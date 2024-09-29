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Главные темыНовостиСтрахование автотранспортных средств

Все более высокие страховые взносы становятся проблемой.

 and  Michael Bootcampf
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Повышение расходов все чаще связывают с ответственностью
Повышение расходов все чаще связывают с ответственностью

Все более высокие страховые взносы становятся проблемой.

Обычно осенью автовладельцы пересматривают свою страховку, но, судя по всему, шансов на снижение расходов в этом году не так много. Согласно данным сравнительного сайта Verivox, автовладельцам стоит подготовиться к существенному росту расходов на страховку.

Смена страховой компании, как оказалось, обойдется дороже, чем раньше, судя по расчетам Verivox. Предложения по смене страховки выросли на 21% по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что реальный рост цен для действующих полисов может быть не таким высоким, как 21%, но это указывает на общий тренд роста цен.

Вольфганг Шютц, генеральный директор Verivox по сравнению страховок, объяснил: "Некоторые страховщики уже пересмотрели свои тарифы и планируют дальнейшие корректировки. Повышение цен прошлого года не полностью покрыло дефициты страховщиков. Кроме того, расходы на страховые случаи продолжают расти из-за растущих затрат на запасные части и часов работы в мастерских."

Лидер рынка автострахования в Германии, HUK Coburg, также предупредил о значительном росте цен на рынке, хотя и не так высоком, как 21%, оцененный Verivox для сменщиков.

Страхование ответственности испытывает наибольший рост

Данные Verivox показали наибольшие увеличения в автостраховании ответственности, с ростом на 25% для средних тарифов. В секторе частичного покрытия наблюдается рост на 21%, а для полного покрытия - на 20%.

Привлекательные предложения для сменщиков остаются важной стратегией продаж для страховщиков, согласно Шютцу. "Автовладельцы не должны просто принимать повышение цен. Сменой страховой компании они все еще могут воспользоваться конкурентоспособными ценами для новых клиентов."

Текущая информация о ценах основана на расчетах пользователей Verivox в период с 1 по 25 сентября tanto в этом году, как и в прошлом, которые были анонимизированы и объединены в индекс.

В свете растущих расходов автовладельцам, возможно, придется подумать о повышении своего бюджета на автострахование, так как страхование ответственности испытывает наибольший рост с увеличением на 25% для средних тарифов. Несмотря на повышение цен, смена страховой компании все еще может предложить конкурентоспособные цены для новых клиентов, так как привлекательные предложения для сменщиков остаются важной стратегией продаж.

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