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Федеральные земли ГерманииНовостиПравосудие

Все специализированные суды, связанные с электронной регистрацией, находятся в МВ.

Нация близка к завершению с электронными документами, но обвинения и судебные процессы все еще отсутствуют. Искусственный интеллект обещает стать предметом спора.

 and  Viktoria Klein
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В Мекленбурге-Передней Померании все специализированные судебные учреждения интегрированы в...
В Мекленбурге-Передней Померании все специализированные судебные учреждения интегрированы в цифровую систему досье 'Ящик'.

- Все специализированные суды, связанные с электронной регистрацией, находятся в МВ.

Министерство юстиции в Мекленбурге-Передней Померании успешно продвигается в реализации цифровых дел. "Проект перехода на электронную правовую коммуникацию и электронные дела начался восемь лет назад, и мы движемся строго по графику", - заявила министр юстиции Жаклин Бернхардт (Левые).

Все 13 специализированных судов теперь связаны друг с другом. Однако уголовные суды и прокуратуры пока не присоединились к цифровой инициативе. "Еще много работы предстоит в этом направлении", - признала Бернхардт, не назвав срока завершения.

Искусственный интеллект также является приоритетной областью для Министерства юстиции. Как выразилась Бернхардт, "Если мы хотим модернизировать судебную систему, нам нужно подумать о том, как мы можем интегрировать в нее ИИ, особенно как инструмент для снижения нагрузки". Для изучения этой возможности был создан семинар по ИИ, на котором обсуждается потенциальная интеграция и тестирование.

Министр юстиции подчеркивает важность Integration искусственного интеллекта для модернизации судебной системы как инструмента снижения нагрузки. Несмотря на прогресс в цифровизации дел, уголовные суды и прокуратуры еще не полностью присоединились к цифровой инициативе, что требует значительных усилий для завершения.

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