Все чаще пожилые работники в Германии предпочитают продолжать работать после традиционного пенсионного возраста.

В Германии наблюдается тенденция, при которой пожилые люди остаются на рынке труда дольше. Число работников, подлежащих социальному обеспечению, в возрасте от 55 до пенсионного возраста, выросло с примерно 2,6 миллиона в декабре 2000 года до почти 8 миллионов в декабре 2023 года, согласно данным Агентства по трудоустройству в Нюрнберге. Это самый высокий показатель за два десятилетия. В декабре 2013 года он составлял 4,8 миллиона, а в декабре 2003 года - примерно 2,6 миллиона. Это указывает на увеличение показателя занятости пожилых работников на 14 процентных пунктов до 59% за последнее десятилетие. В то же время общий показатель занятости во всей рабочей силе вырос всего на 7 процентных пунктов до 63% за тот же период. Однако показатель занятости для лиц в возрасте от 65 до 69 лет составляет всего 20%, согласно оценкам Института исследований занятости. В сравнении с другими странами ОЭСР Германия занимает второе место среди стран ЕС по показателю занятости для лиц в возрасте от 55 до 64 лет. С другой стороны, она находится в нижней трети и существенно отстает от среднего показателя ОЭСР по показателям занятости старше 65 лет.

В этом контексте пожилые работники, которые продолжают работать после пенсионного возраста, часто остаются на своих рабочих местах в немецкой рабочей силе, что показывает значительный рост числа работников, подлежащих социальному обеспечению, в возрасте от 55 до пенсионного возраста. Кроме того, Германия занимает второе место среди стран ЕС по показателю занятости для лиц в возрасте от 55 до 64 лет, что указывает на высокую долю пожилых работников в рабочей силе.

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