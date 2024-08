В диком лагере находятся семь человек. - Все большее презрение к Джулии Сигел наблюдается.

Семь на "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!" на RTL+ (также на линейном ТВ в 20:15 22 августа) переводится как: Уровень семь. Накал страстей высок, и источник напряжения найден: Джулия Зигель (49). Кадер Лот (51) резюмирует ситуацию: "Мы имеем дело с бессонницей, нехваткой еды и внутренними конфликтами. И это самое сложное."

Скандалы с туалетной бумагой

Отношения между Кадер Лот и Джулией Зигель напряжены. После критики Лот по поводу чрезмерного использования туалетной бумаги, Зигель обвиняет Лот в хранении большого количества туалетной бумаги. Это ставит Лот в неловкое положение, так как она объясняет, что просто завернула использованную гигиеническую прокладку.

Лот упрекает Зигель за то, что та, казалось бы, пытается намеренно унизить ее. Несмотря на неоднократные извинения Зигель и заверения в том, что она не знала, что держала Лот, остальные участники лагеря поддерживают Лот. Даже Торстен Легат (55) выражает сочувствие по поводу женской драмы: "Я чувствую себя несколько смущенным, разделяя жилое пространство с Джулией Зигель в данный момент."

Следующий спор вспыхивает вскоре после этого. Когда Ханка Раквиц (55) призывает к большей эмпатии в группе, Елена Мирас (32) реагирует раздраженно: "Я больше не могу выносить это высокомерное сочувствие!" Дела накаляются на кухне: "Неразумная" Джулия и агрессивная Елена, обе вооруженные ножами, должны готовить вместе. Однако Мирас бросает свою кухонную работу и проводит время, сплетничая о Зигель с другими участниками лагеря. С другой стороны, "Я чувствую себя ужасно обиженной", - жалуется громкая Зигель в Джунглетелефон вечером. "Кажется, меня внезапно линчуют все."

Добровольный уход Ханки Раквиц

Раквиц решает уйти на следующее утро, выражая свое мнение о том, что ее товарищи по лагерю в основном несут ответственность за это: "Я буду больна несколько дней из-за жгучести здесь и некоторых других отвратительных желудочных инцидентов." Она прощается с Зигель, дав ей слова ободрения: "Джулия, я очень сожалею о тебе. Теперь тебе понадобится много сил."

Есть и положительная нота: Джиги Бирофио (25) празднует свой день рождения! Самоутвержденный ловелас не хочет ничего, кроме секса. "Мы не можем исполнить твое желание", - быстро уточняет Сара Кнаппик (37). Вместо этого он участвует в Джунгельпрюфунге вместе с Лот и Легатом. Игра следует классическому формату: Кадер ведет машину вслепую, Торстен дает направления с помощью жестов рук, а Джиги переводит инструкции на spoken language. Троице нужно собрать 11 звезд и преодолеть препятствия, в том числе грязь, слизь и суп, проливающийся на участников на каждом посту.

Сотрудничество интенсивное, но плодотворное. Несмотря на то, что приглушенное общение Торстена вызывает у него повышение артериального давления, он все же manages to push the car across the finish line примерно за минуту до того, как двигатель отказывает. Группа зарабатывает восемь звезд.

Вместо того чтобы праздновать тортом, Легат разрабатывает план по избавлению лагеря от "Зла", планируя определить лояльность своих товарищей по лагерю, наблюдая за их реакцией на успех игры. Неудивительно, что он сосредотачивается на одном конкретном человеке - Джулии Зигель. "Вы можете видеть горящие глаза и рога", - заключает он. Он выдает предупреждение: "Зло начинает проявляться..." Можно надеяться, что Зигель будет выбрана своей командой в следующем эпизоде для своей же защиты.

