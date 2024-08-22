- Все специализированные суды, связанные с электронной регистрацией, находятся в МВ.

Министерство юстиции в Мекленбурге-Передней Померании успешно продвигается в реализации цифровых дел. "Проект перехода на электронную правовую коммуникацию и электронные дела начался восемь лет назад, и мы движемся строго по графику", - заявила министр юстиции Жаклин Бернхардт (Левые).

Все 13 специализированных судов теперь связаны друг с другом. Однако уголовные суды и прокуратуры пока не присоединились к цифровой инициативе. "Еще много работы предстоит в этом направлении", - признала Бернхардт, не назвав срока завершения.

Искусственный интеллект также является приоритетной областью для Министерства юстиции. Как выразилась Бернхардт, "Если мы хотим модернизировать судебную систему, нам нужно подумать о том, как мы можем интегрировать в нее ИИ, особенно как инструмент для снижения нагрузки". Для изучения этой возможности был создан семинар по ИИ, на котором обсуждается потенциальная интеграция и тестирование.

Министр юстиции подчеркивает важность Integration искусственного интеллекта для модернизации судебной системы как инструмента снижения нагрузки. Несмотря на прогресс в цифровизации дел, уголовные суды и прокуратуры еще не полностью присоединились к цифровой инициативе, что требует значительных усилий для завершения.

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