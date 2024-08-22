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Все больше людей сталкиваются с уменьшением расходов, когда дело доходит до получения страховки автомобиля.

Ежегодно, страховой сектор исследует данные об авариях и корректирует географические категории для премий по автострахованию, вызывая оптимизм у многих автолюбителей, проживающих в Рейнланд-Пфальце.

 and  Alex Stellmacher
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Подобные случаи часто приводят к значительным потерям. В результате, ставки страхования имеют...
Подобные случаи часто приводят к значительным потерям. В результате, ставки страхования имеют тенденцию к повышению (иллюстрировано архивным изображением)

- Все больше людей сталкиваются с уменьшением расходов, когда дело доходит до получения страховки автомобиля.

В результате обзора рисков аварий, около 360 000 владельцев автомобилей в Рейнланд-Пфальце могут воспользоваться более мягкими условиями ответственности в страховании своих транспортных средств. Как сообщил Германский союз страховщиков (GDV), это коснется примерно 16% из 2,3 миллиона водителей в земле, с существенными улучшениями ожидаемыми в Майнце, Вормсе и Нойвиде.

С другой стороны, повышенные риски были отмечены в Кайзерслаутерне, Франкентале и Рейн-Хунсрюк, что привело к более высоким региональным классам для около 250 000 водителей, что существенно влияет на расчет страховых премий. Региональный класс определяется по месту жительства водителя, а не по адресу регистрации.

По всей Германии, Оффенбах является самой аварийной зоной, за ним следует Берлин. Аварии в этих городах происходят часто, и ущерб часто превышает средний, достигая почти 40%. В результате, транспортные средства в Оффенбахе должны быть застрахованы в самом высоком региональном классе 12, согласно Анже Кэфер-Рохрбах, заместителю генерального директора GDV. Цochem-Zell, однако, может похвастаться лучшей статистикой ущерба в Рейнланд-Пфальце, в то время как Людвигсхаfen имеет худшую.

Автогражданская ответственность является обязательной и покрывает ущерб, причиненный другими лицами владельцем транспортного средства. Ущерб, причиненный автомобилю владельца, требует отдельного страхования, либо частичного, либо полного.

В Рейнланд-Пфальце примерно 270 000 владельцев полного страхования перейдут в более высокий региональный класс, в то время как около 330 000 перейдут в более благоприятный, более низкий класс. В частичном страховании Биркенфельд/Наэ район имеет самый высокий региональный класс (14), в то время как Франкенталь имеет самый низкий (1 из 16). В полном страховании, которое можно разделить на девять региональных классов, Биркенфельд/Наэ, Битугг-Прюм, Идар-Оберштейн и Даун занимают самый высокий класс 7, в то время как самый низкий класс 1 присвоен Альцей-Вормс и Майнц-Бинген.

Влияние этих новых классификаций на страховые премии еще предстоит определить, так как это зависит от различных других факторов. Региональная статистика GDV служит рекомендациями для страховых компаний и может быть реализована в новых договорах и действующих договорах начиная с следующего страхового года.

Другие регионы Рейнланд-Пфальца, такие как Биркенфельд/Наэ район и Битугг-Прюм, также имеют разные региональные классы для полного страхования, что влияет на расчет страховых премий для многих водителей. Эти классификации могут существенно повлиять на страховые премии для других владельцев транспортных средств, так как региональная статистика GDV служит руководством для принятия решений страховыми компаниями.

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