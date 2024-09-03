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Всемирно восхищался своими кинематографическими работами.

Дэниел Крейг, ранее ставший знаменитым благодаря роли Бонда, представил свой последний фильм "Не время умирать" в Венеции, очаровав своей женой на мероприятии.

 and  Vladimir Milov
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- Всемирно восхищался своими кинематографическими работами.

Дэниел Крейг, бывший агент 007 в 56 лет, очаровал Венецианский кинофестиваль. Он и его жена, Рэйчел Вайс, 54 года, посетили мероприятие для презентации его последнего фильма "Гей". Фильм стал настоящим событием.

Крейг выглядел расслабленно в бежевом костюме, рубашке с открытым воротом, солнцезащитных очках и растрепанных волосах. Его полурасстегнутая рубашка и растрёпанные волосы добавляли непринуждённости, в то время как Вайс выбрала блеск. Она прошествовала по красной ковровой дорожке в длинном мерцающем сапфировом платье, дополненном сверкающим бриллиантовым ожерельем и распущенными локонами, приковывая взгляды.

Как сообщает издание "Вэрайети", Крейг произвёл впечатляющее впечатление в "Гей". В этой романтической итальянской драме режиссера Луки Гуаданьино, 53 года, он играет американского эмигранта Уильяма Ли в Мехико в 1950-х годах, вступающего в роман с более молодым компаньоном.

Бурные овации для Дэниэла Крейга

Пассионные любовные сцены фильма вызвали стоячую овацию продолжительностью около 9 минут во время его премьеры на Лидо 3 сентября, вторник. Адаптированный из одноимённого романа Уильяма С. Берроуза, умершего в 1997 году, фильм ошеломил публику.

Крейг был эмоционален, кланялся, посылал поцелуи и обнимался с режиссёром Луки Гуаданьино и со-звездой Дрю Старки, 30 лет. Из зала Рэйчел Вайс, сиявшая гордостью, наблюдала за этим, также тронутая. В браке с 2011 года, они воспитывают дочь, родившуюся в 2018 году.

Фильм "Гей" с участием Дэниэла Крейга былхвален за своё исследование тем ЛГБТ, добавляя ещё один слой к богатому актёрскому портфолио Крейга. Его игра американского эмигранта в романтических отношениях с более молодым компаньоном в 1950-х годах вызвала интерес и признание как у критиков, так и у зрителей.

Успех "Гей" ещё больше закрепил статус Дэниэла Крейга как универсального актёра, способного браться за широкий спектр ролей и тем, в том числе и те, которые выходят за рамки традиционных нарративов.

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