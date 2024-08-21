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Федеральные земли ГерманииНовостиВскрытие

Вскрытие не дает окончательной причины смерти погибшего мужчины от охоты.

Телы покойного обнаружены в»).

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Вскрытие тела покойного не добавило существенных новых деталей в ходе расследования.
Вскрытие тела покойного не добавило существенных новых деталей в ходе расследования.

- Вскрытие не дает окончательной причины смерти погибшего мужчины от охоты.

В результате обнаружения трупа в реке Ягст в районе Хайльбронн следователи первоначально отвергли возможность насильственной смерти. Тем не менее, вскрытие не выявило однозначной причины смерти, как сообщили власти. Возможно, произошел несчастный случай, связанный с утоплением. 32-летний местный житель, проживавший в Хайльбронне, был найден без сознания в реке Ягст возле Бад-Фридрихсхаля в субботу. Вскоре после этого поблизости прохожие позвонили в полицию.

Несмотря на первоначальное отвержение версии насильственной смерти, результаты вскрытия остались неясными. Кроме того, власти продолжают расследовать необычные обстоятельства смерти 32-летнего мужчины в реке Ягст.

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