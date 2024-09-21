Вскоре в Курске, в России, будет проведена реставрация.

14:03 Вероятное осведомленность России об украинском продвижении к Курску

Согласно сообщению The Guardian, российские власти и военные в Курской области, возможно, были предупреждены о возможном наступлении Украины, о чем свидетельствуют документы, найденные украинской армией во время Курской операции. The Guardian не смогла подтвердить подлинность документов, но они имеют типичные признаки подлинных военных коммуникаций России. Документы свидетельствуют о предупреждениях внутри российских властей и военных о конкретных украинских продвижениях на российскую территорию, датируемых январем 2024 года. Measures по укреплению границы якобы были приняты уже в середине марта, но в июне поступали жалобы на нехватку персонала, с уровнем укомплектованности всего 60-70% и в основном из плохо обученных резервистов. Украинские войска начали внезапное наступление в Курскую область в начале августа.

13:30 BBC: Более 70 000 российских солдат identificirovany как погибшие в Украине

Российский новостной портал и BBC сообщили о более чем 70 000 погибших российских soldier в Украине на основе своих источников. BBC Russian Service назвало имена 70 112 soldier, но фактическое число, скорее всего, гораздо выше. Подсчет, сделанный в сотрудничестве с независимым российским новостным сайтом Mediazona, основан на анализе официальных заявлений, некрологов и сообщений в социальных сетях, а также наблюдений над могилами в российских кладбищах. Отчет охватывает период с февраля 2022 года по 19 сентября, и Mediazona оценивает, что всего погибло не менее 120 000 soldier. Правительство России сохраняет число погибших российских soldier в войне в тайне.

12:50 Украина запрещает использование Telegram для официальных лиц и военных

Украина в основном запретила использование онлайн-сервиса Telegram для государственных, военных и силовых структур. Совет национальной безопасности и обороны объявил на Facebook, что установка и использование Telegram на официальных устройствах государственных служащих, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и обороны и компаний, работающих на критически важной инфраструктуре, запрещено из-за опасений по поводу национальной безопасности.

12:23 Raiffeisen Bank продает свой филиал в Белоруссии

Raiffeisen Bank International (RBI) согласовал продажу своей 87,74% доли в белорусском филиале, фактически выйдя из рынка. Австрийский банк подписал соглашение о продаже своей доли компании Soven 1 Holding Limited. Продажа окажет значительное влияние на финансовые результаты RBI. Ранее RBI сокращал свои операции в России из-за давления Европейского центрального банка. Однако российский суд вынес решение, запрещающее RBI продавать свой филиал в России.

12:01 ЕС планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардов

Согласно сообщению Financial Times, Европейская комиссия планирует предоставить Украине кредит в размере €35 миллиардов в рамках программ помощи группы семи (G7) ведущих индустриальных стран. Кредит является частью намерения G7 предоставить Украине $50 миллиардов (приблизительно €46 миллиардов) из конфискованных активов России.

Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о финансовой помощи в размере до €35 миллиардов из своего X-счета.

11:33 Россия предупреждает Запад: не игнорируйте предупреждения о ракетных ударах

Российское правительство предупредило Запад против поставки ракет дальнего действия, нацеленных на цели внутри России. Спикер МИД Мария Захарова заявила: "Если это произойдет, природа конфликта изменится, с потенциально опасными последствиями для всего мира". Она добавила: "Они играют с огнем", и сейчас нет места для переговоров с США; встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном не планируется на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

10:53 ЕС: принудительное выселение украинских мужчин "невозможно"

Европейская комиссия заявила, что невозможно принудительно выселить мужчин украинцев призывного возраста из стран Европейского союза в соответствии с директивой о временной защите. Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон подчеркнула, что они будут поддерживать тех, кто хочет вернуться в Украину, в то время как будут обсуждаться варианты возвращения с украинскими властями и правительством Украины. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский якобы призвал западноевропейские страны поощрять украинских мужчин призывного возраста вернуться в Украину. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига якобы поддержал эту идею.

10:12 Фрейдинг видит "лазейки" в санкциях против России

Военный координатор Германии по оказанию помощи Украине Кристиан Фрейдинг заявил, что несмотря на то, что санкции влияют на поставки сложных компонентов России, она все еще поддерживает свою оборонную промышленность, используя альтернативные маршруты и полагаясь на партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран. Хотя санкции могут сдерживать Россию, остается возможность найти лазейки или правовые обходные пути.

09:03 фон дер Ляйен обещает дополнительную помощь Украине в зимней энергетике

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала дополнительную помощь Украине в зимнем энергоснабжении во время своего визита в Киев. "Мой восьмой визит в Киев происходит в то время, когда начинается отопительный сезон, и Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру", - написала она в Twitter. Она поделилась фотографией своего прибытия на вокзал в Киеве. "Мы поможем Украине в трудных начинаниях. Я здесь, чтобы обсудить европейскую поддержку, от зимних приготовлений до обороны, членства в ЕС и прогресса по займам G7".

08:20 "Авторитарный дрейф" - ЕС рассматривает ограничение безвизового режима для ГрузииБрюссель рассматривает возможность ограничения безвизового режима для граждан Грузии с ЕС. Анонимный представитель ЕС рассказал Politico, что это связано с регрессом демократии при правящей партии "Грузинская мечта". "Все варианты остаются на столе", если Грузия не изменит свой курс на авторитаризм, в том числе "временно приостановить либерализацию визового режима", - сказал представитель. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон о "иностранных агентах", похожий на репрессивное российское законодательство, используемое против критиков Кремля.

07:42 Украина осуждает предложение Польши по статусу КрымаМинистерство иностранных дел Украины раскритиковало предложение Польши по статусу Крыма, подчеркнув, что компромисс неприемлем. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум на полуострове в качестве возможного решения в переговорах с Россией. "Все усилия должны сосредоточиться на освобождении полуострова, а не на удовлетворении аппетитов Кремля в ущерб интересам Украины и международного права", - объяснили в министерстве в Киеве.

06:29 Вон дер Ляйен встретится с Зеленским в Киеве - обсуждение зимних приготовлений и членства в ЕСПрезидента ЕК Урсулу фон дер Ляйен ожидают сегодня в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о переговорах с ней о зимних приготовлениях. "Конечно, вопрос энергии является приоритетным", - сказал он. Также будут обсуждаться ситуация на фронте, поставки оружия, совместные проекты по обороне и путь Украины к членству в ЕС и дальнейшая финансовая поддержка страны,targeted by Russia.

05:32 Украина впервые участвует в учениях НАТО

Украина впервые напрямую участвует в учениях НАТО под руководством Нидерландов. Учения по тестированию систем против дронов проходят, согласно пресс-службе НАТО. "Более 60 систем против дронов и технологий, таких как датчики, системы "дроны против дронов", глушители и "кибер-охотники", были протестированы вживую", - заявило НАТО. Участие Украины является частью плана сотрудничества в области инноваций между НАТО и Украиной, согласованного на саммите в июле.

04:28 В Грузии убит известный трансгендерный активист

В Грузии жестоко убит известный трансгендерный активист вскоре после спорного принятия международного закона о правах ЛГБТК. Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что Кесария Абрамидзе, модель, актриса и влиятельный человек, была убита в своей квартире ножевыми ранениями в среду. Ее парень был арестован как подозреваемый и обвинен в убийстве, якобы совершенном "с особой жестокостью и из-за личности жертвы". Убийство произошло на день после того, как Грузия приняла закон о "традиционных ценностях", который был раскритикован ЕС и организациями по правам человека как ограничение прав ЛГБТК.

03:25 Lufthansa рассматривает возможность приостановить полеты Франкфурт-Пекин из-за санкций против РоссииLufthansa рассматривает возможность приостановить ежедневное авиасообщение из Франкфурта в китайскую столицу Пекин. Решение будет принято в октябре. Представитель компании сослался на "несправедливую конкуренцию" между европейскими авиакомпаниями и авиакомпаниями Персидского залива и Босфора, которые получают выгоду от низких затрат на местоположение, низких социальных стандартов и высоких государственных инвестиций в авиацию. Кроме того, эти авиакомпании все еще могут использовать воздушное пространство России, которое закрыто для европейских и американских авиакомпаний с введением санкций против России из-за войны на Украине, что вынуждает их летать вокруг России, что приводит к более высоким затратам на топливо.

02:27 Российский удар цель - энергетический центр Сум

Российские силы атаковали центр для пожилых людей в украинском городе Сумы и атаковали энергетический сектор города в новой волне воздушных ударов во вторник вечером. По меньшей мере один гражданский был убит, сообщили украинские официальные лица. Орган мониторинга ООН заявил, что атаки на энергетическую инфраструктуру, скорее всего, нарушают международное гуманитарное право. Международное энергетическое агентство сообщило в исследовании, что дефицит электроэнергии в Украине может достичь около одной трети пикового спроса в критический зимний период.

01:25 Более 1,18 миллиона украинцев в Германии

Число беженцев, проживающих в Германии, достигло нового пика. Согласно Управлению по регистрации иностранцев, по состоянию на конец первого полугодия 2024 года в стране проживало около 3,48 миллиона беженцев. Это на 60 000 больше, чем в конце 2023 года, и самый высокий уровень со времен 1950-х годов, сообщает "Новая Оснабрюcker Zeitung" (NOZ), ссылаясь на ответ федерального правительства на малый запрос от фракции Левых в бундестаге. Из 3,48 миллиона беженцев около 1,18 миллиона - украинские беженцы. Их число увеличилось примерно на 45 000 по сравнению с концом 2023 года. Включены все люди, независимо от их титула проживания, от заявителей на убежище до признанных беженцев до терпимых лиц.

00:22 Линдер: помощь Украине не является причиной приостановки правила долга

Политики СДПГ и Зеленых часто упоминают пакт между коалицией "светофор", чтобы временно приостановить лимит долга для существенной помощи Украине во время бюджетных разногласий. Однако лидер FDP и министр финансов Кристиан Линдер не согласен с такими предложениями, заявляя: "Я не знаю о таком соглашении. Я бы не поддержал такую предосторожную меру". Линдер поделился своим мнением в интервью "Рейнской почте". Он считает, что конфликт на Украине трагичен, но не экстремален, чтобы оправдать чрезвычайные меры в соответствии с Основным законом Германии. "Кроме нашей двусторонней помощи, мы активно работаем над программой помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов от G7", - добавил Линдер.

23:23 Болгария выступает за эмбарго ЕС на украинские яйца

Болгария планирует ходатайствовать о запрете на импорт яиц из Украины на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС 23 сентября в Брюсселе, как объявил министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахов. Это решение является следствием продолжающихся разногласий между Украиной и восточноевропейскими странами в отношении сельскохозяйственной торговли. Эти разногласия привели к закрытию границ на украинско-польской границе, запрету на импорт украинской кукурузы и пшеницы и демонстрациям farmers в Польше и Болгарии.

22:13 Мерц сомневается в возможности мирного процесса с Россией

Лидер ХДС Фридрих Мерц выразил озабоченность в отношении конфликта на Украине и заявил: "Я не вижу пути к началу мирного процесса прямо сейчас". Мерц заявил, что Россия прекратит действия только в том случае, если военный успех станет невозможным или будет захвачен Киев. В долгосрочной перспективе Германия будет вынуждена оказывать военную поддержку Украине, заявил Мерц. "Я считаю, что нам придется защищать свободу и мир от России в долгосрочной перспективе, а не с Россией", - сказал он. Это осознание горькое, признал Мерц, но "нет другого выбора на данный момент, по крайней мере, пока Путин и его администрация находятся у власти".

В контексте данных текстов следующие предложения, содержащие термин "кибервойна", могут быть:

Появились сообщения о том, что Россия может готовиться к потенциальной кибервойне против Украины, с экспертами, предупреждающими о возможных кибератаках на критически важную инфраструктуру. Эксперты предупреждают, что продолжающийся конфликт между Украиной и Россией может перерасти в кибервойну, с обеими сторонами демонстрирующими возрастающую sophistication в своих цифровых атаках.

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