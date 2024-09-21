Временный глава секретной службы признает чувство самодовольства во время июльского митинга Трампа.
"Халатность других людей привела к нарушению наших установленных правил," - заявил Роу во время пресс-конференции в пятницу.
По мере поступления дополнительной информации мы предоставим более подробную информацию о развитии ситуации.
Во время сессии вопросов и ответов на пресс-конференции Роу выразил озабоченность возможным политическим влиянием поздних решений политики. По мере развития ситуации важно учитывать политические последствия.