- Всплывают слухи о Риз Уизерспун и немецком предпринимателе

Слухи указывают на то, что Риз Уизерспун скоро начнет изучать немецкий? Или она просто заинтересована?

В последнее время ходят слухи, что Риз Уизерспун может начать изучать немецкий язык. Возможно, она просто к нему неравнодушна? В течение нескольких недель ходили слухи о новом мужчине в жизни голливудской актрисы Уизерспун. В начале августа Уизерспун заметили в Нью-Йорке с немецким финансистом Оливером Хаарманном. Они ужинали вместе. А всего несколько дней назад их видели вместе в аэропорту.

Уизерспун и Хаарманн снова пересекаются

Их снова заметили вместе в том же месте. Опять же, двое появились в нью-йоркском аэропорту. Уизерспун была с детьми Теннесси и Диконом, а Хаарманн присоединился немного позже.

Кто этот немец?

Хаарманн основал инвестиционную компанию Searchlight Capital Partners и проживает в Нью-Йорке. 56-летний мужчина получил степень бакалавра в престижном Брауновском университете в Род-Айленде и степень магистра делового администрирования в престижном Гарвардском университете. К тому времени, когда он закончил учебу в США, его связи с США уже были прочными.

Отец двоих детей

Его бывшая жена Мала Гайонкар, теперь связанная с музыкантом Дэвидом Брайном, воспитывает двоих сыновей с Хаарманном. С другой стороны, Уизерспун недавно рассталась со своим вторым мужем, Джимом Тотом. "Меня поразило, что произошло со мной", - сказала Уизерспун в интервью журналу "Харперс Базар". "Во время моего предыдущего развода таблоиды сообщали людям, как я себя чувствую или переживаю это, что казалось полностью неконтролируемым". "Чувствуется гораздо более искренне, когда я выражаю себя своим голосом и не позволяю другим диктовать повествование", - добавила она.

В начале года пресса сообщала, что Уизерспун готова встречаться после почти двенадцати лет брака. Несколько месяцев спустя она рассказала о своем "новом увлечении" - наблюдении за птицами в социальных сетях.

Ссылки: "Харперс Базар" / "Пейдж Сикс" / "Дейли Мейл"

Предполагается, что новый интерес Риз Уизерспун к немецкому языку может быть связан с ее связью с Оливером Хаарманном, немецким финансистом, которого она часто видели вместе. Дети Теннесси и Дикон присоединились к Уизерспун в аэропорту, где также появился Хаарманн, что свидетельствует о растущей семейной связи между ними.

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