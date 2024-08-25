Все сейчас поглощены дискуссиями о льготе на налог на детей.

Вице-президент от демократов Камала Харрис подчеркнула важность расширения детского налогового кредита как ключевого аспекта своей недавней четырехступенчатой стратегии по снижению расходов американских семей. Данная стратегия также включает меры по снижению стоимости жилья, продуктов питания и рецептурных лекарств. Харрис стремится восстановить увеличенный в 2021 году в рамках закона о спасении Америки кредит в размере до 3600 долларов на ребенка, который был действителен всего один год, и ввести кредит в размере 6000 долларов для новорожденных.

Сенатор от Огайо Джим Вэнс, республиканский кандидат в вице-президенты, который часто критикует демократов за антисемейную политику, заявил в интервью CBS News, что он поддержит увеличение детского налогового кредита до 5000 долларов на ребенка, хотя и должен будет оценить его реализуемость в Конгрессе. Бывший президент Дональд Трамп, возглавляющий избирательный список, и его дочь, успешно лоббировавшая расширение кредита в течение первого срока, также выразили поддержку generousному детскому налоговому кредиту.

Джosh McCabe, директор по социальной политике в Центре Нискейна, заявил, что увеличение размера детского налогового кредита является самым простым способом угодить избирателям. В отличие от кредита на уход за ребенком, детский налоговый кредит не ограничен определенной необходимостью. "С детским налоговым кредитом семьи воспринимают его как возможность потратить на что угодно", - сказал МакКейб.

Вэнс и демократы обменялись нападками в отношении кредита, с одной стороны, Харрис ложно утверждала, что демократы хотят ликвидировать выплаты, а с другой стороны, демократы обвиняли Вэнса в том, что он пропустил голосование, которое могло бы временно расширить кредит.

Президент страны должен будет обратиться к детскому налоговому кредиту в следующем году, поскольку он должен вернуться к максимальному размеру в 1000 долларов в 2026 году, снизившись с текущего предела в 2000 долларов, установленного республиканским законом о сокращении налогов и стимулировании экономического роста 2017 года. Кредит является одним из многих индивидуальных налоговых вычетов в законодательстве, которые истекают в конце следующего года.

Вот что вам нужно знать о детском налоговом кредите:

Что такое детский налоговый кредит?

Детский налоговый кредит, который в 2022 году заявили около 46 миллионов семей, был принят Конгрессом, возглавляемый республиканцами, и подписан в закон президентом Биллом Клинтоном, демократом, в 1997 году. Это был относительно скромный налоговый кредит для семей среднего класса, предназначенный для облегчения финансовой нагрузки, связанной с воспитанием детей, по словам Маргот Крандалл-Холлик, главного научного сотрудника непартийного Центра налоговой политики.

"Детский налоговый кредит популярен среди семей, и из-за этого он популярен среди политиков", - сказала Крандалл-Холлик, отметив, что в 2022 году почти 90% семей с детьми получили кредит.

Изначально кредит в размере до 500 долларов на ребенка был не возвращаемым, то есть родители должны были зарабатывать достаточно, чтобы платить федеральные налоги на доходы, чтобы получить его. Однако он также начал плавно снижаться для одиночных налогоплательщиков с доходом выше 75 000 долларов и женатых пар с доходом выше 110 000 долларов.

С тех пор кредит был расширен различными способами, в том числе увеличен до максимального размера в 2000 долларов. Он частично возвращаем, что позволяет семьям с низким доходом получать хотя бы часть кредита, даже если они не платят федеральные налоги на доходы. Кроме того, больше семей с высоким доходом имеют право на него, поскольку кредит теперь начинает плавно снижаться для одиноких родителей с доходом 200 000 долларов и женатых пар, зарабатывающих вдвое больше.

Тем не менее, все это изменится в 2026 году, когда максимальный размер кредита в 1000 долларов и более низкие пороги плавного снижения вернутся, если Конгресс не примет мер. Кроме того, семьи с низким доходом должны зарабатывать не менее 3000 долларов, чтобы иметь право на получение кредита.

Намерения кандидатов

Восстановив увеличение в рамках закона о спасении Америки, Харрис существенно увеличила бы размер детского налогового кредита и сделала бы его доступным для миллионов семей с низким доходом, сделав его полностью возвращаемым.

Закон о помощи при пандемии COVID-19 увеличил выплаты для семей с низким и средним доходом до максимального размера в 3600 долларов на каждого ребенка в возрасте до 6 лет и максимального размера в 3000 долларов на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Кроме того, впервые половина кредита выплачивалась ежемесячными платежами с июля по декабрь 2021 года, чтобы помочь семьям покрыть расходы, и родители могли получить оставшуюся половину при подаче налоговой декларации за 2021 год.

Увеличение снизило уровень детской бедности почти наполовину в 2021 году, выведя из бедности 2,1 миллиона детей, согласно данным Бюро переписи населения США - хотя уровень бедности вернулся к своему предпандемическому уровню в следующем году.

Харрис также добавила бы кредит в размере 6000 долларов для детей в их первый год жизни, чтобы помочь покрыть расходы, такие как автокресла и подгузники. Она не раскрыла порог дохода для этого кредита.

"Есть еще один способ, которым я помогу семьям справиться с растущими расходами, и это позволит вам сохранить больше своих честно заработанных денег", - сказала Харрис на недавней речи, представляющей свою экономическую платформу, которую ее кампания отметила бы предоставила налоговые льготы более чем 100 миллионам американцев.

Однако Вэнс не предоставил никаких подробностей об увеличении кредита, но заявил на программе CBS News "Лицом к нации с Маргарет Бреннан", что кредит в размере 5000 долларов должен быть доступен для всех.

"Я не верю, что вы поддерживаете это огромное снижение выплат для семей с низким доходом, которое у вас есть в настоящее время", - сказал он. "Вы не ищете другой политики для богатых семей, а вместо этого выступаете за семейный детский налоговый кредит, верно?"

Во время другого интервью с CBS News Трампа спросили об увеличении кредита до 5000 долларов, как предложил его вице-президентский кандидат. Трамп выразил поддержку "максимуму", но подчеркнул, что это потребует переговоров в Конгрессе.

Увеличение масштаба кредита стало спорным вопросом среди законодателей в условиях растущего государственного долга. Предложение Харриса может добавить около 1,2 триллиона долларов к федеральному дефициту в течение следующего десятилетия, в то время как идея Вэнса может отбросить бюджет на сумму от 2 до 3 триллионов долларов за тот же период, по словам Марка Голдвейна, старшего директора по политике Комитета ответственного федерального бюджета, который отметил, что оценки могут измениться, если кандидаты предоставят дополнительную информацию о своих идеях.

Президент Джо Байден и конгрессмены-демократы неоднократно безуспешно пытались продлить расширение 2021 года или принять более скромное улучшение. Сенаторы-республиканцы отклонили законопроект прошлого месяца, который предоставил бы более крупный кредит семьям с низким доходом, а также восстановил определенные налоговые стимулы для бизнеса. Законопроект получил поддержку обеих партий в Палате представителей ранее в этом году.

В ответ на предложение кандидата в вице-президенты от республиканцев Джона Вэнса увеличить детский налоговый кредит до 5000 долларов на ребенка, кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис выразила поддержку восстановлению повышенного кредита в соответствии с Законом о спасении Америки 2021 года в размере до 3600 долларов на ребенка, который действовал всего один год. Политика, связанная с детским налоговым кредитом, привела к нападкам между Харрис и Вэнсом, при этом Харрис ложно заявляла, что демократы стремятся ликвидировать выплату, и демократы обвиняли Вэнса в пропуске голосования, которое временно расширило бы кредит.

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