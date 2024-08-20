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Всемирная организация здравоохранения: вирус Mpox не эквивалентен коронавирусу

 and  Anthony Ross
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Недавно идентифицированный штамм оспы обезьян Кlade lb, похоже, проявляет повышенную...
Недавно идентифицированный штамм оспы обезьян Кlade lb, похоже, проявляет повышенную transmisibility.

Всемирная организация здравоохранения: вирус Mpox не эквивалентен коронавирусу

Объявление Всемирной организации здравоохранения о самом высоком уровне тревоги из-за нового штамма вируса оспы вызвало беспокойство после подтверждения случая в Европе. Однако специалист ВОЗ заявляет, что власти располагают средствами для управления вирусом.

Текущая вспышка оспы не сравнима с пандемией COVID-19, как заявила Всемирная организация здравоохранения. Несмотря на то, что это новый или старый штамм, оспа не является новым Covid, сказал региональный директор ВОЗ для Европы Ханс Клюге.

Власти располагают возможностями для управления распространением вируса. "Мы должны и можем объединиться против оспы", - подчеркнул Клюге. "Так, будем ли мы создавать системы для контроля и ликвидации оспы во всем мире? Или мы снова увязнем в паттерне страха и пренебрежения? Наш ответ сейчас и в ближайшие годы станет серьезным испытанием для Европы и мира".

В прошлую среду ВОЗ объявила международную медицинскую чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового штамма вируса, присвоив самый высокий уровень угрозы. Штамм Klade Ib вызвал глобальную тревогу из-за своей способности легче распространяться через тесный контакт. В прошлую неделю в Швеции был обнаружен случай этого штамма, связанный с растущим распространением в Африке.

Клюге предложил сосредоточиться на Klade I, что даст Европе возможность сосредоточиться на менее тяжелом штамме Klade II, что облегчит консультирование по общественному здравоохранению и отслеживание. В настоящее время в европейском регионе ежемесячно регистрируется около 100 новых случаев штамма Klade II.

Озабоченность оспой не ограничивается одним регионом, так как "другие" части мира также пристально следят за ситуацией. Несмотря на серьезность штамма Klade Ib, важно, чтобы каждый регион имел всеобъемлющую стратегию для борьбы с "другими" потенциальными штаммами.

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