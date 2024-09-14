Всего за 13 минут Хааланд запускает игру против "Манчестер Сити".

Манчестер Сити продолжает задавать тон в Премьер-лиге, отыгравшись после раннего отставания в матче против Брентфорда благодаря двум голам форварда-сенсации Эрлинга Хааланда (8-й и 9-й гол в 4-х матчах). Немецкий тренер Фабиан Хюрцелер, возглавляющий Брайтон и Хоув Альбион, остается непобежденным в высшем дивизионе. С другой стороны, Ливерпуль под руководством нового менеджера Арне Слота потерпел первое поражение, уступив 0:1 Ноттингем Форест.

Хюрцелер ведет Брайтон к четырехматчевой серии без поражений

Брайтон и Хоув Альбион, возглавляемый немецким тренером Фабианом Хюрцелером, сохранил свой идеальный рекорд в английской Премьер-лиге, сыграв вничью 0:0 с Ипсвич Таун. Несмотря на упущенное временное второе место, команда 31-летнего тренера остается непобежденной после четырех матчей. С восемью очками Брайтон комфортно располагается в верхней половине таблицы, а Хюрцелер стал самым молодым лауреатом премии "Тренер месяца" в истории Премьер-лиги.

В следующем домашнем матче 22 сентября Брайтон примет Ноттингем Форест на стадионе Фалмер.

Ливерпуль впервые оступается

Несмотря на многообещающее начало с тремя победами, новый менеджер Ливерпуля Арне Слот потерпел неудачу, уступив 0:1 Ноттингем Форест. Решающий гол забил неожиданный бомбардир Каллум Хадсон-Одои (72'), принеся Форест первую победу в Премьер-лиге в этом сезоне.

Машина голов Хааланда продолжает работать

Манчестер Сити остается на вершине с четырьмя победами подряд, благодаря голевому таланту Эрлинга Хааланда. Норвежский форвард переломил ход матча против Брентфорда, забив два прекрасных гола (19' и 32'). Брентфорд повел в счете благодаря голу Йоана Висы (1'). С впечатляющим результатом в девять голов в четырех матчах Манчестер Сити выглядит готовым продолжить свои успехи. Ветеран полузащиты Иlkay Гюндоган также вернулся в стартовый состав после восстановления от травмы.

Последняя серия из четырех матчей без поражений для Брайтона и Хоув Альбиона была обеспечена немецким тренером Фабианом Хюрцелером, последним результатом стала ничья 0:0 с Ипсвич Таун.

Манчестер Сити, отыгравшись после раннего отставания в матче против Брентфорда, благодаря восьмому и девятому голам Эрлинга Хааланда одержал победу 2:1, сохранив первое место в Премьер-лиге.

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