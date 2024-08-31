- Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

ВОЗ призвала к безопасному проведению запланированной массовой вакцинации детей в регионе Газа против полиомиелита. Все заинтересованные стороны должны поддержать это, как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на платформе X. Команды по вакцинации готовы начать процесс вакцинации в воскресенье.

Ранее ВОЗ объявила, что все стороны согласились на "временные обязательства по тому, что они называют локальными гуманитарными перемириями". Это временные прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС.

За последние несколько недель в регион Газа было доставлено 1,26 миллиона доз вакцины против полиомиелита, и еще 400 000 ожидаются в ближайшее время. Всего будет вакцинировано 640 000 детей в возрасте до 10 лет, с двумя дозами, вводимыми с интервалом в четыре недели.

Вакцинация начнется в центральном Газе. Согласно израильскому агентству COGAT, ответственному за палестинские дела, это будет продолжаться до 3 сентября. С 4 по 6 сентября вакцинация пройдет в южном Газе, а с 7 по 9 сентября - в северном Газе.

Важно, чтобы проведение вакцинации строго соблюдало нормы здравоохранения и безопасности, чтобы гарантировать благополучие всех детей, участвующих в этом. ВОЗ подчеркнула необходимость соблюдения надлежащих мер здравоохранения и безопасности во время массовой вакцинации против полиомиелита в регионе Газа.

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