л'Альма. К сожалению, водитель и его спутник погибли на месте, а Диана скончалась от полученных травм в больнице. Чудом выжил только телохранитель.

Недавно журнал "Deadline" объявил, что смерть Дианы будет пересмотрена в предстоящем документальном фильме "Кто убил Диану?"

Трибьют, размещенный Чарльзом, включал фотографию Дианы, сидящей в классическом автомобиле и сияющей улыбкой. Несмотря на грустный повод, изображение принесло радость многим зрителям. Позже в тот же день Чарльза видели за рулем машины, казалось, погруженного в мысли.

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