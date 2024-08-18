- "Все хотят прямоугольной структуры лица"

Джереми беспокойно переминается с ноги на ногу, меняя позу то и дело. Он то и дело бросает взгляд на свой телефон. "Я всегда нервничаю", - бормочет он, гримасничая. Скоро у него назначена встреча с врачом. На ботокс. Он делал это раньше, но каждый раз чувствует волнение. Хочет подготовиться к лету, "тогда у меня не останется денег", - замечает он, толкая дверь в клинику.

"Мы обожаем ваше лицо", - написано черными пластиковыми буквами над мраморным приемным покоем. Джереми приветствует администратора и садится на белый диван. Он одет в черную бейсболку, мешковатый зеленый свитер, джинсы и кроссовки. Сегодня он единственный мужчина в ожидании, но все больше мужчин направляются в клинику, сообщает нам администратор Николь Бергманн. Вот почему они сохранили помещения в нейтральных тонах. "Как мужчина, ты не захочешь сидеть в розовом ожидании", - смеется она. Джереми согласно кивает.

"Бротокс" - последний тренд для мужчин

Джереми становится частью растущего числа мужчин, проходящих "поддержку". Согласно Ассоциации немецких эстетических и пластических хирургов, минимально инвазивные процедуры для мужчин выросли более чем на 15 процентов в 2022 году. Лечение ботоксом особенно популярно. Есть даже специальный термин для этой моды, "Бротокс". Смесь "брат" и ботокс. Нейротоксин ослабляет мышцы, ограничивая мимику и удаляя морщины. Мужчины часто выбирают ботокс для морщин от смеха или лобных морщин или выбирают гиалуроновую кислоту для инъекций в уголки глаз, щеки и линию челюсти.

Джереми также свидетельствует о возросшем спросе на косметические процедуры. "Раньше можно было сразу записаться на прием, а теперь приходится ждать три недели", - делится он. Тридцатилетний парамедик впервые посетил клинику красоты в Мюнхене пять лет назад. После спинальной операции он сильно похудел, и его щеки ввалились. "Я просто хотел выглядеть свежим", - говорит он. Врач не только добавил гиалуроновую кислоту ("заполнители") в его щеки, но и бесплатно изменил форму носа. Раньше он даже не замечал, что это проблема. На фото "до и после", которое Джереми показывает на своем телефоне, видно Transformation: на первом снимке видна небольшая шишка на мосту носа, а на втором нос выглядит намного прямее и острее.

"Я даже не заметил горб на носу", - написал он в Инстаграм под фотографией в то время. Результат сохраняется до сих пор. "Я не знаю почему, это было так давно", - замечает он. Он доволен этим. Позже, из любопытства, он экспериментировал с другими процедурами, получая филлеры для губ и контурирование челюсти.

Если бы процедуры не были так дороги, Джереми делал бы больше

Он осознает риски, связанные с этими процедурами, потому что он парамедик. "Но я игнорирую их", - говорит он, пожав плечами. Он не одинок в этом мнении. "Примерно треть моих пациентов впервые сталкиваются с этой темой на консультации и даже не хотят узнавать о ней", - раскрывает доктор Даниэль Хиллер, мюнхенский стоматолог-хирург, который проводит эстетические процедуры более десяти лет. Особенно с гиалуроновой кислотой многое может пойти не так, и слепота является одним из рисков. Вот почему Немецкое общество эстетической пластической хирургии рекомендует обращаться только к квалифицированным специалистам.

Сегодня Джереми проходит процедуру ботокса один или два раза в год. "Конечно, я мог бы потратить деньги на более полезные вещи", - говорит он. Он не чувствует себя красивее или лучше сегодня. "Всегда есть что-то, что тебя беспокоит", - смеется он: "К счастью, процедуры так дороги". В противном случае он, скорее всего, делал бы еще больше.

Ботокс и филлеры не вызывают физической зависимости, но могут способствовать психологической зависимости. "Особенно те, у кого низкая самооценка или расстройство тела, которое является одержимостью часто воображаемыми физическими недостатками, могут развить зависимость от эстетических процедур", - объясняет доктор Хиллер. Около 10% пациентов проявляют поведение, вызывающее у него беспокойство. "Если у кого-то есть расстройство и он хочет все больше и больше, или жаждет полной трансформации, вот где я ставлю предел", - говорит он. "Тогда я отказываюсь от лечения".

Джереми хочет естественный результат. "Я хочу, чтобы люди видели изменения, но не хотел бы, чтобы это выглядело сделанным", - объясняет он. Он просто хочет выглядеть немного лучше. Теперь ему нужно решить, вводить ботокс только в лоб и морщины от улыбки или также парализовать брови. "Это длится дольше", - говорит он. "Но тогда ничего не двигается". Это слишком для него.

"Полностью парализовать на этот раз? Давайте попробуем!"

Привет, это доктор Бергманн, подключаюсь к моему парню Алексу, - говорит Бергманн, протягивая руку. Он одет в джинсы синего цвета, белую рубашку Ralph Lauren и кроссовки Nike подходящего цвета. Я полностью парализовал тебя на этот раз, ага? - спрашивает он у Алекса после недолгой беседы. Алекс все еще нерешителен. Он не чувствует, что его лоб должен выглядеть слишком застывшим. Не так заметно у мужиков, - замечает Бергманн, бросив взгляд на свой почти неподвижный лоб. После короткого колебания Алекс хлопает себя по бедру. Ладно, давай сделаем это, - говорит он, вставая.

Давление быть хорошим и мужественным не прекращается для Алекса

Алекс чувствует, что на него давит постоянное давление быть хорошим и, что более важно, мужественным. Стандарты красоты сейчас портят мужчин, - говорит он. В Инстаграме каждый второй парень имеет шесть кубиков и полную шевелюру. Начинаешь сравнивать себя и чувствуешь себя дерьмом. Идеал - молодое, свежее лицо и резкий подбородок. В течение многих лет видеоролики в социальных сетях были популярны, показывая, как тренировать нижнюю челюсть, чтобы она казалась шире. Несколько лет назад никто не обращал внимания на четко очерченный подбородок, - говорит Алекс, но теперь все хотят этого. Несмотря на то, что он признает, что не может не сравнивать себя с Influencern в Инстаграме, ясно, что он не исключение. Он бы хотел иметь резкое лицо тоже, но считает, что стоимость гиалуроновой кислоты для этого слишком высока.

Желание выглядеть безупречно хорошо для бизнеса

Бергманн видит тренды красоты и объявления о таких процедурах повсюду в Интернете как смешанный мешок. С одной стороны, они создают спрос на процедуры, но с другой стороны, многие клиенты приходят в его практику с отредактированными и отфильтрованными фотографиями и разочаровываются, когда не выглядят так же идеально, как на снимках. Видеоконференции во время и после пандемии также привели к росту пластической хирургии и малоинвазивных процедур. Если вы видите себя на экране все время, в конце концов, заметите что-то, что вас беспокоит, - говорит Бергманн, надевая черные медицинские перчатки.

Алекс сидит в кресле для процедур. Он не стесняется своих посещений beauty-клиники, даже если некоторые из его знакомых не одобряют этого. Не делай такое лицо, а то получишь больше морщин, - предупреждали его некоторые из его более старших коллег в сельской службе спасения. Невозможно угодить всем, - говорит Алекс. Его бабушка тоже не понимает этого. Она всегда говорит: 'Бог сделал тебя красивым. Тебе это не нужно', - делится он, улыбаясь. Но то, что его беспокоит, - это предрассудки против таких процедур. Все думают, что ты будешь выглядеть как Харольд Глоккер потом, - говорит он, но это полная чушь.

Многие из его друзей регулярно делают ботокс или вводят гель в губы. Конечно, в основном это женщины, но все больше и больше мужчин тоже. Каждый второй парень делает это или думает об этом, - говорит Алекс. Для мужчин посещения beauty-врача становятся все более распространенными и социально приемлемыми. Каждый должен делать то, что делает его счастливым, - думает он.

Алекс экономил на пересадке волос

В настоящее время от десяти до пятнадцати процентов клиентов Бергманна - мужчины. Тренд растет, - говорит он. Он не удивлен этим. Тренд идет из США и Бразилии. Мы, европейцы, уже отстаем, - объясняет он. Его мужские пациенты сосредоточены на том, чтобы выглядеть как можно более мужественно. Супермен - идеал, - говорит он. Все хотят резкое лицо. Популярны также beauty-процедуры, которые делают кожу более плотной, молодой и сияющей. Мужчины превращаются в тщеславных ублюдков, - говорит Бергманн, хихикая и проводя рукой по волосам.

Алекс подписывает согласие без тщательного прочтения. Доктор Бергманн готовит шприц за ним и быстро делает снимок для Инстаграма. Убедись, что волосы не видны, - говорит он ему. Затем доктор вводит иглу в лоб Алекса. Подними эту штуку, - приказывает он. Алекс хмурится. Расслабься, - говорит доктор Бергманн. Рутинно доктор вытирает крошечные капельки крови, которые образуются на лбу Алекса. Результаты продержатся три-четыре месяца, - объясняет Бергманн и прощается. В прошлый раз это жгло, как ад, - вспоминает Алекс. Не на этот раз, - говорит он, чувствуя облегчение. Полный эффект виден через десять-четырнадцать дней, так как именно столько времени требуется ботоксу, чтобы парализовать мышцы.

Алекс выглядит облегченным. Ты чувствуешь себя свежее уже через минуту после ботокса, даже если еще не видно разницы, - говорит он и кладет свою кредитную карту на считыватель карт. 350 евро. Он экономил на пересадке волос. У всех в моей семье облысение, - объясняет он, опуская черную бейсболку немного ниже на голове.

Решение Джереми сделать инъекции ботокса является частью растущего тренда среди мужчин, с минимально инвазивными процедурами для мужчин, которые выросли более чем на 15% в 2022 году. Этот тренд даже привел к появлению нового термина "Бротокс" - смеси "брат" и ботокс.

Согласно Ассоциации немецких эстетических и пластических хирургов, процедуры с Ботоксом пользуются особой популярностью среди мужчин, многие из которых предпочитают их для разглаживания морщин вокруг глаз или лба или для улучшения линии подбородка и скул с помощью инъекций гиалуроновой кислоты.

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