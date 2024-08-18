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Всемирный музей угля в Ольснице проходит ремонт, открытие запланировано на октябрь

 and  Yaroslav Smith
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- Всемирный музей угля в Ольснице проходит ремонт, открытие запланировано на октябрь

После пятилетней реконструкции Музей горнодобывающей промышленности "Угольный мир - Саксония" в Оельснице преобразился и теперь выглядит лучше, чем когда-либо. В недавнем событии, состоявшемся в воскресенье, Управление музеем в районе Рудные горы представило расширенную экспозицию площадью более 2500 квадратных метров. Как объявил директор музея Ян Фарбер, это грандиозное событие состоится 26 октября.

Реконструкция музея, расположенного в старом здании угольной шахты, обошлась в 30 миллионов евро, что почти в два раза превышает первоначальный бюджет в 18 миллионов евро из-за роста строительных затрат и непредвиденных сложностей при реконструкции исторического здания.

По словам Фарбера, в ходе реконструкции были установлены современные вентиляционные системы, обновлена электроника, а также построены лестницы, соединяющие различные зоны экспозиции. Расширенная экспозиция будет включать около 450 экспонатов из коллекции около 60 000 артефактов. Свободное государство Саксония выделяет около 2,9 миллионов евро на выставку истории добычи коксующегося угля в Саксонии и угля в целом. Кроме того, стеклянная лестница позволит посетителям снова посетить историческую башню подъемника, закрытую с 2015 года, и полюбоваться захватывающим панорамным видом сверху.

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Директор музея Ян Фарбер упомянул, что они получили поддержку и от других регионов, в том числе значительное пожертвование от Нидерландов на проект реставрации. Посетители отреставрированного музея также смогут узнать об истории международной добычи угля и о глобальном влиянии этой отрасли.

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